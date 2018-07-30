Бьюти-ликбез: безынъекционная мезотерапия

Светила косметологии давно бились над задачкой, как, не прибегая к инъекциям, доставить в глубокие слои кожи сокровища фармакологии: витамины-аминокислоты-гиалуронку. Светила бились — девушки ждали. И судьбоносный момент настал. Для тех, кто панически боится уколов, но хочет всегда быть аки персик, сердобольные немецкие ученые придумали особую щадящую методу — Dermadrop TDA. Девайс, похожий на водный ­пистолет, вводит молодильные препараты под кожу не иглой, а струей под высоким давлением кислорода. Вместо патронов — коктейли-сыворотки. После сеанса кожа засияет (за это отвечают витамины C и E), придет в тонус (куркума и конопля гарантируют) и увлажнится (спасибо гиалуроновой кислоте). Убедиться в этом можно сразу в нескольких десятках хайповых бьюти-клиник и салонов красоты. Морщины, берегитесь: пиу-пиу!

Процедура Dermadrop TDA ­абсолютно безбо­лезненна и не ­требует анестезии.

Ни дня без капли: семь коктейлей-сывороток Dermadrop TDA на «живой» воде:

HYAL N5 TDA Увлажняет лицо и разглаживает поверхностные мимические морщинки.

HYAL N10 TDA Умеет расправлять морщины сильно глубже и серьезнее.

MITOCELL TDA Помогает синтезу «молодого» коллагена и эластина.

CANABOOST TDA Коктейль из антиоксидантов, который вдобавок интенсивно питает и снимает покраснения.

POLAR TDA Осветляет пигментацию, выравнивает тон, заставляет фейс сиять.

DERMACOOL TDA Снимает отеки и вынуждает поблекнуть купероз.

PRODERM TDA Дружит даже с проблемной кожей, помогает извести акне.

Опубликовано в SNC № 109, июль-август 2018.