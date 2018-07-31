Ровный тон кожи без тональной основы — реально или нет?

В жару не хочется перегружать лицо средствами с плотной текстурой, но скрывать покраснения и недостатки все еще необходимо? Редактор BeautyHack Дарья Сизова — о новом универсальном средстве с особым ингредиентом в составе, которое сможет скорректировать недостатки и увлажнить кожу.

В линейке Skincare Chanel появилось новое средство — комплексный крем, корректирующий тон кожи CC Cream Correcting Complete Super Active SPF 50. И слово «комплексный» в названии полностью оправдывает ожидания.

Во-первых, средство работает как составляющая часть ухода. Наносила его после дневного крема в качестве базы под макияж, но тональный крем мне не понадобился — кожа стала ровной и сияющей (все благодаря оптическим пигментам в составе, которые визуально сглаживают поры и отражают свет, делая тон кожи ровнее).

Во-вторых, крем работает и в глубоких слоях эпидермиса, укрепляя кожу. В его составе есть особый ингредиент — экстракт сливы какаду, активное вещество, которое в комплексе с новой формулой гиалуроновой кислоты разглаживает кожу и улучшает ее текстуру с каждым нанесением.

Кроме того, крем помогает бороться с признаками старения и добавляет коже сияния — экстракт сливы какаду богат витамином C, А и Е.

Высокий SPF фактор — отдельный подарок для Белоснежек и для тех, кто хочет сэкономить место в отпускной косметичке.