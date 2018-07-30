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Пэрис Хилтон заявила, что никогда в жизни не пользовалась ботоксом и услугами пластических хирургов
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Пэрис Хилтон заявила, что никогда в жизни не пользовалась ботоксом и услугами пластических хирургов 

Попкорн News 4 часа назад
Фото: Попкорн News
Пэрис Хилтон готовится к свадьбе с Крисом Зилкой и в последнее время благодаря этому регулярно раздает комментарии СМИ на самые разные темы. В беседе с People Пэрис, например, заявила, что ее внешность — полностью натуральна: к своим 37 годам светская львица ни разу не делала «уколов красоты» и не пользовалась услугами пластических хирургов.
Свои хорошие внешние данные Пэрис объясняет просто — тщательным и постоянным уходом за собой; Хилтон с подросткового возраста скрупулезно ухаживает за своей кожей и именно поэтому в 37 может похвастаться тем, как хорошо ее кожа выглядит:
«Я всегда была одержима уходом за кожей», рассказала Хилтон People. «Я никогда не колола ботокс или филлеры, в моей жизни не было ни единой пластической операции».
Как минимум одна деталь во внешности Пэрис всё-таки изменилась с двухтысячных — похоже, что Хилтон «сделала» себе нос. Но, конечно, возможно, что всё дело в возрастных изменениях и умелом, профессиональном макияже светской львицы.
Вот так Пэрис выглядела в далеком прошлом: попкорнnews
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