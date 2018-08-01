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Лицом какого аромата стала Зои Кравиц?
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Лицом какого аромата стала Зои Кравиц? 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Актриса представляет аромат Dahlia Divin бренда Givenchy, версию парфюма Light Blue, Dolce&Gabanna или Black Opium от Yves Saint Laurent?
Зои Кравиц, за жизнью которой в Instagram следит более 3,5 миллионов человек, стала новым лицом легендарного аромата Black Opium. Представители бренда уверены, что она сможет воплотить дерзкую, но притягательную парфюмерную композицию в собственной манере.
Сама актриса называет Black Opium «современной легендой» и с удовольствием воплощает его дерзкий дух. Характерные для Зои очарование, независимость и современность будут как никогда органичны в новой истории парфюмерного Дома.
«Для меня большая честь получить возможность поделиться его силой с людьми во всем мире. Я всегда получала море удовольствия от работы с этим легендарным брендом и очень хочу перевести его на новый уровень», — рассказывает Зои.
Аромат с нотами ванили и жасмина не сразу стал бестселлером (почему — читайте здесь).
Но этот аккорд, обрамленный гвоздикой и амброй, не может не привлекать внимание, погружая вас в очарование Востока и унося в сладкую сказку, доступную каждому, кто хоть раз попробовал этот аромат.
Текст: Виктория Осипова
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