10 звезд, которых вы не узнаете на фото до пластической операции

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли не стала бы звездой сериала «Сплетница», кумиром миллионов и супругой красавчика Райана Рейнольдса , не поколдуй над ней пластический хирург. Талантливый специалист уменьшил ей нос с помощью ринопластики, сделал более очерченным подбородок и блефаропластику. Изменения производились точечно, зато какой эффект!

Меган играла в кино с подросткового возраста: режиссеры любили ее за миловидную внешность и образ соседской девчонки. Но Фокс доставались лишь второстепенные роли, пока звезда не приняла решение несколько улучшить свою внешность. Если взглянуть на фото звезды до пластики, можно заметить тонкие губы, округлые щеки и довольно широкие крылья носа. После ринопластики, увеличения губ и изменения формы скул Меган стала настоящей роковой красавицей!

Глядя на снимки Ким, которые были сделаны несколько лет назад, с трудом узнаешь самую популярную сегодня светскую львицу в мире! Профессионалы считают, что Кардашьян сделала ринопластику, липосакцию, увеличила скулы и губы, убрала пушковые волосы с линии роста волос и, конечно, увеличила ягодицы. Именно пятая точка невероятных размеров, которая поначалу казалась поклонникам неоднозначным элементом внешности, сделала Ким такой мегапопулярной личностью.

Кайли Дженнер

Младшая сестра Ким Кайли тоже не отстает. Из нежной девочки с тонкими губами, круглым лицом и носом с горбинкой она превратилась в молодую женщину с чувственным ртом, красиво очерченными скулами и скульптурным носом. На этом Кайли решила остановиться, что удается, к слову, не каждой звезде. Рене Зеллвегер

Несколько лет назад поклонники не узнали в Рене Зеллвегер звезду «Дневников Бриджит Джонс»: пластика изменила актрису до неузнаваемости. Нельзя сказать, что Зеллвегер стала хуже или лучше, она просто стала другой. Даже разрез глаз поменялся. Позже актриса призналась, что это был самый неудачный опыт пластики. Да и поклонникам больше нравятся щечки в стиле Бриджит.

Деми Мур в свое время тщательно поработала над своей внешностью: изменила форму подбородка и скул, сделала ринопластику, меняла форму и размер груди (в зависимости от моды) и даже удаляла жир с коленок. Сейчас Деми выглядит даже лучше своих дочерей, которые демонстрируют «допластические» черты лица матери, доставшиеся им с генами.

Донателла — наглядный пример того, что может сделать с человеком чрезмерное увлечение пластикой. Сейчас лицо креативного директора модного дома Versace застыло в маске, на которой крупным планом выделены чересчур большие губы. Возможно, сегодняшнее отражение в зеркале нравится Донателле больше, но даже страстная любовь к загару не делала Версаче столь неестественной, как сейчас.

Бывшую модель также обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой, которая сделала ее почти неузнаваемой. Теперь у Дикинсон другой разрез глаз и неестественно большие губы. Дженнифер Грей

Актриса известна своей культовой ролью наивной девушки Бэйби в фильме «Грязные танцы». И носом с довольно большой горбинкой, которая делала внешность Грей незаурядной и притягательной. После успеха картины Дженнифер уговорили удалить горбинку, чтобы актриса могла обладать эталонной для Голливуда внешностью. Однако ринопластика стала для карьеры Грей роковой: режиссеры решили, что без горбинки звезду никто не узнает на экране.

Актриса с ярко-рыжими волосами и фарфоровой кожей, видимо, как-то посмотрела на себя в зеркало и решила просто законсервировать свою внешность. Теперь Николь — холодная блондинка с застывшим лицом и едва узнаваемой внешностью. Еще больше о звездах читайте здесь:

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