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Умывание холодной водой и санскрин: летние бьюти-секреты француженок
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Умывание холодной водой и санскрин: летние бьюти-секреты француженок 

Harper’s Bazaar 21 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Три французские модели рассказали, в чем секрет красивой кожи и как ухаживать за ней в летний период. Мы вывели три золотых правила:
1. Санскрин
Модель Синди Бруна признается, что никогда не выходит из дома без солнцезащитного крема, и советует так поступать всем: «Превратите это в привычку». Лайфхак от ее коллеги Луиз Фоллен — использовать SPF50 в начале лета, а затем уменьшить его до SPF30.
​2. Умывание холодной водой
Это отличный способ не только проснуться, но и снять отечность. Бруна всегда умывается холодной водой перед нанесением макияжа, а Микаэла Томсон уделяет этому ритуалу не меньше минуты, как ее учила мама.
3. Увлажнение
​Ни для кого не секрет, что увлажнение — ключ к красивой коже. Француженки обожают аптечные марки: Avene, Bioderma, La Roche-Posay. После пребывания на солнце кожа становится обезвоженной, поэтому ей требуется ударная доза увлажняющих средств.
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