Бьюти-лайфхаки для Instagram от блогера-миллионника Саши Спилберг

инстаграм

Как создать эффектный образ для инстаграма? Хорошее освещение — это раз. Два — уверенность в себе. Я бы даже сказала, дерзость. Просто садишься и говоришь себе: я красотка, я сексуальная. И все: пошло дело.

макияж

В последнее время обхожусь практически без мейкапа. Такой вот бьюти-кэжуал. В одежде — то же самое. Я бы сказала, что у меня немного мужской стиль подачи. Стрелки, красные губы — да, я все это люблю. Но все равно предпочитаю разбавлять классику чем-то брутальным: черный цвет, косуха… Гламурный гранж как у Saint Laurent — моя любимая эстетика.

Фотошоп

Можно красиво отфотошопить кожу и «сделать» губы — но взгляд не сможет подделать даже фейстюн. А вообще я уверена, что надо уходить от того, чтобы переделывать себя на фото в угоду другим. Сейчас у меня все снимки в инста настоящие. Максимум — могу изредка подрихтовать кожу. Но фигуру — никогда.

Ракурс

Если фотографироваться снизу — губы будут казаться больше. Я часто делаю селфи так, чтобы не все лицо было в кадре — немного срезаю лоб. Некоторые фолловеры пишут, мол, лоб большеват — иногда пытаюсь это нивелировать. Хотя сейчас этот прием уже стал моей фишкой. Есть даже мемы на эту тему. Ну и ракурс 3/4 — всегда хорошая идея.

Эксперименты

Самый неудачный эксперимент с внешностью со мной приключился, когда я решила впервые сменить цвет волос. Было это года два назад. У меня всегда были идеальные локоны. Моя натуральная «масть» — цвет виски. И вот я решилась на окрашивание. Мне два часа расчесывали мокрый начес — и это был ужас. Бренд называть не буду, скажу только, что мне так испортили волосы, что теперь приходится ходить раз в месяц на тонирование, чтобы «родной» цвет постепенно вернулся.

Косметика

В макияже придерживаюсь натуральности и особо не экспериментирую: годами пользуюсь одной и той же проверенной косметикой. Всегда-всегда подвожу губы карандашом для губ M. A. C оттенка Soar. Холодный темно-розовый. Тон предпочитаю плотный и матовый. Слегка тронуть брови, подкрутить и накрасить ресницы — вот, собственно, и все.

Очищение

С утра и перед сном обязательно очищаю кожу. Я фанат аптечной марки La Roche-Posay — у меня есть почти вся их линейка. Сначала умываюсь, потом протираю кожу мицеллярной водой и напоследок — увлажняющий крем. Люблю невероятный Hydrating Eye Cream от Bobbi Brown для кожи вокруг глаз — очень освежает! Маски корейские люблю. Если упаковка нравится — беру. Из последних приобретений — маска, которая пахнет молоком.

Ароматы

Обожаю восточные пряные тяжелые ароматы. Духи Woman in Gold от by Kilian — безоговорочный фаворит! Аромат фантастический. Я даже своему молодому человеку говорю: «Зря ты меня видишь какой-то сладкой девочкой». У меня очень юная внешность. Когда не накрашена, часто слышу вопрос: «Тебе 14?» Поэтому такие ароматы дают мне возможность чувствовать себя пожестче, что ли. Помимо by Kilian очень люблю парфюмы Tom Ford и Maison Francis Kurkdjian.

татуировки

Мечтаю о броской монохромной татуировке, но пока не знаю, какой она должна быть. Хочу, чтобы люди смотрели и думали: что это значит? И чтобы не понимали: только я должна знать, в чем смысл. Никак не решусь: пока не могу определиться ни с рисунком, ни с местом нанесения. Ее не должны видеть все — только те, кто имеет «доступ к телу».

Еда Так вышло, что я человек непьющий и ни разу в жизни не курила. Зато я очень люблю есть! Бургеры, картошку, суши, блинчики… Стараюсь следить за питанием, но, увы, не всегда получается. Голодать не могу — скорее, начну жевать свою руку. Люблю нормальную «человеческую» еду. Стейк с овощами — очень про меня. А вот вегетарианство обошло меня стороной.

Волосы

За волосами никак по-особому не ухаживаю. Правда, моя знакомая Ольга Кохас выпускает специальный медицинский шампунь. Я вот уже полгода плотно на нем сижу — и не знаю проблем: волосы отлично выглядят, мягкие, блестящие. Привыкания он не вызывает. Каждый месяц с удовольствием получаю новую порцию. Оля — гений.

Опубликовано в SNC № 109, июль-август 2018.