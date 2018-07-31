«Веснушки вам идут!»: Полина Диброва показала лицо без макияжа

Говорят, что в молодости люди красивы сами по себе. Но далеко не все знаменитости рискнут показаться без косметики на лице. Даже на отдыхе многие из них предпочитают накладывать грим и публиковать пляжные снимки, сделанные «во всеоружии». 29-летняя жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина к ним не относится и с радостью демонстрирует свою внешность без прикрас.

Горячая пора отпусков — знаменитости постоянно публикуют в сети свои снимки, показывая подписчикам лица и фигуры, над которыми долгое время работали. Мало кто не скрывает отсутствие макияжа солнцезащитными очками и делится фотографиями без ретуши. А молодая жена 58-летнего шоумена Дмитрия Диброва пожет похвастаться отличной физической формой и лицом без морщин. На свежем фото модель позировала с полотенцем на голове и без макияжа. Все желающие могут внимательно рассмотреть Диброву, которая сейчас вместе с семьей отдыхает в жаркой Испании. Пристальное внимание ей обеспечили веснушки, которыми щедро усеяно ее лицо. Их нельзя заметить на других фото, по всей вероятности, красавица маскирует несовершенства под тональным кремом. Она поделилась впечатлениями от отдыха: «Морской полдень. Детей накормила, спать уложила, вкушаю ароматный кофе с черным шоколадом».

Поклонники осыпали молодую женщину комплиментами, но некоторые пользователи сети посчитали, что с косметикой она выглядит куда более выигрышно и даже посоветовали нарастить пышные ресницы, без которых ее глаза кажутся невыразительными: «Вы, такая молодец выкладываете фото, где вы естественная, а ни как все — на одно лицо!» «Мне одной кажется, что без макияжа ей не очень хорошо?» «Вам идет веснушки, такая милашка!» «Свежая! Но реснички не помешали бы, я считаю, что на отдыхе без них никак — красить не надо, красота сохраняется несколько недель».

«Блекло, я бы не выставляла такое фото в сеть». «Обычная женщина, красавицей без косметики не назвать». «Очень естественно выглядите, нет губ огромных и филлеров, красотка!» Полина Дибров признавалась, что в последнее время исключила из жизни большую часть косметички и сейчас предпочитает натуральность. Но поклонники считают, что ей очень идет красная помада и советуют не отказываться от нее.