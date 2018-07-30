Трещины на сосках: что делать?

Грудное вскармливание — процесс, отточенный самой природой в процессе многовековой эволюции. Понимая, какое влияние на будущее здоровье и развитие малыша оно оказывает, подавляющее большинство будущих мам принимают категоричное решение кормить ребенка грудью. Однако на пути этого решения порой возникают объективные трудности, одной из которых можно считать образование трещин на сосках. С этой проблемой в среднем сталкиваются 10-15% рожениц, большинство из которых впервые стали мамами. Каковы причины появления таких трещин? Можно ли их вылечить быстро и безопасно для новорожденного?

Причины появления трещин на сосках их разновидности

В зависимости от характера трещин, их локализации и количества можно провести условное разделение на три группы:

в зависимости от количества — одиночные и множественные трещины;

в зависимости от локализации — повреждения кожи соска на одной груди или на обеих;

в зависимости от характера трещины могут быть поверхностными или глубокими.

Важно помнить, если трещин становиться больше, появляются признаки их воспаления или нагноения, появляется боль в груди, повышается температура тела, срочно без промедления обращайтесь к врачу. В такой ситуации самолечение или применение народных средств недопустимо! Кроме назначения адекватного лечения врач обязательно установит причину появления трещин, что поможет предотвратить их появление в будущем. Что может послужить причиной возникновения микротравм и появления трещин на сосках кормящей женщины?

Одной из самых распространенных причин появления такого неприятного последствия кормления грудью, как трещины на сосках является неправильных захват ребенком материнской груди. Неверный захват влияет не только на состояние малыша (такая технология кормления может привести к появлению колик из-за попадания воздуха в его желудок), но и на состояние груди. Если при кормлении ребенок захватывает только сосок без грудной ореолы — это увеличивает вероятность получения травмы и образования трещин у кормящей мамы. Первое, что должно насторожить при грудном вскармливании, — это появление неприятных, а иногда и болезненных ощущений в области груди.

Резкое прекращение процесса кормления также может стать причиной появления небольших повреждений соска, которые впоследствии провоцируют появление болезненных трещин. Старайтесь не забирать у ребенка грудь, даже если он перестал сосать и вам кажется, что он наелся и уснул. В такой ситуации ребенок может инстинктивно сомкнуть челюсти, и рывок, даже небольшой, приведет к образованию микротравмы соска. Этой ситуации можно легко избежать, если подождать, пока малыш сам отпустить материнскую грудь. Если же по каким-то причинам вам необходимо быстро прекратить процесс кормления, проведите пальцем по губам малыша. Обычно этого бывает достаточно, чтобы он открыл рот.

Еще одной распространенной причиной появления трещин на сосках считается неправильное сцеживание молока. При проведении сцеживания помните, что этот процесс должен имитировать грудное вскармливание. И если вы, сцеживая молоко, будете захватывать только сосок, то результатом будут трещины и боль. Не забывайте, что вы при сцеживании обязательно должны захватывать и часть ореолы груди.

Нарушение правил ухода за грудью в период грудного вскармливания также негативно сказывается на состоянии груди и может вызывать появление сильных трещин. Причем излишняя тяга к гигиеническим процедурам, особенно с применением мыла, способна нанести гораздо больший вред, чем пренебрежительное отношение к гигиене. Защитный слой кожи способен «смываться», при этом повышается вероятность появления на ней микротрещин и повреждений (защитный слой кожи обладает антисептической и антибактериальной активностью).

Нижнее белье из синтетических тканей также не способствует здоровью женской груди в период лактации. Повышенное потоотделение, вызванное синтетикой, способствует бурному размножению патогенных микроорганизмов. Кроме того, даже незначительное подтекание грудного молока приводит к появлению «парникового эффекта», а значит, и к образованию трещин.

Иногда образованию трещин на сосках в период грудного вскармливания способствует повышенная чувствительность кожи матери или ее предрасположенность к возникновению аллергических реакций. Ситуация может усугубиться наличием возбудителя молочницы во рту у новорожденного.

Период беременности и последующие роды приводят к истощению женского организма, а для его восстановления требуется продолжительное время. Недостаток витаминов — гиповитаминоз может являться толчком для появления трещин на сосках в период кормления грудью.

Как лечить трещины

Первый вопрос, который возникает у женщин при обнаружении у себя трещин на сосках, — можно ли продолжать кормить ребенка грудью?

Если вы видите, что трещины носят поверхностный характер (они не глубокие, без признаков воспаления, боль появляется только в момент лактации, из трещин не выделяется сукровица), грудное вскармливание можно продолжать. Однако есть одно важное условие, а именно — использование силиконовых накладок на соски. Их можно найти практически в любой аптеке, главное — правильно подобрать размер. Корректно подобранная накладка уменьшит болевой эффект, оградит поврежденную поверхность от дополнительного травмирующего воздействия и ускорит заживление трещин.

Если трещины достаточно глубокие, можно видеть покраснение кожи вокруг, идет активное выделение сукровицы или крови (не говоря уже о гнойных выделениях) — в этой ситуации лучшим решением будет временное прекращение грудного вскармливания. Чтобы не допустить полного прекращения грудного вскармливания, аккуратно сцеживайте молоко и с помощью ложки (или простой пипетки) кормите так малыша до момента полного заживления повреждений.

Основным лечением трещин на сосках можно считать профилактику их появления. Как лечить трещины?

Одним из основных способов, позволяющих избавиться от появившихся трещин, является налаживания технологии грудного вскармливания. Правильный захват груди даже при наличии поверхностных трещин не вызывает болевого синдрома и дает возможность заживления существующих ранок.

Если состояние трещин предполагает, что лечить их необходимо с применением медикаментозных препаратов, то подобную терапию может назначить только врач. Беспокоиться в этой ситуации не стоит, на сегодняшний день существует масса лекарственных препаратов, применение которых абсолютно допустимо при грудном вскармливании. Речь идет как об антибиотиках, так и об антигрибковой и антибактериальной мази.

Если вы склонны к появлению «сухой кожи» или различного рода аллергическим проявлениям, уменьшите количество использований мыла, любых гелей и средств для душа (особенно с активной парфюмерной отдушкой). Если вы обнаружили у себя участки с небольшим раздражением, покраснением или с сухой кожей, используйте между кормлениями любой питательный крем (можно детский). Подойдет для этой цели и облепиховое масло (или масло шиповника), которое сделает кожу более эластичной и окажет заживляющее действие. Мазать повреждения на сосках необходимо регулярно в течение нескольких дней между кормлениями.

Если трещины все же появились, ни в коем случае не смазывайте их спиртосодержащими веществами, например, недопустимо использование «зеленки».

Хорошие результаты дают примочки с отварами трав, например, ромашки, коры дуба и календулы.

Если вы замечаете, что из-за слабости сосков молоко постоянно подтекает, обязательно используйте специальные прокладки. Они обладают хорошим впитывающим эффектом, а это в свою очередь предотвращает появление питательной среды для размножения патогенной флоры. Меняйте их как можно чаще, не допускайте, чтобы кожа на груди была влажной от молока.

Если существует такая возможность, постарайтесь отучить ребенка от пустышки, использование которой также может привести к трещинам на сосках. Это объясняется разницей в прикусе малыша при сосании материнской груди и обычной соски. Ребенок, привыкая к пустышке, пытается также брать сосок при грудном кормлении, как результат — неправильный захват и получение женщиной повреждений.

Если, несмотря на все ваши усилия, трещины не просто не заживают, а становятся больше, обратитесь за консультацией к педиатру. Необходимо убедиться в отсутствии инфекции в полости рта малыша.

Помните, чем раньше вы начнете действовать, тем быстрее сможете избавиться от такой проблемы, как трещины на сосках.