Экстракт кровохлебки, гулявник, исландская вода: 16 средств, которые избавят от жирного блеска

Сияние — это прекрасно, если речь идет о ваших волосах, губах или глазах. Однако жирный блеск в Т-зоне еще никого не украшал. Справиться с ним (а заодно и замаскировать расширенные поры) помогут матирующие кремы-флюиды, праймеры, спрей-тоники и другие средства из нашей подборки.

Матирующие салфетки Face Controle, «Л’Этуаль» (201 рубль)

Матирующие салфетки Face Controle спасут вас в особо жарких или волнительных ситуациях и быстро уберут жирный блеск с кожи за счет специальной обсыпки тальком. Они приятные на ощупь, плюс абсолютно без запаха. Единственное но: каждая салфетка настолько маленькая, что для всей T-зоны вам может понадобиться три-четыре штуки, поэтому экономичными назвать их вряд ли можно.

Матирующий крем-флюид для жирной и комбинированной кожи Secret Actif Matifiant, Eisenberg (3 949 рублей)

Многие продукты по уходу за кожей забивают поры и, как следствие, приводят к появлению жирного блеска. Этот чудо-флюид с бархатной текстурой благодаря биотехнологическим матирующим веществам спасет от эффекта жирного блина и хорошенько увлажнит кожу с помощью… правильно, угадали — гиалуроновой кислоты. В составе есть эфирные масла лимона и апельсина, смягчающие и осветляющие кожу, а также UVA/UVB фильтры, которые никогда лишними не будут.

Праймер All Hours Primer, Yves Saint Laurent (3 953 рубля)

Визажисты любят эту основу под макияж. Она помогает вашему мейкапу оставаться на своем посту как можно дольше. Еще одна причина добавить в ваш летний бьюти-арсенал бестселлер Yves Saint Laurent — это его прекрасные матирующие способности. Средство содержит перлит, впитывающий излишки себума. При нанесении праймер визуально уменьшает поры и придает гладкость коже.

Матирующий флюид для лица «Пион», L’Occitane (3 900 рублей)

Отложите тяжелые кремы до зимы, а лучше попробуйте этот матирующий флюид для лица с нежной и свежей текстурой. Он впитывается практически мгновенно, после чего кожа становится матовой, а также гладкой и увлажненной — все признаки здоровья налицо, как говорится. Не можем не отметить удобную упаковку с дозатором и невероятный аромат пиона.

Матирующий крем «Серацин», Librederm (390 рублей)

Крем от Librederm решает проблему жирного блеска на корню, а именно корректирует работу сальных желез, не позволяя выделять излишнее количество кожного жира. В составе — экстракты репейника и гулявника, гидроксикислота и соль цинка (все это красиво именуется «балансирующим комплексом нового поколения»), а также сера, которая обладает антибактериальным эффектом. Впитывается быстро, через пару минут после нанесения уже можно краситься, но вот пахнет специфически (ароматом аптеки).

Матирующий флюид Vinosource, Caudalie (2 595 рублей)

Гордость марки Caudalie — практически полностью натуральные составы бьюти-средств. Вот и матирующий флюид Vinosource на 92 процента состоит из компонентов природного происхождения, главные из которых — виноградная вода, насыщенная антиоксидантами (ее, кстати, можно купить отдельно), винодрожжи, экстракты листьев яванского чая и льняная пудра. Флюид одновременно бьет по двум фронтам: и увлажняет, и матирует. Можете не сомневаться, что он переживет еще не один жаркий месяц.

Крем для сокращения пор Pure Pore, Skyn Iceland (2 599 рублей)

Это крем удивил нас своим составом — в отличие от ему подобных, в нем нет силикона. Зато есть множество растительных ингредиентов: экстракты коры белой ивы, розы, семян арганы и кунжута (они снижают выделение кожного сала на 46 процентов), а также фирменный исландский комплекс с ледниковой водой, северными ягодами и кислородными липосомами. Эффект как от заблюривания в Facetune — поры от этого средства как-то сразу бледнеют и сглаживаются. Средство следует использовать дважды: утром вместо праймера и вечером — перед нанесением увлажняющего крема.

Увлажняющий матирующий флюид Active Pureness, Comfort Zone (3 980 рублей)

Этот увлажняющий флюид для проблемной и склонной к акне кожи стабильно входит в рейтинги самых-самых. Уникальное сочетание витамина С и матирующих компонентов делает его не только идеальным увлажняющим продуктом, но и прекрасной основой под макияж. Флюид хорош и в борьбе с расширенными порами — использовать его можно самостоятельно, а для пущего эффекта — в тандеме с гелем для умывания и очищающей маской из этой же серии.

Матирующий спрей-тоник Serozinc, La Roche-Posay (616 рублей)

Новинка от La Roche-Posay, получившая широкое признание у европейских и азиатских бьюти-блогеров, с недавних пор доступна и в России. Состав Serozinc краток: вода, сульфат цинка и поваренная соль. Несмотря на, казалось бы, простые ингредиенты, средство действительно работает (оно одновременно освежает, матирует и успокаивает кожу), и по эффективности его нельзя приравнять к обычной термальной воде. Спрей идеально подойдет в качестве тоника обладательницам жирной проблемной кожи на лето. Он слегка подсушивает свежие воспаления, а находящиеся на стадии заживления исчезают немного быстрее. При его нанесении на коже не остается и намека на жирный блеск и сияние.

Матирующая основа Metamorphoses, Rouge Bunny Rouge (3 920 рублей)

Легкая, словно перышко, текстура этой матирующей основы чудесным образом придает коже вельветовую матовость (это его главная и, можно сказать, единственная функция). Метаморфозы творит формула, обогащенная активными ингредиентами, среди которых масло белого лимантеса, аллантоин и витамин Е. У средства есть и допопция — чтобы увеличить стойкость цвета помады или теней, его можно нанести на губы и веки.

Облегченный увлажняющий крем, сужающий поры, Daily Moisture, SkinCeuticals (5 077 рублей)

Состав крема SkinCeuticals очень приличный: много растительных экстрактов в высокой концентрации (например, экстракты кровохлебки, корицы и имбиря уменьшают размеры пор на восемь процентов уже через 15 минут после первого применения), витамины А, Е, В5, бразильские водоросли и аллантоин. Текстура у него легкая, не липкая и напоминает густое молочко. Но перед вами не классический дневной крем для увлажнения комбинированной кожи, а настоящее мультифункциональное средство, которое сделает кожу бархатистой как у младенца, а также в два счета справится с расширенными порами и жирным блеском.

Очищающий гель для умывания «Бесконечная свежесть», L’Oreal Paris (285 рублей)

Подобрать идеальное очищающее средство для обладательниц жирной и комбинированной кожи — это настоящий квест. Ведь оно должно быть мягким (бережно удалять макияж), оставлять ощущение комфорта и свежести и бороться с предательски жирным блеском. Все эти обязанности прекрасно выполняет гель из серии «Бесконечная свежесть», L’Oreal Paris, с розой и лотосом. Можете быть уверены, поры будут глубоко очищены, а кожа станет матовой и чистой.

Себорегулирующий концентрат Purete Marine Intense, Thalgo (2 655 рублей)

Набор ампул с концентратом Purete Marine Intense рассчитан на семь дней (семь ампул по 1,2 миллилитра). Его создатели обещают, что всего за неделю концентрат восстановит баланс кожи. Такие спецэффекты стали возможны благодаря экстрактам водоросли фукуса и сирени, они блокируют образование секрета себоцитами, уменьшая себорею и нормализуя себорегуляцию. Восхищенные пользователи сети уверяют, что даже самая проблемная кожа преобразится, а тон лица станет ровнее.

Корректирующий уход против несовершенств Normaderm, Vichy (1 141 рубль)

Самое большое заблуждение — что жирную кожу не нужно увлажнять. Еще как нужно! Корректирующий уход против несовершенств Normaderm как раз этим и занимается. Разумеется, в составе этого ухода есть термальная вода Vichy, как и во всех средствах бренда, но главная находка — салициловая кислота. Крем гипоаллергенен, некомедогенен и подходит даже для очень чувствительной кожи. В качестве приятного бонуса — он борется с расширенными порами и тусклым цветом лица.

Крем для лица и матирующий эликсир Bamboo Matte, Erborian (1 990 рублей и 3 600 рублей)

Эта сладкая парочка придает безупречную матовость коже (причем надолго — до середины дня вам точно не захочется брать в руки пудру). В составе есть бамбук (издавна используемый в Корее для увлажнения кожи), который сужает поры, устраняет загрязнения и жирный блеск и улучшает цвет лица в целом. Сыворотку (по три капли) наносите на лицо утром и вечером, а крем сразу после — в качестве основы под тональное средство или вместо дневного крема.