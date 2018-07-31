Хочет и может: модель с витилиго Винни Харлоу не стесняется своего тела и публикует крутые фото в бикини

Модель с витилиго Винни Харлоу продолжает вдохновлять девушек по всему миру не стесняться своего тела. В своем Instagram Винни разметила несколько фотографий и ролик, сделанных в Майами. Харлоу позирует фотографам и оператору в клетчатом бикини, которое не скрывает ее разную пигментацию кожи.

На некоторых кадрах компанию Винни составляют ее коллеги-модели.

Все пляжные фото Винни стремительно набирают просмотры и лайки пользователей, которые не устают хвалить не только красоту модели, но и ее смелость.

А у тебя есть комплексы по поводу своего тела?

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Фото:Instagram