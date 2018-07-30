Не по возрасту? 46-летняя Светлана Пермякова выкрасила волосы в розовый

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова удивила поклонников новым образом.

Светлана Пермякова решилась на кардинальные изменения и представила поклонникам новую себя. Звезда сериала «Интерны» выкрасила светлые волосы в ярко-розовый цвет. Результатом перемен актриса поделилась с фолловерами в Instagram.

Поклонники в восторге от перемен в имидже Светланы. В комментариях фолловеры отмечают, что новый цвет волос молодит актрису и делает ее еще ярче: «Светулька, красотулька, вы очаровательны»; «Ого, как ярко! Вам очень идет, так задорно по-летнему»; «Прекрасная Светлана! Талантливая, достойная, красивая, счастливая молодая мама с красивыми волосами»; «Вот это да! Но как же роскошно вам с этим цветом! Просто сама свежесть! Очень красиво»; «Кардинально»; «Восхитительно!»; «Вау, какой шикарный цвет! Для шикарной женщины!»; «Моднявая. И как всегда мила и очаровательна».

А как тебе кажется, какой цвет Светлане Пермяковой идет больше? Голосуй прямо сейчас.

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Фото:Instagram