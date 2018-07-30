Помада не старит: почему краситься после 40 можно и нужно

Что такое «возрастной макияж»? Почему-то в первую очередь представляется что-то неброское, сдержанное и подчеркнуто аккуратное. Скучное. Чтобы никто не осудил ничего «такого» не подумал. Изобретен даже специальный термин — элегантный возраст. Более того, в этом самом элегантном возрасте нельзя просто так взять, и нанести косметику: нужно десять раз подумать, прежде чем нарисовать что-то яркое, броское, заметное. А еще надо обязательно делать лифтинг-макияж — в элегантном возрасте другого не делают.

Среди именитых визажисток легко найти своих ровесниц и посмотреть, как будут смотреться на лице яркие и насыщенные оттенки. Обрати внимание не на их портфолио с юными моделями, а на сториз в инстаграме. Особое внимание удели прямым эфирам: на видео макияж выглядит намного ближе к реальности, чем на фотографии с десятком фильтров. Не бойся ориентироваться на профессионалов. Задави внутреннего перфекциониста, который шепчет: «ну они-то умеют краситься ого-го как, а ты?». Твоя задача — увидеть, что яркий макияж может хорошо смотреться на лицах любого возраста, и стать смелее. Делать идеальную картинку с первого раза никто не требует! Да и с десятого — тоже. Блогеры

Многие до сих пор не знают, что существуют бьюти-блогеры старше 49 лет. А их на самом деле много, и у них есть, чему поучиться. Да и контент у них поинтереснее будет. В поисках полезных идей можно просматривать не только отдельные блоги, но и сайты с отзывами на декоративную косметику. Если не тратить время на топовых авторов с глянцевыми фотографиями, можно найти много интересных постов от простых, влюбленных в косметику людей. Приглядывайся к тем, кто выкладывает честные фотографии без тонны фотошопа — по ним действительно станет ясно, как мейк выглядит в жизни. Хинт: выбирай не самые популярные, глянцевые профили. Дай шанс любительским фото на телефон в домашнем освещении, из них ты получишь намного больше полезной информации. Актрисы

Самое главное — не зацикливаться на главных героинях. Присмотрись к актрисам второго и третьего плана и к массовке, им тоже делают «обычный» мейк, который легко повторить. Не ленись делать стоп-кадры и сохранять их. Найти несколько лиц своего типажа не составит особого труда. А сколько креативных макияжей можно найти в фантастических фильмах — не сосчитать. Хинт: не ограничивай себя голливудским кино и сериалами Нетфликс. В европейских студиях картинка менее глянцевая, а лица куда разнообразнее. Больше всего пользы можно извлечь из британского и итальянского кино — в первых смотрим на нюдовый мейк, во вторых можно найти и что-то покруче. Самые задорные макияжи прячутся в костюмированных драмах, хоть про 20-е, хоть про космос. Лена Игради