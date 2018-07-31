Покажи, что в твоей косметичке: самые бюджетные косметические средства, которыми пользуются звезды

Звездные косметички вызывают у нас не меньше интереса, чем их гардеробы и личная жизнь. Конечно, наши кумиры могут отдать за косметику немалые суммы, но не так и редко, в их косметичках можно увидеть средства довольно бюджетных брендов. Покажи, что в твоей косметичке: самые бюджетные косметические средства, которыми пользуются звезды Ирина Шейк В одном из интервью модель Ирина Шейк призналась, что главное её оружие соблазнения — пухлые губы, которые она подчеркивает с помощью

помады. Купить такую помаду может каждая из нас и ловить на неё своего личного

Брэдли Купера . В фаворитах у Шейк помада Color Riche L'Oréal Paris в оттенке

«Бессонная ночь», приобрести которую можно за 500-600 рублей.

Кайли Дженнер Фанатка косметики Кайли Дженнер смогла сколотить состояние

на собственном косметическом бренде, но при этом не отказывается от продукции

своих конкурентов. Среди бюджетных любимчиков Дженнер — матирующий тональный

крем Fit me! Maybelline NY. Кайли говорит, что использует его каждый день, а вы можете

последовать её советам и купить крем меньше, чем за 400 рублей.

Ким Кардашьян Нам страшно представить сколько денег тратит на уход и косметику старшая сестра Кайли Дженнер Ким Кардашьян, но мы точно знаем, что в её косметичке есть средство, которое может себе позволить каждый. В одном из интервью, Ким заявила, что у неё очень сухая кожа, а бороться с этим ей помогают

влажные салфетки Kiko с отшелушивающим и освежающим эффектами. Купить такие можно

за 490 рублей.

Джиджи Хадид Модель Джиджи Хадид созналась, что в её косметичке спокойно

уживаются бюджетные и люксовые марки косметики, а на свое любимое средство она и вовсе тратит 3,4 доллара (около 212 рублей). Постоянный спутник и фаворит

Джиджи — скраб из абрикосовых косточек St. Ives. Измельченные косточки улучшают

кровообращение и делают кожу модели чистой и мягкой.

Кейт Мосс Одна из самых известных современных моделей и икона стиля, Кейт Мосс, решила не тратить драгоценное время на выбор косметики и с удовольствием пользуется помадой, которую сама же создала в коллаборации с брендом Rimmel. Купить бьюти-любимца

Кейт можно меньше, чем за 500 рублей в любом приглянувшемся вам оттенке. Кейт, мы думаем, отдает предпочтение красному.

Эмма Уотсон Актриса Эмма Уотсон считает, что изучение чужих косметичек —

путь к лучшему пониманию человека. Она очень любит разговаривать с коллегами и визажистами про их любимую косметику и часто пользуется их наводками. Так получилось с лайнером для губ L’Oréal Colour Riche Lip Line r за 600 рублей.

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