Как разбираться в парфюмерии: 5 советов

Разбираемся, что такое ольфакторная пирамида и ольфакторная память, чем отличаются шипровые запахи от амбровых, а также как правильно знакомиться с духами и распознавать все уровни их аромата.

Что такое пирамида аромата?

Пирамида ароматов, или ольфакторная пирамида — это постепенное раскрытие аромата. Как правило, в любом из них три ноты: базовая, средняя (она же «нота сердца») и верхняя. Верхние ноты — это тот запах, который мы ощущаем первые 5-10 минут (цитрус, бергамот, лемонграсс и другие легкие запахи). Средние ноты проступают после того, как выветрятся верхние, и держатся дольше — до нескольких часов. Здесь уже можно почувствовать разные букеты: фруктовые, цветочные, пряные. Базовые ноты — самые стойкие и последние, своего пикового звучания они достигают примерно через два часа и ощущаются не менее 6-8 часов. Пирамида аромата при всей своей, казалось бы, четкой иерархии — вещь довольно условная, поскольку ощущение тех или иных нот — довольно субъективный процесс.

А какие есть виды ароматов?

Ароматы делятся на виды, которых довольно много. Приведем основные. Так, например, шипровые — это шалфей, пачули, дубовый мох. Амбровые содержат ароматы лавандовых растений и масел, альдегидные присутствуют, например, в духах Chanel №5 и Chanel №22 — это ароматы, которые синтезированы из химических соединений альдегидов. К ним же, кстати, можно отнести и морские (озоновые). Восточные (ориентальные) — аромат дерева, ванили, смол, кожаные — с нотками березовой коры и можжевельника, фужерные — герань, дубовый мох и лаванда.

Как натренировать обоняние?

С носом как у Питера Гринуэя, персонажа романа Зюскинда «Парфюмер», конечно, рождаются, но далеко не все. Поэтому главное — это постоянные тренировки. Например, попытайтесь узнавать 3-4 аромата в день. Главная сложность состоит в недостатке названий. Пряный восточный запах мы называем тяжелым, а цитрусовый — легким. У парфюмеров же есть нечто вроде собственного словаря. Допустим, цитрусовые запахи можно описать как свежие, сочные, кислые, солнечные, а не только легкие. Плюс еще дело в физиологии — рецепторы восприятия запахов находятся в верхней части носовой полости и стороне от потока вдыхаемого воздуха. Уже от этих рецепторов импульсы передаются в мозг. Сначала путь ведет к лимбической системе и только потом переходит в кору головного мозга. Соответственно, от скорости прохождения импульсов и индивидуальной реакции зависит уровень восприятия запахов. Запоминание большого количества ароматов называется ольфакторной памятью. Есть один важный момент — если вы курите, то будет сложновато, поскольку сигареты притупляют ощущения вкуса и запаха.

Как правильно познакомиться и почувствовать аромат?

В парфюмерных магазинах обычно пахнет всеми духами сразу, поэтому уловить всю палитру сложно. Плюс вы, конечно, не проводите там несколько часов, чтобы познакомиться со всеми частями пирамиды. Если есть время, то можно нанести понравившийся запах на блоттер и выйти на улицу. Либо же взять понравившийся образец с собой. Кофейные зерна, как утверждают парфюмеры, — это миф. Чтобы очистить рецепторы, куда эффективнее просто сделать глоток воды.

А есть ли специальные школы, где учат понимать ароматы?

Да, есть. И школы, и мастерские, и мастер-классы по изготовлению духов. Правда, есть одна сложность — парфюмерные школы в России не имеют аккредитации и, соответственно, диплома государственного образца вы в них не получите. Школа парфюмерии, которая работает с 2013 года, есть в Санкт-Петербурге (возможно дистанционное обучение, но на сессии все равно придется приезжать). Поступить туда можно на основании собеседования и тестирования. Выпускник школы может быть как критиком, так и автором духов. При школе работает лаборатория. Стоит это в зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная) от 125 000 до 210 000 рублей.

В Москве с 2015 года работает школа «Парфюмер». Это авторский замысел парфюмера Анны Агуриной. Курс предназначен для желающих самостоятельно научиться делать духи и разбираться в ароматах. Обучение включает в себя 4 модуля: каждый из них проходит очно и длится 5 дней по 7 часов. Последний, 4-й, уровень проходит во Франции, в Грассе, и большую его часть составляет практика. Стоимость обучения составляет 1 200 евро за модуль. По окончании школы выдается сертификат Грасского института парфюмерии.

Если хочется узнать азы или больше информации, то можно почитать блог парфюмера Анны Зворыкиной, в котором она рассказывает об ольфакторных навыках, натуральной парфюмерии и различных ингредиентах.