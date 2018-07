Must try: 10 самых интересных бьюти-новинок июля

Dr.Jart Капсулы Красоты

Капсулы красоты — звучит заманчиво, правда? К слову, эффект тоже не менее впечатляющий. Секрет в том, что Dr.Jart выпустил две ночные кремовые маски: одна нацелена на увлажнение, а другая — на лифтинг. Новые спутники нашего сладкого сна и восстановления кожи ночью.

authentica beauty box Трепещите! Authentica наконец-то представила свой бьюти-бокс (молитвы всех бьютиголиков услышаны). Есть одно но — заветная коробочка выйдет лимитированным тиражом в 100 экземпляров. Приоткроем секрет: в боксе 10 средств для стайлинга, ухода за волосами и макияжа в мини-форматах. Все продукты отобраны и рекомендованы экспертным жюри из зарубежных топ-стилистов, мастеров Authentica и независимых специалистов.

Запишите в заметки: бьюти-бокс поступит в продажу 31 июля в 11:00. Ищите его в интернет и офлайн-магазине Authentica.love. Кстати, помимо этого, 31 июля в офлайн-магазине Authentica.love пройдет открытая презентация коробочки. В течение всего дня можно будет получить скидку 20% на любые средства брендов-участников бокса. Налетайте!

Penhaligon’s Elisabethan Rose

«Вуаль аромата Elisabethan Rose — идеальный наряд, в котором можно остаться в спальне», — декларирует Penhaligon’s. Поспорить с этим сложно — в новом аромате сплелись ноты розы, лилии, лесного ореха и древесных аккордов. Идеален для тех, кто искушен в парфюмерии и фанатично любит все, что связано со старой доброй Англией.

Résistance Extentioniste Kérastase

Kérastase знает, за какие веревочки дергать наше потребительское сознание. На этот раз бренд обратился к вечному женскому желанию отрастить волосы, да поскорее. Результат — гамма Résistance Extentioniste, состоящая из 4 средств для роста волос. За эффект Рапунцель в ответе кератин и таурин. Что называется, must try!

Коллекция Organic Kitchen от Instagram-блогеров

Российский бренд натуральной косметики Organic Kitchen вдохновился аккаунтами модных блогеров Instagram и предложил им разработать собственные бьюти-продукты. Не много не мало 30 популярных девушек российского Instagram под руководством технологов бренда взялись за создание продукта своей мечты.

В новую коллекцию Organic Kitchen от блогеров и трендсеттеров вошло три десятка продуктов на все случаи жизни: от дневного защитного крема до хайлайтера с феромонами. Цену обещают как всегда дружелюбную — 350 рублей за баночку.

Zielinski & Rozen в России

Парфюмерный бренд Zielinski & Rozen, рожденный в переулках старого Яффо в 1905 году, наконец-то открыл в России свой первый шоу-рум и онлайн-магазин. Вол главе бренда — парфюмерный алхимик Эрез Зелински Розен, все его рецепты имеют отсылку к началу прошлого века. Любители эксклюзива, радуйтесь — каждый флакон подписан вручную. В России бренд представлен шестью ароматами, диффузорами для дома, свечами, шампунями, скрабами, гелями для душа, мылом и кремами для рук.

гидрогелевые патчи для подбородка CIEL

Вот это поворот! Привыкли клеить патчи под глаза? Пора переместиться на зону подбородка. Если при каждом непредвиденном включении фронтальной камеры, вас шокирует наличие не одного, а сразу трех подбородков (да ладно, с кем ни бывало!), не спешите впадать в депрессию! Ciel аккурат для таких проблем изобрел гидрогелевые патчи, которые помогут скорректировать овал лица и да, что греха таить, разнообразить ваш привычный уход.

The House of Oud: Live in Colours, Just Before, The Time

Бренд The House of Oud с запоминающимися перевернутыми флаконами, напоминающими скорее арт-объект, представил сразу три новинки, вдохновленные… временем. Концепция новых ароматов — смесь цвета, динамики и ингредиентов. Быть здесь и сейчас или находиться в предвкушении будущего — решать вам. P. S. Ищите новинки Live in Colours, Just Before и The Time в бутиках Molecule.

Moroccanoil Curl Enhancing

Moroccanoil позаботился обо всех кудрявых мира сего и представил линию средств для вьющихся волос. В нее вошли 6 средств, которых подойдут всем независимо от формы и длины завитков. В составе как обычно — лучшие масла и самые натуральные ингредиенты.

Nars Orgasm: бальзам для губ и пудра-хайлайтер

Легендарная коллекция Nars Orgasm покоряет очередные высоты с запуском новых продуктов: бальзама для губ Orgasm Afterglow Lip Balm и рассыпчатой пудрой-хайлайтером Orgasm Illuminating Loose Powder. Универсальный оттенок бальзама для губ подойдет абсолютно всем поклонникам марки, пудра с мерцающими частицами — настоящий маст-хэв лета по нашему скромному мнению.

