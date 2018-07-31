Невидимая угроза. Нужно ли загорать под жарким солнцем?

Начался сезон отпусков, поэтому омичи поехали отдыхать. Одни отправились на море купаться и загорать, другие выбрали бюджетный вариант — дачу, где тоже можно загореть.

Однако находиться под солнцем несколько часов подряд не только небезопасно, но и вредно. Причём вредим мы и себе, и собственным детям, объясняя это фразами типа «Ничего страшного, облезет, зато витамин Д накопит» или «Когда мы ещё к морю выберемся, пусть ребёнок надышится морским воздухом, наиграется». И невдомёк таким горе-мамашам, что детские солнечные ожоги могут аукнуться страшными последствиями.

Как бы не стало плохо…

Солнце генерирует свет, который состоит из трёх видов излучений. Видимые лучи — это спектр из семи цветов радуги. Те же, которые человеческий глаз не видит, — это ультрафиолет и инфракрасное излучение.

Инфракрасное излучение проникает глубоко в кожу, обладает тепловым эффектом, улучшает кровообращение и активизирует окислительно-восстановительные процессы. А ультрафиолет — самый известный вид солнечных лучей — дарит коже красивый загар. Солнечный свет приносит огромную пользу для здоровья, однако длительное нахождение на солнце может привести к головной боли, учащённому сердцебиению, сонливости, раздражительности и снижению аппетита.

Ультрафиолет является одним из основных факторов старения кожи. Учёные выяснили, что УФ-лучи могут проникать в ДНК клеток, повреждать её и активизировать свободные радикалы. Именно они повинны в старении кожи.

Чтобы получить пользу от солнца, достаточно находиться под прямыми лучами всего 10-15 минут в день. Если находиться на солнце несколько часов, даже при использовании самых мощных солнцезащитных кремов будет ожог. Что уж говорить о нежной детской коже! Многие исследования доказали связь между солнечными ожогами и онкологическими заболеваниями. Так, солнечные ожоги, полученные в детстве, повышают риск развития меланомы — одной из самых злокачественных опухолей кожи.

Тем же, кто непременно хочет иметь красивый загар, стоит придерживаться определённых правил.

«После солнечных ванн необходимо принять душ и нанести увлажняющий крем после загара, в составе которого будет витамин Е. Для лица и тела средства должны быть разные. Для предотвращения обезвоживания организма нужно пить больше жидкости, — рассказала косметолог-эстетист Марина Кузина . — Лучшая защита от солнца — светлая хлопчатобумажная одежда, не прилегающая к телу. Обязательно следует пользоваться солнцезащитными очками и головными уборами».

На страже здоровья

Любит вас солнышко или сразу жжёт нещадно, всё равно хотя бы в первые дни после приезда на море следует обязательно пользоваться защитой. Все солнцезащитные средства имеют показатель SPF, который обозначает, насколько эффективна защита от солнечных ожогов. Чтобы защититься от негативного влияния ультрафиолета, нужно обязательно использовать солнцезащитный крем с фактором защиты от 30 (SPF 30+).

Детям же вообще следует покупать крем с SPF 50+. Постепенно, когда нежная кожа ребёнка чуть подзагорит, можно снижать степень защиты, но только до SPF 30+. Обновлять солнцезащитный крем нужно каждые два часа или наносить повторно после купания. Надо помнить, что ребёнку стоит ­наносить крем чаще: они играют в песке и намного больше времени проводят в воде, нежели взрослые. Не забывайте надевать на ребёнка панамку, а лицо смазывать кремом с SPF! И солнце не навредит вашему юному созданию.