Умывание холодной водой и санскрин: летние бьюти-секреты француженок

Три французские модели рассказали, в чем секрет красивой кожи и как ухаживать за ней в летний период. Мы вывели три золотых правила:

1. Санскрин

Модель Синди Бруна признается, что никогда не выходит из дома без солнцезащитного крема, и советует так поступать всем: «Превратите это в привычку». Лайфхак от ее коллеги Луиз Фоллен — использовать SPF50 в начале лета, а затем уменьшить его до SPF30.

​2. Умывание холодной водой

Это отличный способ не только проснуться, но и снять отечность. Бруна всегда умывается холодной водой перед нанесением макияжа, а Микаэла Томсон уделяет этому ритуалу не меньше минуты, как ее учила мама.

3. Увлажнение

​Ни для кого не секрет, что увлажнение — ключ к красивой коже. Француженки обожают аптечные марки: Avene, Bioderma, La Roche-Posay. После пребывания на солнце кожа становится обезвоженной, поэтому ей требуется ударная доза увлажняющих средств.