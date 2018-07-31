Мезотерапия до и после: минус 10 лет, плюс 100% к привлекательности

Что такое мезотерапия?

Публикация от Елена Косметолог/ Москва (@design_yudina) 25 Июл 2018 в 1:36 PDT Суть классической процедуры заключается во введении под кожу питательного коктейля, который улучшает внешний вид. В 1958 году автор процедуры Мишель Пистор для инъекций использовал препарат протокаин, а сейчас в косметологии существует около двухсот рецептов для процедуры мезотерапии. Каждый коктейль составляется строго с учетом индивидуальных потребностей. Например, для сухой кожи косметолог подберет состав с гиалуроновой кислотой, ретиноиды — для акне и излишней жирности, пептиды — для лифтинг-эффекта.

Процедура считается малоинвазивной, поскольку для инъекций используется очень тонкая игла. Поэтому в основном мезотерапия не требует предварительного обезболивания (за исключением некоторых случаев), а косметолог приступает к процедуре сразу же после очищения кожи. Конечно, после уколов красоты остаются следы (небольшие гематомы) и легкий отек. Но, как правило, они проходят в течение одного-двух дней, а сама процедура не требует никаких изменений в образе жизни (ни до, ни после).

Примечательно, что мезотерапия применяется не только на коже лица. Она одинаково эффективно работает и в отношении целлюлита, отеков, растяжек, пигментных пятен, а также на волосах (например, при алопеции).

Способы введения препарата

Публикация от Премиум Косметология Москва (@dr.evakova) 25 Июл 2018 в 8:01 PDT Инвазивная мезотерапия

Изначально мезотерапия представляла собой лишь инвазивную процедуру. Но относительно недавно в косметологии появились и быстро стали популярными и более щадящие ее виды.

Безинъекционная процедура

Она была разработана для людей с низким болевым порогом, для которых ощущения от уколов были действительно болезненными, а также для тех, кому по тем или иным причинам противопоказаны уколы красоты. В случае безинъекционной мезотерапии питательный коктейль доставляется в глубокие слои кожи с помощью специального аппарата (лазера, магнитного, крио или ионного), который не нарушает целостность кожи.

Массаж мезороллером

Это нечто среднее между классической и неинвазивной мезотерапии. Косметолог наносит на кожу необходимый витаминный коктейль, а затем массирует ее специальным мезороллером с микроиглами. К слову, подобный массаж можно делать и в домашних условиях.

Этапы процедуры

Публикация от Valeria Berezina (@valery_beauty) 28 Июл 2018 в 3:33 PDT Как уже было указано выше, классическая процедура мезотерапии начинается с очищения кожи. Затем косметолог подбирает состав для инъекций (в зависимости от типа и нужд кожи) и с помощью специального пистолета с микроиглами вводит этот коктейль в активные точки, расположенные ближе всего к проблемным участкам. Состав проникает в глубокие слои дермы и уже там начинает действовать.

Результаты мезотерапии

Публикация от ТАТУАЖ_BBglow_Киев (@tatuazh_kiev_bbglow) 27 Июл 2018 в 1:58 PDT Несмотря на то, что уколы красоты дают практически мгновенный эффект, от мезотерапии такого ждать не стоит. Ее эффект накопительный, и чтобы увидеть первые результаты, нужно пройти не менее 7–10 сеансов (то есть регулярно посещать косметолога 2–3 месяца). Зато пройдя весь курс, вы будете наслаждаться красивой и гладкой кожей.

Мезотерапия обещает избавить от мелких морщин, акне, пигментных пятен, сухости и недостатка увлажнения кожи, тусклого цвета лица и других проблем. К сожалению, в отношении сильных возрастных изменений мезотерапия не работает. В этом случае наилучшим решением будет использование филлеров.

Противопоказания к процедуре

Публикация от Косметолог Краснодар (@kosmetolog_olga_23krd) 17 Июл 2018 в 7:29 PDT Хотя мезотерапия и считается малоинвазивным методом и ее рекомендуют даже для молодой кожи, у процедуры есть противопоказания.

Обладательницам чувствительной кожи следует с осторожностью относиться не только к мезотерапии, но и в целом к любым инвазивным методам косметологии. Ведь инъекции могут вызвать непредсказуемую реакцию кожи. Кроме того, если на коже перед предполагаемой процедурой появились воспаления или высыпания (особенно герпетические), от процедуры стоит отказаться. Мезотерапию лучше отложить, если вы уже сделали кислотный или лазерный пилинг: перед уколами коже нужно полностью восстановиться. И, конечно, метод противопоказан при:

беременности и в период лактации;

гемофилии;

заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры;

в период лечения препаратами, повышающими чувствительность кожи к солнцу (например, тетрациклином).

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