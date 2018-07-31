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Покажи, что в твоей косметичке: самые бюджетные косметические средства, которыми пользуются звезды
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Покажи, что в твоей косметичке: самые бюджетные косметические средства, которыми пользуются звезды 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Звездные косметички вызывают у нас не меньше интереса, чем их гардеробы и личная жизнь. Конечно, наши кумиры могут отдать за косметику немалые суммы, но не так и редко, в их косметичках можно увидеть средства довольно бюджетных брендов. Покажи, что в твоей косметичке: самые бюджетные косметические средства, которыми пользуются звездыИрина Шейк В одном из интервью модель Ирина Шейк призналась, что  главное её оружие соблазнения — пухлые губы, которые она подчеркивает с помощью
помады. Купить такую помаду может каждая из нас и ловить на неё своего личного
Брэдли Купера. В фаворитах у Шейк помада Color Riche L'Oréal Paris в оттенке
«Бессонная ночь», приобрести которую можно за 500-600 рублей.
Кайли Дженнер Фанатка косметики Кайли Дженнер смогла сколотить состояние
на собственном косметическом бренде, но при этом не отказывается от продукции
своих конкурентов. Среди бюджетных любимчиков Дженнер — матирующий тональный
крем Fit me! Maybelline NY. Кайли говорит, что использует его каждый день, а вы можете
последовать её советам и купить крем меньше, чем за 400 рублей.
Ким Кардашьян Нам страшно представить сколько денег тратит на уход и  косметику старшая сестра Кайли Дженнер Ким Кардашьян, но мы точно знаем, что в  её косметичке есть средство, которое может себе позволить каждый. В одном из  интервью, Ким заявила, что у неё очень сухая кожа, а бороться с этим ей помогают
влажные салфетки Kiko с отшелушивающим и освежающим эффектами. Купить такие можно
за 490 рублей.
Джиджи Хадид Модель Джиджи Хадид созналась, что в её косметичке спокойно
уживаются бюджетные и люксовые марки косметики, а на свое любимое средство она  и вовсе тратит 3,4 доллара (около 212 рублей). Постоянный спутник и фаворит
Джиджи — скраб из абрикосовых косточек St. Ives. Измельченные косточки улучшают
кровообращение и делают кожу модели чистой и мягкой.
Кейт Мосс Одна из самых известных современных моделей и икона стиля, Кейт Мосс, решила не тратить драгоценное время на выбор косметики и с  удовольствием пользуется помадой, которую сама же создала в коллаборации с  брендом Rimmel. Купить бьюти-любимца
Кейт можно меньше, чем за 500 рублей в любом приглянувшемся вам оттенке. Кейт, мы думаем, отдает предпочтение красному.
Эмма Уотсон Актриса Эмма Уотсон считает, что изучение чужих косметичек —
путь к лучшему пониманию человека. Она очень любит разговаривать с коллегами и  визажистами про их любимую косметику и часто пользуется их наводками. Так  получилось с лайнером для губ L’Oréal Colour Riche Lip Line r за 600 рублей.
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