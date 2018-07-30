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Ночные маски, очищение для кожи с акне, блестки-леденцы и другие бьюти-новинки
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Ночные маски, очищение для кожи с акне, блестки-леденцы и другие бьюти-новинки 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Новая гамма Résistance Extentioniste, Kérastase
Новая коллекция средств предназначена в первую очередь для тех, кто мечтает отрастить волосы. Специальный запатентованный комплекс креатин R, комбинация креатина и керамидов, борется с проблемами, которые мешают поврежденным волосам достичь оптимальной длины. В линейку вошли шампунь, молочко-кондиционер, укрепляющая маска и несмываемая сыворотка, стимулирующая рост волос.
Ночные маски Good Night, Dr. Jart
Эти маски работают, пока вы спите. Если, проснувшись, вы хотите увидеть в зеркале улучшенную версию себя, то новинка от Dr. Jart придется кстати. На выбор два вида: увлажняющая с гиалуроновой кислотой, экстрактами морских водорослей и алоэ и с эффектом лифтинга с биопептидным комплексом, который повышает тонус и эластичность кожи, восполняет объем, подтягивает кожу и выравнивает текстуру.
Очищающая пенка Soothing Cleanser Foam, SkinCeuticals ­
Мягчайшая пенка подойдет даже гиперчувствительной и склонной к акне коже. Комплекс на аминокислотной основе мягко и эффективно удаляет загрязнения, а растительные компоненты в составе, экстракт орхидеи и экстракт огурца, оказывают смягчающее и успокаивающее действие. Как известно, хорошая «умывалка» ценится на вес золота.
Косметика Chupa Chups
Отныне Chupa Chups — это не только леденцы на палочке, а также тинты для губ, тональный кушон, блестки для глаз и мисты для тела. Внешний вид бьюти-новинок мало отличается от оригинала. Ароматы, впрочем, тоже. Придумали косметику в Корее — отсюда соответствующий ассортимент.
Крем для лица Peptide Face Cream, EGIA Biocare System
Пептиды — лучшие помощники в борьбе за вечную молодость. Новинка от профессиональной марки косметики может похвастаться комплексом сигнальных и регуляторных пептидов, входящих в состав крема Peptide Face Cream. Здесь же растительные масла, фитоэкстракты и пантенол. Все вместе они ускоряют регенеративные процессы, восстанавливают кожу и надолго сохраняют водный баланс.
Аромат Antonio Banderas The Power of Seduction
Антонио Бандерас продолжает реализовывать себя как парфюмер. Его новый аромат The Power of Seduction раскрывается свежими фруктовыми нотами бергамота и яблока. В сердце — лаванда и шалфей. Легкие восточные аккорды в базовых нотах контрастируют со свежестью мха.
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