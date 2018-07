55 лучших новинок июля

Крем для лица с консистенцией сливочного масла, который буквально тает на коже, мусс для тела, который подарит свежесть даже в жару +40, расческа, которая массирует кожу головы и не дает волосам выпадать, бальзам для губ цвета «розовое золото», который визуально увеличивает губы и разглаживает их, аромат с нотами сочного мандарина и розовых фруктов, который будто создан для лета, и другие средства июля, что вам нужны.

Для ухода за кожей лица

Омолаживающий крем Peptide Face Cream, EGIA

Для тех, кто уже заметил первые признаки старения или просто страдает от сухости кожи, итальянский бренд EGIA выпустил две новинки — сыворотку и крем с пептидным комплексом. Как известно, молекулы пептидов проникают в глубокие слои кожи и заставляют клетки «вспомнить» молодость — в прям смысле запускают процессы клеточного омоложения. А в креме Peptide Face Cream пептидов целое царство — поэтому уже через неделю использования заметно уплотнение структуры кожи и, в целом, улучшение ее внешнего вида.

Несмотря на то, что крем густой и похож на взбитое сливочное масло, на лице он приятно тает и экономично расходуется — в упаковке найдете лопаточку, которая спасет средство от размножения микробов. Кстати, несмотря на свои питательные свойства (в составе есть растительные масла, фитоэкстракты и пантенол), новинка отлично подходит для любого типа кожи и не вызывает жирного блеска — а значит, смело используйте и как основу под макияж.

Цена: 8 125 руб.

Освежающий ночной крем для лица Night Logic, Guinot

Девушки, живущие в мегаполисах, не понаслышке знают, как окружающая среда и стресс отрицательно влияют на кожу лица. Так как ночью стресс-факторы перестают действовать, то тщательно подобранный ночной уход может творить чудеса.

Освежающий ночной крем от Guinot особенно прекрасен в летний период — сразу влюбилась в его легкую текстуру, благодаря которой крем мгновенно впитывается. Основное время его воздействия — ночь: крем снимает напряжение, усиливает клеточный метаболизм и насыщает клетки биологической энергией. После полного впитывания его не ощущаешь совсем — нет ни жирной пленки, ни липкого следа, ни прочих неприятностей, которые часто бывают после ночного плотного крема. При этом новинка не имеет выраженной отдушки, поэтому для всех восприиимчивых дам это станет приятной находкой.

Средство не забивает поры, но отлично увлажняет кожу лица — утром она выглядит свежей и отдохнувшей. Среди инновационных компонентов присутствуют комплекс Гидроцит, экстракт конского каштана и эскулозид.

Цена: 8 500 руб.

Ночная увлажняющая маска Water Sleeping Mask, Uriage

Несмотря на жару за окном, коже требуется хорошее увлажнение даже летом.

Марку Uriage я люблю давно, их средств у меня много, поэтому попробовать ультраувлажняющую маску решила сразу и бесповоротно. Во-первых, она ночная, поэтому одной проблемой меньше — не нужно тратить дополнительное время и отсчитывать минуты. По текстуре средство очень насыщенное — кажется, что маска из разряда тяжелой увлажняющей артиллерии. А еще она гипоаллергенная и подходит всем типам кожи.

Помимо того, что она тонизирует и разглаживает рельеф, для меня самым важным бонусом оказалось восстановление кожного барьера (чрезмерное увлечение косметикой и уходовыми средствами дало свои результаты). Смываю маску утром привычными средствами, и кожа остается такой мягкой, что даже не хочется наносить дневной крем — ограничиваюсь легким средством с SPF.

Цена: 1 030 руб.

Ночная увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой, Dr. Jart+

У средства приятная гелевая консистенция, которая впитывается в кожу без остатка, не оставляя ощущения липкости и не пачкая подушку. Маска работает сразу на два фронта — увлажняет кожу и повышает защитные функции ее естественного барьера.

Сделать чудо реальностью помогает комплекс активных ингредиентов — гиалуроновая кислота и экстракт морских водорослей. Они защищают гидролипидную мантию кожи и укрепляют ее, обеспечивая долговременное увлажнение, которое не исчезнет с вашего лица после утреннего умывания. Экстракт алоэ поможет снять покраснения и раздражения.

И «вишенка на торте» — запатентованный увлажняющий комплекс бренда, в основе которого молекулярное соединение глюкозы и ксилита. Симбиоз этих веществ не дает влаге уйти из вашей кожи, помогая ей оставаться увлажненной весь день.

Цена: 2 985 руб.

Ежедневная экспресс-маска 3-в-1 «Мамаска» от блогера @mama_puteshestvuet, Organic Kitchen

Маски — обязательная часть моей бьюти-рутины. Я устаю, и моя кожа тоже, но времени на долгие процедуры никогда нет. Маска понравилась именно экспресс-форматом: всего за 5 минут кожа стала более увлажненной, а цвет лица — ровным. Появилось даже сияние как от подсвечивающей базы — то, что нужно после тяжелого дня, перелета или ранним утром, когда вы все-таки смогли проснуться, а ваша кожа — нет.

Состав, как и у всех средств, радует глаз (и клетки кожи) — куркума, экстракт огурца и масло абрикоса. А ментол охлаждает кожу и дарит ей ощущение свежести, как будто вы умылись прохладной родниковой водой (или протерли лицо кубиками льда).

Цена: около 200 руб.

Подтягивающая сыворотка для лица Firming & Lifting Super Serum, Enhel Beauty

Если вы еще не знакомы с Enhel, рассказываем: марка первой изобрела, внедрила и запатентовала технологию по производству водородной воды в стеклянной таре. На этом ее президент Юлия Энхель решила не останавливаться — сотрудничество с ведущей в Токио anti-age клиникой вылилось в большую коллекцию средств для ухода за лицом, волосами и телом. Именно поэтому предотвращение старения кожи — основная специализация бренда.

Действие подтягивающей сыворотки для лица это только подтверждает: если вам нужен лифтинг on-the-go — спешите пробовать. Главное звено ее состава — молекулярный фуллерен, завоевавший Нобелевскую премию. Этот компонент доставляет питательные вещества в глубокие слои кожи и существенно замедляет процессы старения. Платина и кофеин дополнительно повышают тонус (кожа становится упругой и более плотной сразу после нанесения), а керамиды предотвращают сухость и обезвоживание. Микроциркуляция восстанавливается, лицо разглаживается, — но не забудьте про зону шеи и декольте!

Цена: 10 000 руб.

Сыворотка для лица «Мгновенное Разглаживание», Methode Cholley

Мелкие морщинки у меня уже появились — виновата подвижная мимика. Внимательно изучив свое лицо, решила, что время попробовать омолаживающую сыворотку от Methode Cholley уже пришло. Средство обладает выраженным омолаживающим и лифтинговым эффектом — имеет пролонгированное действие, поэтому регулярность здесь очень важна. Сыворотка оказывает фиксирующее воздействие на морщины из-за смолы сенгальской акации и ризобиана. Что касается использования, то здесь на ваш выбор — наносить поверх вашего привычного крема, смешивать с ним или наносить точечно. Но важна именно техника — советую наносить легкими вбивающими движениями, а не хаотично размазывать по лицу.

Скажу честно — после всех описаний надеялась увидеть мгновенный эффект, однако не тут-то было. Я решила не отчаиваться и продолжила использовать сыворотку (я выбрала локальный вариант), чтобы можно было точно убедиться в ее эффективности. Заявляю — она работает! Думаю, что здесь самым главным фактором стало постоянство. Ставлю твердую пятерку!

Цена: 9 000 руб.

Омолаживающая сыворотка для лица Y-Shape Rejuvenating Serum, Ciel

В «сухом остатке» получилась очень приятная картина, которая понравится не только девушкам с явными признаками старения. Средство с жидкой, будто шелковой консистенцией жемчужного цвета визуально выравнивает цвет кожи и придает лицу легкое свечение. Если вы согрешили и выпили на ночь лишнюю чашку чая, новинка тоже не останется в стороне. У сыворотки в составе уникальный комплекс на основе ледяного вина, который оказывает мощный лифтинг-эффект.

А гиалуроновая кислота увлажнит кожу, избавив вас от сухости и шелушений. Виноградная косточка (мощный природный антиоксидант) защитит кожу от неприятностей погоды, природы и города (читайте — жары, пыли и грязи). Если смотреть на средство с точки зрения пролонгированного эффекта (пользуемся несколько раз в неделю регулярно!), то оно однозначно поможет коже бороться с морщинами и увяданием. Пептидный комплекс укрепит мышечный каркас и поможет собственному коллагену и эластину синтезироваться быстрее. Не обижено средство и витаминами — группы B, C и Е благотворно влияют на кожу, подтягивая и увлажняя ее, в целом, делая ее более здоровой.

Цена: 1 350 руб.

Успокаивающая очищающая пенка для умывания с растительными экстрактами Soothing Cleanser Comfort Foam, SkinCeuticals

Средства для умывания от SkinCeuticals давно поселились в бьюти-шкафчике старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской — о геле Simply Clean с аминокислотами подробнее узнаете здесь. А недавно бренд выпустил пенку для обладательниц чувствительной и проблемной кожи — Soothing Cleanser Comfort Foam. В отличие от геля-бестселлера, пенка эффективно, но крайне деликатно очищает кожу от загрязнений, при этом оказывая успокаивающее действие.

В составе снова не обошлось без аминокислот — они предотвратят переизбыток кожного сала и удалят стойкий макияж. А если ваша кожа склонна к шелушениям, вам точно понравится безмыльная формула пенки, после умывания точно не возникнет ощущения стянутости. Увлажняющее и успокаивающее действие взяли на себя экстракты орхидеи и огурца — вместе они не только смягчат и снимут раздражения, но и будут укреплять защитный барьер. Используйте пенку и после косметологических процедур — например, пилинга или лазерного омоложения.

Цена: 2 867 руб.

Питательный крем для умывания Riche Créme, Yves Rocher

Полезная новинка от французской марки Yves Rocher подходит не только обладательницам сухого типа кожи (что понятно из названия, ведь текстура обещает быть питательной), но и тем, кто не понаслышке знаком с жирным блеском и высыпаниями.

Несмотря на то, что моя кожа относится к жирному типу, хорошо пенящиеся очищающие средства ее пересушивают — в результате, высыпаний становится больше. Новинка от Yves Rocher не пенится совсем, поначалу я даже сомневалась, справится ли крем с очищением кожи. Оказалось, питательное средство при контакте с кожей превращается в масло и смывает макияж на ура. По крайней мере, тональный крем ему точно поддался, а вот на зону вокруг глаз крем я не наносила (предпочитаю удалять тушь мицеллярной водой). Riche Créme хорошо смывается, не оставляет жирной пленки — результатом я очень довольна. Девушкам с сухой кожей новинка подойдет в любое время года, а я, пожалуй, отложу его до зимы, когда в таком деликатном очищении будет необходимость.

Цена: 650 руб.

Таинственная черная БОТОмаска для глаз, Dizao

В новинке от корейского бренда Dizao подружились гиалуроновая кислота и уголь — как результат, сияющая увлажненная кожа в зоне вокруг глаз и эффективный детокс-уход. Вся коллекция тканевых масок «Шедевры Dizao» радует не только кожу, но и глаза — на ярких упаковках средства «примерили» героини известных картин: Мона Лиза в белоснежных пузырьках, Нефертити в золоте. В таинственной БОТОмаске можно увидеть Венеру, а примерив ее самостоятельно, почувствовать себя Бэтменом — не меньше.

Маска в виде очков не только увлажнит кожу, но и расправится с темными кругами под глазами. В составе бамбуковый уголь, продлевающий молодость кожи, гиалуроновая кислота и пептидный комплекс — замена омолаживающим инъекциям. В коробке вы найдете идеальное количество масок для первого знакомства — 5 штук на 5 дней. Именно на таком курсе настаивают производители — а затем можно ограничиться 1-2 масками в неделю и отложить консилер подальше.

Цена: 415 руб.

Жидкие патчи для глаз с охлаждающим эффектом Ice Eyes Baby от блогера @hisashasmith, Organic Kitchen

К патчам у меня всегда особые требования — они должны не раздражать кожу и действительно работать, убирая отеки и следы усталости (а не просто охлаждая область под глазами). От этого средства я не ждала никаких чудес, но после того, как подержала 20 минут и посмотрела на себя в зеркало, была очень удивлена — лицо приобрело действительно отдохнувший вид. Маска осветлила кожу под глазами, как будто разгладив мелкие морщинки, а все благодаря гиалуроновой кислоте и антиоксидантам в составе.

Цена: около 200 руб.

Гидрогелевые золотые патчи для глаз «Улитка», Dizao

Золотыми патчами и даже муцином улитки в наше время уже никого не удивить, но вот действительно эффективно работают такие средства не всегда. Зачастую использование патчей превращается в рутинную привычку — кажется, что кожа становится более гладкой, но на этом все. Марке Dizao, выпускающей исключительно натуральную косметику, удалось создать средство, работающее по всем фронтам.

Патчи «Улитка» не только разглаживает мелкие мимические морщинки и увлажняют зону под глазами, но и помогают избавиться от темных кругов (которым, будем откровенны, мало кто объявляет настоящую войну). В составе помимо фильтрата секрета улитки, коллагена и гиалуроновой кислоты есть экстракт ледяного гриба, обладающий антивозрастными свойствами, и витамин С — он и отвечает за осветляющий эффект. Действительно, после 20-30 минут зона под глазами становится ярче, будто вы уже нанесли консилер. А тем, кто привык пользоваться патчами на бегу, понравятся и отдельные упаковки–саше, — средство удобно брать с собой!

Цена: 252 руб.

Восстанавливающая маска «Череп» с Розой и Морскими Минералами, Mimiang

Средство очень «инстаграмное» — все 10 минут, которые лежала с маской, без устали делала селфи. Но повышенный охват моих stories — не единственный плюс маски. Я наносила средство после целого дня на жаре, когда кожа слегка «загорела», и появились раздражения от ветра и пыли. Маска справилась с неприятностями, бонусом предотвратив шелушения. Все дело в удачном «синтезе» минералов и морской воды, которыми щедро пропитана тканевая основа.

Цена: около 200 руб.

Маска «Морской котик» для Интенсивного Увлажнения, Mimiang

Маски этой серии прихватила с собой на девичник, и мы с подругами долго смеялись, превращаясь в хрюшек, зебр и морских котиков. В составе этого средства — коллаген и глубоководная морская вода. Полежала с маской 15 минут вечером, распределив остатки сыворотки по лицу и шее, а утром кожа осталась увлажненной и сияющей.

Цена: около 200 руб.

Тканевая маска Lychee Face Mask, Sephora

Все тканевые маски от Sephora неминуемо становятся бестселлерами, а все потому что в небольших ярких саше концентрируется мощь природных эстрактов, а удобный формат позволяет брать их с собой на работу, в самолет или просто носить с собой в сумочке на случай экстренной помощи коже. Новинка от Sephora — маска с экстрактом личи — помогает добиться эффекта «Золушки» за 15 минут.

Средство не только увлажняет кожу надолго, но и заставляет ее сиять — кстати, личи обладает и защитными свойствами, выступая в роли природного УФ-фильтра. Поэтому советуем взять маску с собой в отпуск и использовать перед принятием солнечных ванн. А чтобы освежиться в жару, берите на заметку наш бьюти-хак: храните саше в холодильнике, чтобы маска охлаждала кожу, а остатки эссенции наносите на все тело.

Цена: 250 руб.

Для ухода за кожей тела

Нежный скраб для тела Body, Avene

Отшелушивание — важный процесс ухода. Нужно регулярно избавляться от омертвевших клеток, чтобы кожа была мягкой, гладкой и упругой (увы, одного увлажняющего крема в борьбе за идеальную кожу будет недостаточно). Но для чувствительного типа это целая проблема — абразивные частицы царапают кожу и провоцируют раздражения, а текстура средств безбожно ее сушит. С этой новинкой все иначе — вместо скрабирующих частиц в средстве содержатся микрогранулы целлюлозы (ее получают из деревьев, которые растут в экологически чистых местах — сразу чувствуешь двойную заботу о коже). А в составе есть липидовосстанавливающие компоненты — о сухости можно и не вспоминать.

Цена: около 1 000 руб.

Березовый пилинг для душа Birke Dusch-Peeling, Weleda

Для всех тех, кто не любит жесткие скрабы и хочет добиться максимально деликатного отшелушивания, Weleda выпустила гель-пилинг в дополнение к знаменитой березовой серии. Это дерево в качестве главного ингредиента линейки было выбрано неслучайно — молодые листья березы содержат флавоноиды, способствующие выведению из организма шлаков, а высокое содержание в них витамина С стимулирует естественное сжигание жиров.

Именно поэтому пилинг для душа призван подготовить кожу к нанесению последующих антицеллюлитных средств, — например, березового масла. Средство выглядит как белый гель с небольшими абразивными частичками из карнаубского и пчелиного воска. Они запускают процесс обновления клеток и улучшают микроциркуляцию. Готовьтесь к тому, что отшелушивание будет очень мягким — за этот процесс отвечают сахарные тензиды в составе, они же спасают от сухости и стянутости. Даже если вас не беспокоит целлюлит, после нескольких первых применений заметите, что кожа стала гладкой и более упругой — проверено!

Цена: 670 руб.

Питательный лосьон для тела The des Vignes, Caudalie

В линейке есть освежающий спрей, который смело может заменить парфюм, ведь The des Vignes сочетает в себе ноты белого мускуса, нероли и имбиря. Но если вы хотите получить еще и уход за кожей, то вам нужен лосьон! Вам точно понравится идеально увлажненная после новинки кожа, легкая текстура крема и приятный аромат. Средство щедро обогащено маслом из виноградных косточек, обладающим увлажняющим действием, и полифенолами, обеспечивающими антиоксидантную защиту. От новинки вы получаете интенсивное увлажнение, легкое сияние, быстрое впитывание без следов на одежде и деликатный шлейф. Среди всех средств этой коллекции у лосьона, на мой взгляд, аромат менее выраженный — к слову, это уточнение для тех, кто боится «конкуренции» с парфюмом. Отдельно хочется похвалить состав средства лосьона: нет силиконов, фталатов, парабенов и продуктов животного происхождения.

Цена: 1 584 руб.

Нежный гель для душа Body, Avene

У средства очень интересная текстура — оно как будто состоит из мельчайших кристаллов, которые превращаются в пену, как только соприкасаются с водой (помните, как в детстве, когда любимое занятие по вечерам — прыгнуть в ванну с облаками до потолка?). Но в составе нет ни грамма мыла, а pH средства очень близок к pH нашей кожи — даже самая чувствительная кожа не пострадает после душа, а наоборот — станет мягкой, как шелк.

Цена: около 1 000 руб.

Желе для душа «Глубокий сон», Lush

В составе есть очищающий сок апельсина, настой лепестков подсолнуха и нероли — теплый древесный аромат мгновенно расслабляет, убаюкивает и настраивает на безмятежный сон. Средство оранжевого цвета с мельчайшими блестками и желейной текстурой — напоминает солнце, которого всем так не хватает. Советую охладить заранее в холодильнике или смочить водой уже в душе — так новинку будет проще достать из баночки.

Несмотря на нестандартный формат, средство прекрасно мылится и оставляет на коже легкий сладкий аромат. Внимание: это все-таки желе, поэтому периодически оно может выскакивать из ваших рук, держите крепче!

Цена: 920 руб.

Охлаждающий скраб-обертывание для тела «Я Худею!» от блогера @tanya_rybakova, Organic Kitchen

Не люблю процедуры для тела в домашних условиях — не очень верю в их эффективность и просто ленюсь тратить время. Эту яркую баночку схватила из чистого любопытства — недавно Таня, которой удалось похудеть на 55 килограммов, рассказала нам, как правильно питаться в отпуске (об этом можно почитать здесь). Она как никто другой знает, что диета и спорт — это еще не все, и правильный уход за кожей тела тоже имеет большое значение.

Привлек и необычный формат средства — абразивные частицы похожи на обычный скраб, но по эффекту скорее на обертывание. После использования каждой клеточкой чувствую, что тело пришло в тонус. Скрабирующие частицы — полностью натуральные (это настоящие кедровые орешки). За охлаждение отвечает масло мяты, а за тонус и «витаминизацию» — лемонграсс. Ощущения тоже были очень приятные — кожа стала шелковистой.

Цена: около 200 руб.

Тающий увлажняющий бальзам Body, Avene

Название средства не обманывает — консистенция из взбитых сливок буквально тает на коже с первого прикосновения. Наношу на все тело утром после душа, и к вечеру кожа все еще остается увлажненной.

Цена: около 1 000 руб.

Увлажняющий мусс для тела «Вербена-Цитрус», L’Occitane

Если молочком, гелем и, уж тем более, кремом для тела в наше время уже никого не удивишь, то мусс — это точно «что-то новенькое». Новинка пополнила коллекцию L’Occitane «Вербена-Цитрус», в которой также можно найти гель для душа, туалетную воду и освежающее молочко для тела и многое другое.

Одно нажатие на удобный дозатор — и у вас в руке «облачко» из густого мусса, которое тает на коже и придает ей мгновенную свежесть даже в самый жаркий день. Воздушная текстура быстро впитывается, но при этом оставляет ощущение комфорта и увлажнения надолго — кожа становится шелковистой и мягкой. А пахнуть при этом вы будете как лимонный пирог — в парфюмерной композиции компанию лимонным нотам составил экстракт вербены с приятной горчинкой. Но не забудьте хорошо встряхнуть флакон — «облачко» будет пышнее, и средство будет расходоваться экономичнее.

Цена: 1 990 руб.

Увлажняющий лосьон Glacial Spray Lotion, Skyn Iceland

Новинка для жителей больших мегаполисов (и не только) — лосьон-спрей с защитным эко-комплексом — помогает защитить кожу от таблицы Менделеева, растворенной в воздухе. Ежедневно мы страдаем от табачного дыма, выхлопных газов, излучения от электроники и просто жары и пыли, поэтому коже необходим «щит» — Skyn Iceland позаботились об этом и выпустили Glacial Spray Lotion.

Средство не просто создает невидимый экран, минимизирующий вредное воздействие загрязнений в окружающей среде, но и борется со следами усталости, насыщая при этом влагой обезвоженную кожу. В составе есть экстракт зерна овса, L-аргинин (мощный микс из аминокислот и морских водорослей), стволовые клетки томата и особая разработка марки — исландский комплекс, восстанавливающий питательные вещества, которые наша кожа теряет из-за стресса. Берите с собой и наносите по мере необходимости — детокс-эффект обеспечен!

Цена: 2 999 руб.

Сквалановое масло Squalane Oil Unique Moisturizer, Enhel

Сквалановое масло я хотела попробовать очень давно. Миллионы хвалебных отзывов и рекомендаций от косметологов сделали свое дело — и я приступила к тестированию. Сначала изучила информацию в интернете — что за зверь? Впервые это масло было обнаружено в печени акулы, но выдохните, веганы, — сейчас его успешно синтезируют из неустойчивого растительного вещества сквалена. Что же в нем хорошего? Во-первых, оно универсальное: можете смело наносить хоть на лицо, хоть на тело, хоть на волосы. Благодаря составу (а в нем кроме сквалана нет ничего) средство не будет забивать поры, а волосы от него не станут более грязными. Во-вторых, оно подходит любому типу кожи. В-третьих, его химическое строение схоже с себумом, поэтому оно легко впитывается. В этом всем я убедилась на себе.

Масло от Enhel выпустили в железной баночке (ах, как же я их люблю) с помпой, что позволяет дозировать нужное количество средства, избегая окисления. Консистенция напоминает масляную водичку — масло очень легкое и быстро впитывается, не оставляя жирных следов. И тут интересный факт: я мгновенно почувствовала, как кожа стала мягче, но при этом у нее будто появился защитный слой. И это не тот слой, как от жирного детского крема, а скорее «щит», который защищает вашу кожу. Кажется, у меня появился новый универсальный любимчик.

Цена: 5 130 руб.

Масло для ухода за телом, Avene

Я — настоящий фанат универсальных средств (почему — можно почитать здесь). Это средство именно такое. Наношу его на тело (для массажа и вместо крема), на волосы после мытья и на лицо, когда кожа нуждается в «тяжелой артиллерии» по увлажнению. У средства сухая текстура, но волосы оно питает и делает блестящими, а кожу — гладкой и увлажненной (а все благодаря полезным жирным кислотам в составе).

Цена: около 1 000 руб.

Омолаживающий крем для шеи и декольте Y-Shape Rejuvenating Neck and Decolette Cream, Ciel

В попытках продлить молодость кожи, девушки часто забывают о зоне шеи и декольте — а именно они, в первую очередь, предательски выдают возраст. Как раз, чтобы вы не прятались за воротником водолазки или шарфиком, бренд Ciel выпустил специальный омолаживающий крем для Y-зоны — нижней части щек, подбородка, шеи и декольте.

Новинка не только разглаживает и уплотняет кожу за счет пептидов и специального комплекса Essenskin, но и убирает излишнюю пигментацию — за это в составе отвечает витамин С. Легкий крем, больше напоминающий густую сыворотку, быстро впитывается и оставляет на коже едва уловимый миндальный аромат. Уже после нескольких применений кожа разглаживается и подтягивается, но наносить лучше массажными движениями снизу вверх — от груди к подбородку.

Цена: 1 550 руб.

Увлажняющий лосьон для автозагара Autobronzant Hydratant Lait, Avéne

Благодаря новинке от Avéne этим летом необязательно тратить много времени на бьюти-рутину — увлажнить кожу, а заодно придать ей естественный оттенок загара сможет лосьон Autobronzant Hydratant. Если вы еще не были в отпуске или просто устали гордо нести аристократическую бледность в массы, советуем попробовать!

Как и все средства марки, лосьон обогатили целебной термальной водой Авен, поэтому средство успокаивает кожу и снимает раздражение. А нанести автозагар смогут даже новички в этом непростом деле: нежирная легкая текстура отлично распределяется — пятен и полос не будет. Но если все же вы допустили погрешности, исправить недостатки поможет влажное махровое полотенце (проверено). Лосьон понравится и тем, кто хочет добиться эффекта «все и сразу» — первые признаки загара проявятся уже через час, а еще через несколько часов можно будет всем врать, что вы только что вернулись с Багамских островов.

Цена: 1 200 руб.

Сухой спрей Bariésun Brume Séche SPF 30, Uriage

Спрей прекрасно справился с защитой моей кожи во время отпуска. Вообще, данное средство больше похоже на дымку или даже мист: ультралегкий спрей обладает невесомой текстурой, моментально впитывается и не оставляет на теле липкого слоя. Одного баллончика точно хватит на 2 недели отпуска при постоянном использовании целой семьей. Весьма экономичный расход, при условии постоянного обновления после моря.

В составе 3 активных компонента: термальная вода Урьяж, поддерживающая оптимальный гидробаланс эпидермиса, комплекс солнцезащитных фильтров последнего поколения, обеспечивающий высокую степень защиты от лучей UVB и UVA, витамины С и Е, которые придают коже эластичность и упругость, защищая ее от фотостарения и свободных радикалов. Классический совет, про который не стоит забывать — обновляйте защиту каждые 2 часа пребывания на солнце, а также после купания.

Цена: 1 100 руб.

Массажная силиконовая щетка I. M. BUDDY, оттенок Pastel Green, Double Dare

Когда корейские бренды выпускают новые бьюти-средства, в голову приходит мысль — почему никто не догадался создать это раньше? То же самое редакция BeautyHack подумала про новые силиконовые щетки для душа I. M. BUDDY. Корейская марка Double Dare продумала все — и две стороны с разными «зубчиками» для идеального очищения и эффективного массажа, и компактный дизайн, и непромокаемость (в отличие от привычных всем губок, новинка не станет домом для бактерий).

Щетка отлично работает в комбинации с молочком для тела Honey Milk Drop, о котором мы рассказывали здесь. Но и подойдет для нанесения других средств — причем не только на тело. Испытайте на ней пенку для умывания лица, маску для кожи головы или массажное масло — эффект будет одинаковый: «зубчики» усилят микроциркуляцию, мягко очистят и подтянут кожу.

Цена: 1 431 руб.

Крем-десерт для рук и ногтей Hand and Nail Balm, Nail Look

Вкусным десертом себя каждый день не побалуешь, но с новым кремом для рук и ногтей от Nail Look это почти возможно. Марка выпустила коллекцию с аппетитными названиями: «Тропический смузи», «Мятный макарон», «Ягодный капкейк» и «Персиковый сорбет».

Первое, что хочется отметить — это удобная упаковка. Модная круглая форма чем-то напомнила крем от Chanel, — так и хочется положить в сумочку и везде брать с собой. Вообще, мне кажется, что это средство идеально впишется в любом месте и ситуации — положите его на рабочий стол или в машину и возьмите за правило обновлять по мере необходимости. Этим стильным флакончиком точно заинтересуются ваши подруги!

Во-вторых, мне очень понравился яркий слоган, который максимально точно передал настроение коллекции. «Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в десерте!». И с этим бальзамом вы точно не сможете остановиться — яркий аромат очень точно передает название каждого крема. Ну, и третье — нежная легкая текстура, которая моментально тает на коже, не оставляя липкого эффекта. В составе драгоценное масло ши, отвечающее за увлажнение и мягкость на протяжении всего дня.

Цена: по запросу

Для ухода за волосами

Питательные шампунь и кондиционер с кокосовым молоком Nourishing Coconut Milk Shampoo and Conditioner, OGX Еще один бонус в копилку OGX — все средства разработаны на основе салонных формул. Как будто каждое утро доверяешь свои волосы профессиональным мастерам! Главный ингредиент сладкой парочки — шампуня и кондиционера Nourishing Coconut Milk — кокосовое молоко, о полезных свойствах которого можно говорить бесконечно. А еще в них есть яичный протеин и кокосовое масло — гладкость и блеск волос вам обеспечены.

У новинок очень приятная кремовая консистенция и волшебный запах, сразу переношусь на райские острова из рекламы «Баунти». После использования волосы становятся увлажненными и блестящими, как после салонного ухода. Но самое приятное — средства восстанавливают водный баланс волоса, что особенно актуально после отпуска (жара, песок и солнечные лучи не щадят никого).

Цена каждого средства: 345 руб.

Расческа-массажер Majestic Scalp Care Classic, Scalp Brush

Расческа, помогающая волосам быстрее расти и лучше выглядеть? «Дайте две!», — хотят сказать редакторы BeautyHack, ведь японские расчески Scalp Brush действительно не имеют аналогов. Во-первых, они массируют кожу головы за счет упругих щетинок из износоустойчивого нейлона. В процессе волосы не выпадают и не травмируются, несмотря на рекордное число зубчиков — их свыше трехсот.

Во-вторых, чем больше вы расчесываете волосы Scalp Brush, тем лучше они становятся. Дело в том, что все щетинки разные по длине и степени упругости: одни помогают нормализовать работу волосяных луковиц, другие — очищают поры. Именно поэтому расческу можно использовать для нанесения шампуня, чтобы тщательно очистить всю голову — берите на заметку, если ваши волосы быстро пачкаются и нуждаются в ежедневном очищении. Ну, и в-третьих, расческа украсит ваш туалетный столик — ее будто вытесали из малахита.

Цена: 12 750 руб.

Расческа The Wet Detangler, Lilac Sorbet, Tangle Teezer

Если вам знакома проблема путающихся волос, то наверняка вы уже пользуетесь расческой-бестселлером Tangle Teezer. Недавно в коллекции случилось пополнение, и знаменитая щетка обрела удобную ручку, а этим летом Wet Detangler выпустили еще и в нежном лилово-мятном оттенке.

Tangle Teezer — это любовь с первого расчесывания и на всю жизнь! Не зря же по всему миру продано 40 миллионов расчесок. Фанатом Tangle Teezer я стала 5 лет назад (честно, я даже не помню, чем пользовалась тогда вместо этого чуда) и с тех пор не изменяю бренду. Именно после того, как я начала пользоваться расческами Tangle Teezer, заметила, что волосы перестали ломаться и начали быстрее расти (ох, уж этот массажный эффект).

Приехав однажды домой к родителям и забыв у них свою фиолетово-розовую «подружку», в панике ночью заказала новую расческу в ярко-голубом цвете. Через год та же сама история, и снова я еду за новой расческой, а сегодня в моем наборе их 4! И последняя отличается от своих «коллег», ведь у нее есть ручка. Но вновь этот бьюти-инструмент покоряет меня и заслуживает особого внимания для рассказа.

Знакомьтесь — Wet Detangler не просто расчесывает ваши волосы, но и не травмирует их, а также предупреждает ломкость. Помните все эти потерянные минуты, проведенные за расчесыванием волос после душа? Забудьте! 325 уникальных гибких зубчика созданы именно для этого. Эргономичная ручка обеспечивает легкий и комфортный процесс расчесывания, так что вы можете пользоваться ею даже в душе! Расческа точно не выскользнет из рук и станет помощницей при нанесении бальзамов и масок.

Цена 1 090 руб.

Шампунь, бальзам-ополаскиватель и интенсивный уход 3 в 1 «Дополнительный объем», Pantene Pro-V Мир может меняться до неузнаваемости, но шампуни Pantene все еще превращают волосы в настоящий шелк. Неудивительно, что средства этой марки так любит Ева Мендес — кондиционер от Pantene она использует вместо маски для волос, а серию «Дополнительный объем» обожает звездный стилист Доминик Пуччарелло, работающий с Адрианой Лимой и Алессандрой Амбросио.

Новинки бренда — шампуни «3 в 1» — не только экономят ваши средства (цены доступны всем), но и время: теперь всего один бутылек сможет заменить и шампунь, и бальзам, и маску для волос. Питающая провитаминная формула придает волосам дополнительный объем, но при этом не оставляет их пересушенными и «хрустящими», а придает им мягкость и эластичность. Тем, кто страдает от пушащихся волос и острой нехватки времени — брать на заметку!

Цена: 237 руб.

Декоративные средства

Тональный кушон, Chupa Chups

Корейский тренд на такие тональные средства особенно актуален летом — выровняет тон кожи и не будет выглядеть на лице маской. Он не перекроет недостатки кожи, но создаст легкое свечение и очень естественный эффект. В составе — гиалуроновая кислота и фруктовый комплекс, которые будут ухаживать за кожей в течение всего дня, не допуская сухости и шелушений.

Цена: около 1 000 руб.

Бальзам для губ Orgasm Afterglow Lip Balm, Nars

С первого взгляда влюбилась в металлическую упаковку цвета «розовое золото». У средства очень легкий розоватый оттенок, который легко освежит образ и выгодно подчеркнет загар. Понравилась и приятная нелипкая консистенция — бальзам мягко обволакивает губы, увлажняя и питая их. А все потому, что в составе есть экстракт монои, который визуально разглаживает нежную кожу губ, а так же комплекс антиоксидантов, который защищает их за счет невидимой пленки.

Цена: около 3 000 руб.

Матовая помада Matte Constance, оттенок 31, Vivienne Sabo

Все любители матовых помад находятся в вечном поиске «той самой» — которая не будет сушить и ощущаться на губах, сможет пережить поцелуи и кофе со сливками, а еще будет легко смываться мицеллярной водой. Благодаря новой коллекции помад Vivienne Sabo поиски можно прекратить — Matte Constance отвечают всем этим требованиям.

Во-первых, все они облачились в матовый тюбик, по цвету которого можно судить об оттенке самой помады. Во-вторых, формула стала настолько совершенной, что средство не вызывает дискомфорта — губы не сохнут, даже если вы добавите пару новых слоев в течение дня. Другой немаловажный плюс — это стойкость: помада продержится на губах по меньшей мере восемь часов и смоется только специальным средством. Останется лишь выбрать оттенок на свой вкус — бежево-розовый нюд на каждый день, классический холодный красный или сочные ягодные цвета?

Цена: 195 руб.

Укрепляющий праймер для ресниц Paradise Primer, L’Oréal Paris

Какие только «фишки» ни придумывали девушки, чтобы ресницы казались длиннее и гуще — в ход, например, шла пудра для лица, которой щедро посыпали глаза до нанесения туши. Благодаря новинке от L’Oréal Paris можно ничего не выдумывать, а просто использовать специально предназначенный для этой цели праймер.

«В повседневном макияже мне всегда нравится делать акцент на ресницах — аккуратные румяна, немного хайлайтера, естественный оттенок помады, слегка прокрашенные брови и ресницы, которые видно издалека. Мне всегда приходилось наносить три-четыре слоя удлиняющей туши, чтобы создать именно тот эффект, который мне нравится (немного кукольно выглядит, но я очень люблю такой результат).

Новинку от L’Oréal Paris наносила перед тушью. Упаковка средства и сама напоминает тушь, а вот главное отличие внутри тубы — праймер белого цвета нужно нанести от корней до кончиков, подождать, пока он высохнет, и прокрасить ресницы тушью как обычно. В составе Paradise Primer ухаживающие компоненты, которые укрепляют реснички. После использования новинки мне понадобился всего лишь один слой туши для создания любимого эффекта кукольных ресниц».

Цена: 599 руб.

Жидкие тени с блестками, Chupa Chups

Лето — это время сиять, и средство точно вам поможет! Шиммер в составе очень мелкий, поэтому тени не выглядят вульгарно, а наоборот — бронзовый оттенок разливается по векам жидким золотом. Удобным аппликатором можно сделать и небольшую стрелочку — использовала во время отпуска на море, чтобы оттенить загар. Тени не осыпаются и продержатся на глазах весь день (и всю ночь), даже если вы будете наслаивать их.

Цена: около 600 руб.

Помада с ухаживающей сывороткой Mon Cher Rouge, Л’Этуаль

Нежная кремовая формула и «сердце» в виде геля с мелкими блестками — вот какой подарок нам преподнесла марка Л’Этуаль этим летом. Новая формула Mon Cher Rouge влюбляет в себя с первого взгляда — помада скользит по губам, комфортно «носится» и дополнительно увлажняет.

Несмотря на сыворотку в центре стика, ультраблеска не будет — это классический кремовый финиш, придающий губам визуальный объем. В список ингредиентов включили экстракт мирта, масло гардении и витамин Е, поэтому новинка точно сможет заменить привычный бальзам для губ. А среди оттенков точно найдется «любимчик»: попробуйте классический красный «Шарлиз», нежно-розовый «Анжелина» или нюд на каждый день «Дженифер», который Лопес бы точно понравился.

Цена: 749 руб.

Рассыпчатая пудра-хайлайтер Orgasm Illuminating Loose Powder, Nars

У пудры очень рассыпчатая текстура и мелкий помол, что позволяет «без потерь» наслаивать средство, добиваясь любой интенсивности сияния. В составе — мелкие сияющие частицы, которые отражают свет, создавая «эффект фотошопа» и визуально сглаживая недостатки кожи. Наношу пушистой кистью на кожу, чтобы придать ему легкое мерцание, и на выступающие участки лица, чтобы отразить лучи летнего солнца (шиммер очень красиво переливается).

Цена: около 2 000 руб.

Помада для бровей Pommade a Sourcils, Л’Этуаль Selection

Помада для бровей в карандаше — что-то новое, непривычное даже глазу опытных бьюти-гуру в области макияжа бровей. Но однозначно полезное — компактный карандаш удобно брать с собой в поездки, не боясь, что средство растает или потечет.

У новинки очень мягкий грифель и немного «пластилиновая» текстура — можно сделать даже брови-ниточки соболиными и широкими. Понравится и новичкам: вам не нужно мучаться с кистью, прорисовывая недостающие волоски — грифель сделает это за вас. Бонус — средство не боится жары и не «утечет» с лица, а оставит вас с бровями до конца дня.

Цена: около 400 руб.

Пудра для бровей Brow Shake, Rimmel

Самое инновационное средство в коллекции #БРОВИКАРЫ — пудра для бровей. Упаковка напомнила жидкую подводку — та же вытянутая крышечка, тот же ролик–шейкер, помогающий взболтать содержимое. На самом деле внутри совсем не жидкость, а мелко перемолотая пудра-пигмент, очень естественно заполняющая пространство между бровями.

Если природа не наградила их густотой, вооружайтесь удобным аппликатором и прорисовывайте контур. Никаких четких линий, склеенных волосков или подтеков — брови как у Кары можно сделать в два движения.

Цена: около 300 руб.

Ароматы

Туалетная вода Noa L’Eau, Cacharel

Легендарные ароматы Amor Amor и Noa от Cacharel этим летом получили новое прочтение. Парфюмеры вдохновились атмосферой Кубы — облачили новинки в ярко-розовые бутыльки и добавили в композиции необычные ноты. Например, Aqua de Amor Amor искрится миксом из черной смородины, кокосовой воды и рома, а вот Noa L’Eau стал более мягким и женственным.

Ягодные и свежие ноты зеленого яблока в новом аромате идеально вписываются в летний сезон — а небольшую удобную упаковку (парфюм напоминает бусину) можно везде носить с собой. Так как новинка представлена в концентрации туалетной воды, ее стойкости хватает на 5 часов, но в жару этого вполне достаточно, ведь можно «окутать» себя ароматной дымкой в любую минуту.

В начале я чувствую сочный аккорд из мандарина, зеленого яблока и черной смородины, а спустя некоторое время раскрывается сердце аромата — пион и жасмин. Могу точно сказать, что новое прочтение гораздо легче и женственнее оригинального Noa, а еще аромат прекрасно подходит и для работы в офисе, и для ужина под открытым небом.

Цена: 4 099 руб.

Туалетная вода Angel Fruity Fair, Mugler

Помните, как в детстве мы ждали выходных, чтобы вместе с родителями пойти в парк аттракционов? Сердце замирало на самой высокой точке колеса обозрения, руки слипались от сахарной ваты, а киоск со сладостями будто шептал: «Выпроси еще одного петушка на палочке!» Погрузиться в атмосферу этих приятных воспоминаний предлагает парфюмер Дома Mugler Луиза Тернер, ведь новый аромат Angel Fruity Fair собрал все «сливки» (и в прямом, и в переносном смысле) ностальгии по детству.

Парфюм — для истинных гурманов, поэтому и композиция очень аппетитная и сладкая. А раскрывается она в трех гранях: сначала сочным яблоком в карамели и щедрой порцией черной смородины, личи и джамбоза, затем появляется легкий летний ветерок с оттенком розы, а после вступают обволакивающие ноты ванили, взбитых сливок и пачули. Лично мы уже вдохновились провести выходные в парке и окунуться в детство — попробуйте и вы!

Цена: 6 400 руб.

Туалетная вода «Вербена-Мята», L’Occitane

Шлейф нового аромата «Вербена-Мята» от L’Occitane напомнил глоток холодного лимонада жарким летним днем. Кажется, что от самой парфюмерной композиции исходит легкий холодок — по крайней мере, именно к такому выводу пришла редакция BeautyHack, изнывая от жары.

Verbena Mint — лимитированное издание парфюма, а в довесок к нему марка выпустила целую коллекцию средств по уходу за телом, чтобы пахнуть как грейпфрутово-мятный смузи с ног до головы. Именно эти аппетитные нотки слышны в начале — со временем аромат становится теплее и чувственнее, ведь на смену бодрому цитрусу приходит спокойный мускус и белое дерево.

Цена: 4 100 руб.

Парфюмерная вода Ungaro Pink, Emanuel Ungaro

Аромат просто создан для лета!» Легкую цветочно-сладкую композицию так и хочется постоянно ощущать на себе.

Всего пара «пшиков» — и вы чувствуете сладкое облако из розовых фруктов, сочного мандарина и мускуса. Что касается оформления, то флакон выполнен в форме ассиметричной буквы U — это фирменный знак бренда. Кстати, новинки вышли в паре — ароматы Pink и Blue имеют соответствующие цвета. Эту парфюмерную воду я бы отнесла к разряду молодежных — с ней так и хочется быть милой и беззаботной. Композиция действительно уникальна: нанесите на пульсирующие точки днем, а вечером «наслаивайте» до нужной вам степени насыщенности — ноты заиграют по-новому!

Цена: по запросу

Универсальные средства и travel-наборы

Питательное масло для тела и волос The des Vignes, Caudalie

Аналогичное масло из «Божественной» линейки «улетело» у меня за две недели. И при этом расход у средства очень экономичный — просто возникает перманентное желание наносить его по поводу и без (почему — читайте здесь). Средство из новой линейки The Des Vignes по свойствам очень схоже с «коллегой» из «Божественной» серии — увлажняет кожу и дарит море положительных эмоций. Масло многофункционально — наношу на тело и волосы (последние становятся очень напитанными, а масло их совсем не утяжеляет). В многочисленных поездках масло помогает мне значительно сэкономить место в чемодане — вместо трех баночек в дорожной косметичке оказывается только одна.

В зимний период нанесу и на лицо, состав позволяет: только натуральные ингредиенты — цветки винограда, жасмин и мускус, эфирное масло нероли и мед. Именно они дают неповторимый аромат — кожу окутывают аккорды нероли и белого мускуса с легким оттенком имбиря. Аромат не «тяжелый» и летом с ним очень уютно (учитывая то, что московское лето погодой не балует). Беру с собой и получаю спа-терапию on the go — упаковка герметична, и масло не вытекает. Зато впитывается очень быстро — даже на жаре вы не будете похожи на румяный блинчик, а скорее на ангела Victoria’s Secret с бархатистой кожей.

Цена: 2 000 руб.

Лимитированный набор «10-летний юбилей Moroccanoil», Moroccanoil

Все поклонники марки Moroccanoil мечтали о появлении линейки средств для тела — чтобы пахнуть волшебным маслом арганы с ног до головы. Коллекция появилась, но в России, увы, так и не была представлена. В свой 10-летний юбилей бренд все-таки исполнил мечту многих — и выпустил лимитированный набор с маслом-бестселлером для волос и сухим маслом для тела.

Если с восстанавливающим средством для волос вас знакомить не нужно (все наверняка знают, что это флагман Moroccanoil и самый многофункциональный помощник в уходе за волосами), то сухое масло для тела Moroccanoil Body нуждается в особом представлении. Эксклюзивное средство из набора насыщено богатым антиоксидантами маслом арганы и питательными маслами оливы и авокадо.

Вместе эти компоненты интенсивно увлажняют кожу, делая ее мягкой и шелковистой. Отдельным бонусом, конечно же, будет аромат — неповторимый теплый мускусный шлейф будет чувствоваться в течение нескольких часов.

Цена: 5 750 руб.

Travel-набор Travel Kit On the Way to Beauty, Academie

Проверила, рассказываю — в отпуске поход в салон набор точно заменит. В нем три средства для сухой кожи, которой «уже не 20» и еще одно — для любого типа. Поэтому набор универсальный (ведь любая кожа сохнет на море и на песке, а еще его здорово разделить с мамой или подругой). Молочко для очищения кожи гипоаллергенно и не травмирует кожу, если вы перестарались с солнечными ваннами. У него мягкая, неплотная текстура и приятный аромат. Наношу на сухую кожу массирующими движениями и смываю теплой водой — кожа становится мягкой, а поры не забиваются.

Абрикосовый бальзам с эффектом сияния — это средство два в одном (особенно ценно, когда каждый сантиметр в чемодане на вес золота). Работает как увлажняющий крем, придавая коже легкое естественное свечение, а также как база под макияж — тональное средство и кремовые румяна не скатываются даже в +30. Молочко для тела с морским коллагеном — еще одно отличное средство, если отпуск уже настал, а ваше тело все еще к нему не готово. Морской коллаген хорошо подтягивает и увлажняет кожу, делая ее шелковистой. Отдельный бонус — приятный аромат и нежная текстура (средство так и хочется нанести еще в самолете!).

Цена: 1 150 руб.

Набор для путешествий Women’s Luxury Traveller Lily&Lionel, Elemis

Маленькая «армия» английского бренда, который специализируется на уходе за кожей и spa-услугах, не разочаровала — впечатления от средств можно сравнить с посещением спа-салона, что особенно ценно в условиях переездов и стрессов для организма. В наборе — семь бестселлеров марки, с которыми не страшны ни огонь (самолет и его сухой воздух), ни вода (пляж, солнце, соль), ни медные трубы (комфорт отеля — всегда лотерея). Эти миниатюры составили полноценную бьюти-рутину для утра и вечера (думаю, следующему путешествию тоже «достанется» — расход у средств очень экономичный).

Крем для лица с морскими водорослями и коллагеном отлично увлажнял и подтягивал кожу, крем для умывания с нежной текстурой удалял остатки макияжа после двухфазного лосьона и тоника для комбинированной кожи (в жару и в стресс себум выделяется активнее у всех девушек, независимо от типа кожи). Ночная эмульсия быстро впитывалась и восстанавливала кожу, заменяя даже ночную маску. А крем для душа и масло для тела с приятным ароматом дарили ощущение спокойствия и расслабления — в общем, чувствуйте себя как дома даже на чужих хрустящих простынях!

Цена: 5 989 руб.

Универсальный крем Universal Cream Daily Multi-Purpose Treatment, Filorga

Французский бренд Filorga уже больше 30 лет выпускает средства, призванные бороться со старением кожи: в ассортименте есть все — от мезотерапевтических коктейлей (подробнее о мезотерапии можно прочитать здесь) до кремов, насыщенных антивозрастными компонентами. А этим летом марка выпустила универсальный крем, который подойдет для всей семьи, — он точно сэкономит место в чемодане, если вы отправляетесь в путешествие.

В моей коллекции есть кремы для рук, ног, тела в целом, лица, зоны под глазами и даже отдельное средство для шеи. Но когда времени в обрез, спасаюсь универсальными помощниками, — такими как Universal Cream от Filorga. В меру питательный, но быстро впитывающийся крем подходит и для лица, и для тела — одинаково эффективно спасает от дискомфорта и стянутости (а после бассейна это ощущаешь во всей красе).

Входящая в состав гиалуроновая кислота и липидовосстанавливающий комплекс будут дополнительно разглаживать кожу и предотвращать ее повреждение. Всем обладательницам чувствительного типа брать на заметку!

Цена: 2 411 руб.