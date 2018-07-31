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Ровный тон кожи без тональной основы — реально или нет?
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Ровный тон кожи без тональной основы — реально или нет? 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
В жару не хочется перегружать лицо средствами с плотной текстурой, но скрывать покраснения и недостатки все еще необходимо? Редактор BeautyHack Дарья Сизова — о новом универсальном средстве с особым ингредиентом в составе, которое сможет скорректировать недостатки и увлажнить кожу.
В линейке Skincare Chanel появилось новое средство — комплексный крем, корректирующий тон кожи CC Cream Correcting Complete Super Active SPF 50. И слово «комплексный» в названии полностью оправдывает ожидания.
Во-первых, средство работает как составляющая часть ухода. Наносила его после дневного крема в качестве базы под макияж, но тональный крем мне не понадобился — кожа стала ровной и сияющей (все благодаря оптическим пигментам в составе, которые визуально сглаживают поры и отражают свет, делая тон кожи ровнее).
Во-вторых, крем работает и в глубоких слоях эпидермиса, укрепляя кожу. В его составе есть особый ингредиент — экстракт сливы какаду, активное вещество, которое в комплексе с новой формулой гиалуроновой кислоты разглаживает кожу и улучшает ее текстуру с каждым нанесением.
Кроме того, крем помогает бороться с признаками старения и добавляет коже сияния — экстракт сливы какаду богат витамином C, А и Е.
Высокий SPF фактор — отдельный подарок для Белоснежек и для тех, кто хочет сэкономить место в отпускной косметичке.
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