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Горячий бьюти-тренд: белая подводка и как ее носить
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Горячий бьюти-тренд: белая подводка и как ее носить 

Peopletalk 33 минуты назад
Фото: Peopletalk
Белая подводка для глаз стала главным бьюти-трендом этого сезона. Белла Хадид, Кристен Стюарт, Рианна и другие звезды доказали, что белые стрелки смотрятся одинаково круто и в вечернем, и в дневном макияже. Так что можешь отложить подальше классическую черную подводку и вооружиться белым лайнером. К тому же белый подходит всем, а еще он зрительно увеличивает глаза.
Не забудьте, что светлые стрелки должны быть единственным акцентом в мейке.
Помните, что белый — яркий цвет, а значит, он будет выделяться. Поэтому выбирайте максимально пигментированный вариант подводки, чтобы не пришлось наслаивать цвет.
Как и в случае с классической подводкой, аккуратно нарисуйте небольшие стрелки, а в конце — пройдитесь черным карандашом по линии роста ресниц, чтобы глаза выглядели более выразительными.
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Женский форум
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