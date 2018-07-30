Микроинъекции тонального крема: что это за процедура и стоит ли решиться?

Наверняка и ты мечтаешь о том, чтобы просыпаться и быть сразу красоткой — с идеальным тоном и сияющей кожей. Похоже, косметологи нашли решение — новую процедуру: микроинъекции тонального крема BB Glow Treatment.

Что это за методика и стоит ли ее делать?

BB Glow Treatment — процедура для тех, кто хочет забыть про тональный крем или просто освежить лицо и добавить коже сияния. По традиции эта косметологическая новинка пришла к нам из Кореи. Там уже несколько лет ее проводят в целях осветления и улучшения тона кожи.

Итак, в основе методики ничего сложного: во время процедуры врач с помощью специального модульного аппарата будет вводить тебе в кожу особый коктейль с содержанием тональных частиц. Это не больно, так что можешь выдохнуть и не бояться — уколов здесь нет.

Кстати, в составе вводимого раствора есть немало полезных ингредиентов: аллантоин, ксантановая камедь, циклопентасилоксан, стеариновая кислота. Спорным компонентом можно назвать диоксид титана (многие косметологи настроены против него, так как ученые до сих пор не определились, вреден он или нет) — сюда он добавлен, чтобы отражать ультрафиолетовое излучение. В итоге с таким коктейлем ты получишь не только glowskin, но еще увлажнишь и защитишь кожу от воздействия окружающей среды, получишь безупречный тон без пигментных пятен и неровностей.

Плюсы новой методики

— Сыворотка, которую тебе будут вводить, не забивает поры и не смывается разводами.

— BBGlow действует накопительно, как и большинство косметологических процедур.

— У этой методики нет возрастных ограничений, а из противопоказаний только беременность, сахарный диабет и кожные заболевания.

— Дополнительный бонус — BB Glow Treatment уменьшает и разглаживает мелкие морщины.

— Эффект будет мгновенным (кожа станет ровной, сияющей и шелковистой, так что никакие Instagram-фильтры тебе будут уже не нужны), правда, в идеале все-таки стоит сделать несколько сеансов: желательно повторить процедуру два раза с интервалом в три недели.

— Результат сохранится на год.

Цена идеальной кожи — от 3 до 25 тысяч рублей за сеанс.

Сделать ее можно в Москве:

Студия ALЁNA aesthetic

Салон Мокко

Салон Tattoo MakeUp

Студия эстетики Light Beauty

в Санкт-Петербурге:

Студия Tinkova Beauty

Клиника ГрандМед

в Новороссийске:

Космо+

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mikroinektsii-tonalnogo-krema-chto-eto-za-protsedura-i-stoit-li-reshitsya/