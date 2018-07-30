Ночные маски, очищение для кожи с акне, блестки-леденцы и другие бьюти-новинки

Новая гамма Résistance Extentioniste, Kérastase

Новая коллекция средств предназначена в первую очередь для тех, кто мечтает отрастить волосы. Специальный запатентованный комплекс креатин R, комбинация креатина и керамидов, борется с проблемами, которые мешают поврежденным волосам достичь оптимальной длины. В линейку вошли шампунь, молочко-кондиционер, укрепляющая маска и несмываемая сыворотка, стимулирующая рост волос.

Ночные маски Good Night, Dr. Jart

Эти маски работают, пока вы спите. Если, проснувшись, вы хотите увидеть в зеркале улучшенную версию себя, то новинка от Dr. Jart придется кстати. На выбор два вида: увлажняющая с гиалуроновой кислотой, экстрактами морских водорослей и алоэ и с эффектом лифтинга с биопептидным комплексом, который повышает тонус и эластичность кожи, восполняет объем, подтягивает кожу и выравнивает текстуру.

Очищающая пенка Soothing Cleanser Foam, SkinCeuticals ­

Мягчайшая пенка подойдет даже гиперчувствительной и склонной к акне коже. Комплекс на аминокислотной основе мягко и эффективно удаляет загрязнения, а растительные компоненты в составе, экстракт орхидеи и экстракт огурца, оказывают смягчающее и успокаивающее действие. Как известно, хорошая «умывалка» ценится на вес золота.

Косметика Chupa Chups

Отныне Chupa Chups — это не только леденцы на палочке, а также тинты для губ, тональный кушон, блестки для глаз и мисты для тела. Внешний вид бьюти-новинок мало отличается от оригинала. Ароматы, впрочем, тоже. Придумали косметику в Корее — отсюда соответствующий ассортимент.

Крем для лица Peptide Face Cream, EGIA Biocare System

Пептиды — лучшие помощники в борьбе за вечную молодость. Новинка от профессиональной марки косметики может похвастаться комплексом сигнальных и регуляторных пептидов, входящих в состав крема Peptide Face Cream. Здесь же растительные масла, фитоэкстракты и пантенол. Все вместе они ускоряют регенеративные процессы, восстанавливают кожу и надолго сохраняют водный баланс.

Аромат Antonio Banderas The Power of Seduction