Радикально! Брюнетка Юлия Снигирь стала рыжей и показала фото без макияжа

35-летняя звезда «Кровавой барыни» Юлия Снигирь предстала перед подписчиками своего Instagram в новом образе.

Юлия Снигирь опубликовала на своей странице фото в ярко-рыжем парике и без грамма макияжа.

— спросила Юлия Снигирь подписчиков, и мнения разделились. Кто-то называет образ интересным и необычным и сравнивает актрису с ирландкой, а кто-то — протестует и требует вернуться в жгучие брюнетки. Кстати, аналогичную реакцию она получила, примерив не так давно белоснежный парик.

А как тебе кажется, какой цвет более к лицу Юлии Снигирь?

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Фото:Instagram