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Бьюти-ликбез: безынъекционная мезотерапия
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Бьюти-ликбез: безынъекционная мезотерапия 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Светила косметологии давно бились над задачкой, как, не прибегая к инъекциям, доставить в глубокие слои кожи сокровища фармакологии: витамины-аминокислоты-гиалуронку. Светила бились — девушки ждали. И судьбоносный момент настал. Для тех, кто панически боится уколов, но хочет всегда быть аки персик, сердобольные немецкие ученые придумали особую щадящую методу — Dermadrop TDA. Девайс, похожий на водный ­пистолет, вводит молодильные препараты под кожу не иглой, а струей под высоким давлением кислорода. Вместо патронов — коктейли-сыворотки. После сеанса кожа засияет (за это отвечают витамины C и E), придет в тонус (куркума и конопля гарантируют) и увлажнится (спасибо гиалуроновой кислоте). Убедиться в этом можно сразу в нескольких десятках хайповых бьюти-клиник и салонов красоты. Морщины, берегитесь: пиу-пиу!
Процедура Dermadrop TDA ­абсолютно безбо­лезненна и не ­требует анестезии.
Ни дня без капли: семь коктейлей-сывороток Dermadrop TDA на «живой» воде:
HYAL N5 TDA  Увлажняет лицо и разглаживает поверхностные мимические морщинки.
HYAL N10 TDA  Умеет расправлять морщины сильно глубже и серьезнее.
MITOCELL TDA  Помогает синтезу «молодого» коллагена и эластина.
CANABOOST TDA  Коктейль из антиоксидантов, который вдобавок интенсивно питает и снимает покраснения.
POLAR TDA  Осветляет пигментацию, выравнивает тон, заставляет фейс сиять.
DERMACOOL TDA  Снимает отеки и вынуждает поблекнуть купероз.
PRODERM TDA  Дружит даже с проблемной кожей, помогает извести акне.
Опубликовано в SNC № 109, июль-август 2018.
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