Сестры Кардашьян дружно изменили внешность

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта несколько видео с новой внешностью.

В воскресенье, 29 июля, 37-летняя Ким Кардашьян вместе с младшей сестрой Хлои показали поклонникам одинаковые короткие стрижки. На одном из роликов жена Канье Уэста снимает себя на фронтальную камеру в автомобиле. Волосы женщины острижены в короткий боб.

На следующем видео Ким Кардашьян запечатлела сестру Хлои со светлыми волосами и точно такой же прической.

В мае Ким Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. Видео с новой внешностью телезвезда также опубликовала в stories своего Instagram. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — сказала 37-летняя Кардашьян на ролике.