Горячий бьюти-тренд: белая подводка и как ее носить

Белая подводка для глаз стала главным бьюти-трендом этого сезона. Белла Хадид Кристен Стюарт , Рианна и другие звезды доказали, что белые стрелки смотрятся одинаково круто и в вечернем, и в дневном макияже. Так что можешь отложить подальше классическую черную подводку и вооружиться белым лайнером. К тому же белый подходит всем, а еще он зрительно увеличивает глаза.

Не забудьте, что светлые стрелки должны быть единственным акцентом в мейке.

Помните, что белый — яркий цвет, а значит, он будет выделяться. Поэтому выбирайте максимально пигментированный вариант подводки, чтобы не пришлось наслаивать цвет.

Как и в случае с классической подводкой, аккуратно нарисуйте небольшие стрелки, а в конце — пройдитесь черным карандашом по линии роста ресниц, чтобы глаза выглядели более выразительными.