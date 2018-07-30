Бюджетная косметика, работающая не хуже люкса

Бюджетная косметика, которая работает не хуже люкса

Выглядеть красиво — не всегда значит дорого. Можно не тратить огромные деньги на макияж, но всегда оставаться на высоте. Мы подобрали несколько бюджетных продуктов, которые не сильно ударят по вашему кошельку, но будут работать не хуже люкса.

Тушь Vivienne Sabo Artistic Volume Cabaret

ZetZet

Бюджетная тушь со сногсшибательным эффектом. Не склеивает ресницы, держится весь день и не осыпается. Даже если вас застанет дождь, она останется на глазах и не сделает из вас панду.

Помада Maybelline Color Sensational Matte

Maquibeauty

Матовая помада с огромным количеством оттенков на все случаи жизни. В линейке даже представлен фиолетовый цвет, для тех, кто любит эксперименты. Обладает потрясающей стойкостью и приятным ароматом.

Тональный крем Catrice HD Liquid Coverage Foundation

Wizaz24

В линейке представлены четыре оттенка тонального крема. Это сильно облегчает правильный подбор оттенка для вашей кожи. Дозатор флакона такой же, как у люксовой косметики. Сам продукт после нанесения хорошо держится на коже и минимально впитывается. Крем хорошо маскирует недостатки и не стирается около 10 часов, а то и более.

Фиксирующий спрей Keep It Perfect Make-Up

Irecommend

Забудьте про фиксирующий спрей от MAC, ведь есть аналог от Essense. Спрей легко закрепит ваш макияж, что позволит реже его поправлять в течении дня. Ваши тени для глаз не мигрируют под глаза, а тон не сотрется пятнами.

Лак для волос Schwarzkopf Professionnelle

Constant-delight

Лак, который за всю свою историю не раз доказывал, что он безупречен. С ним ваша укладка точно не развалится, а волосы не слипнутся в одну большую прядь от легкого пшика.