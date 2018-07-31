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38-летняя Ольга Куриленко показала лицо без макияжа и прикрас
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38-летняя Ольга Куриленко показала лицо без макияжа и прикрас 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Актриса Ольга Куриленко поделилась снимком без макияжа.
Красавица-актриса Ольга Куриленко относится к тем женщинам, которые прекрасны как с макияжем, так и без него. И пока одни звездные девушки не выкладывают фотографии в соцсети без многочисленных обработок и фотошопа, Ольга показывает себя такой, какая она есть. Вот и несколько часов назад в Instagram актрисы появилось честное селфи без прикрас.
— подписала фото Ольга.
«А такой красавице и не нужна косметика! И так все штабелями падают!»; «Великолепная»; «Красавица»; «Очень миленькая»; «Как же вы прекрасны, Ольга», — оставляют комментарии фолловеры под фото Ольги.
А как тебе Куриленко без макияжа, нравится?
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Фото:Instagram
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