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Сестры Кардашьян дружно изменили внешность
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Сестры Кардашьян дружно изменили внешность 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта несколько видео с новой внешностью.
В воскресенье, 29 июля, 37-летняя Ким Кардашьян вместе с младшей сестрой Хлои показали поклонникам одинаковые короткие стрижки. На одном из роликов жена Канье Уэста снимает себя на фронтальную камеру в автомобиле. Волосы женщины острижены в короткий боб.
На следующем видео Ким Кардашьян запечатлела сестру Хлои со светлыми волосами и точно такой же прической.
В мае Ким Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. Видео с новой внешностью телезвезда также опубликовала в stories своего Instagram. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — сказала 37-летняя Кардашьян на ролике.
В июле модные эксперты составили список стрижек, которые стали особенно популярны у знаменитостей летом 2018 года. Среди них оказалась стрижка-боб как у китайской супермодели Лю Вэнь, а также короткая пикси американской актрисы Зои Кравиц.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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