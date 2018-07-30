Пэрис Хилтон заявила, что никогда в жизни не пользовалась ботоксом и услугами пластических хирургов

Пэрис Хилтон готовится к свадьбе с Крисом Зилкой и в последнее время благодаря этому регулярно раздает комментарии СМИ на самые разные темы. В беседе с People Пэрис, например, заявила, что ее внешность — полностью натуральна: к своим 37 годам светская львица ни разу не делала «уколов красоты» и не пользовалась услугами пластических хирургов.

Свои хорошие внешние данные Пэрис объясняет просто — тщательным и постоянным уходом за собой; Хилтон с подросткового возраста скрупулезно ухаживает за своей кожей и именно поэтому в 37 может похвастаться тем, как хорошо ее кожа выглядит:

«Я всегда была одержима уходом за кожей», рассказала Хилтон People. «Я никогда не колола ботокс или филлеры, в моей жизни не было ни единой пластической операции».

Как минимум одна деталь во внешности Пэрис всё-таки изменилась с двухтысячных — похоже, что Хилтон «сделала» себе нос. Но, конечно, возможно, что всё дело в возрастных изменениях и умелом, профессиональном макияже светской львицы.

Вот так Пэрис выглядела в далеком прошлом: попкорнnews