Лицом какого аромата стала Зои Кравиц?

Актриса представляет аромат Dahlia Divin бренда Givenchy, версию парфюма Light Blue, Dolce&Gabanna или Black Opium от Yves Saint Laurent?

Зои Кравиц, за жизнью которой в Instagram следит более 3,5 миллионов человек, стала новым лицом легендарного аромата Black Opium. Представители бренда уверены, что она сможет воплотить дерзкую, но притягательную парфюмерную композицию в собственной манере.

Сама актриса называет Black Opium «современной легендой» и с удовольствием воплощает его дерзкий дух. Характерные для Зои очарование, независимость и современность будут как никогда органичны в новой истории парфюмерного Дома.

«Для меня большая честь получить возможность поделиться его силой с людьми во всем мире. Я всегда получала море удовольствия от работы с этим легендарным брендом и очень хочу перевести его на новый уровень», — рассказывает Зои.

Аромат с нотами ванили и жасмина не сразу стал бестселлером (почему — читайте здесь).

Но этот аккорд, обрамленный гвоздикой и амброй, не может не привлекать внимание, погружая вас в очарование Востока и унося в сладкую сказку, доступную каждому, кто хоть раз попробовал этот аромат.