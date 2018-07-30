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Dr.Stern выпустили ультраувлажняющий гиалуроновый гель для лица
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Dr.Stern выпустили ультраувлажняющий гиалуроновый гель для лица 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Если вы столкнулись с проблемой обезвоженной или сухой кожей лица, заметили появление первых признаков возврастных изменений (мелкие морщинки, снижение тонуса и эластичности) — вам нужно менять уходовое средство на максимально увлажняющие.
Идеальный вариант на лето — продукт с невесомой и легкой текстурой, который глубже проникает в структуру кожи, интенсивно увлажняет и восстанавливает гидробаланс. Гиалуроновый гель для лица от Dr.Stern как раз решает эту проблему и обладает легкой текстурой — никакой пленки и жирного финиша на лице.
Наносить гель следует ежедневно два раза в день на предварительно очищенную кожу лица, шеи и области декольте. Легкое чувство липкости проходит в течение 1-2 минут, пока средство впитывается в кожу. Липкость гиалуронового геля обусловлена высокой концентраций ввода гиалуроновой кислоты: чем выше липкость гелевых продуктов с гиалуроновой кислотой, тем крем на ее основе считается лучше.
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