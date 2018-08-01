Выбор экспертов: 27 лучших средств для очищения кожи не дороже 1 000 рублей

Двухфазное средство с термальной водой, которое поможет оперативно стереть «смоки» после вечеринки, мягкий гель для умывания, который очистит кожу лица «до скрипа», не оставив ощущений стянутости, гидрофильный бальзам с запахом грейпфрутового фреша, отшелушивающие салфетки, которые удалят омертвевшие клетки кожи и оставят удивительное ощущение чистоты и другие чудо-средства, с которыми снятие макияжа станет приятным и совсем не скучным процессом.

Средство для снятия макияжа Waterproof Eye Make-Up Remover, Uriage

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Как правило, самое сложное — после вечеринки оперативно удалить яркие смоки. Это двухфазное средство нужно взболтать, чтобы термальная вода смешалась с цветочной водой василька, а затем нанести на ватный диск и протереть глаза. С косметикой расправляется на раз-два без разводов и раздражений.

Цена: 935 руб.

Одно из любимых средств визажистов для работы на бэкстейджах — мицеллярная вода помогает оперативно очистить кожу для того, чтобы создать следующий образ. С вашей целью — просто удалить мейк, чтобы с чистой совестью отправиться спать, — тоже справится. Совет: не жалейте продукта — полностью пропитайте им ватный диск, а затем приступайте к очищению. Без спирта: идеален для чувствительной кожи.

Цена: 1 069 руб.

Очищающий гель-уход для умывания Toleriane Caring Wash, La Roche-Posay

Когда столбик термометра ползет вниз, кожа тут же реагирует — у кого-то краснеет, у других становится очень сухой, у третьих — грубеет и шелушится. Итог один — коже лица в это время года приходится несладко, поэтому уход за ней должен быть очень деликатным. Мягкий гель-уход от La Roche-Posay этому очень способствует — бережно, но тщательно очищает кожу и избавляет от ощущения стянутости.

Состав более чем минималистичный: в геле всего одно поверхностно-активное вещество для очищения — коко-бетаин, который получают из кокосового масла. В отличие от многих других средств для очищения, гель-уход предотвращает изменения pH кожи и спасает от пересушивания. В формуле есть и успокаивающие ингредиенты — знаменитая термальная вода La Roche-Posay, лучший друг чувствительной кожи пантенол и ингредиент под сложным названием «ниацинамид» — он снимает зуд и укрепляет защитный барьер кожи, чтобы все вьюги были нипочем.

Цена: 975 руб.

Салфетки для снятия макияжа Milk & Tonic Makeup Remover Wipes, Inglot

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Даже когда мы говорим о том, что пачка очищающих салфеток в разы легче бутылочки мицеллярной воды и легко помещается в женскую сумочку, многие все равно скептически относятся к этой информации. Сумочки у нас разные и я, как любитель крайностей, это понимаю — сегодня сумка-тоут, а завтра нечто, больше похожее на чехол от телефона. В общем, в такую кроху кошелек-то не поместится, а уж пачка салфеток… Именно для нас Inglot придумали мини-версию из 10 салфеток «Milk & Tonic». Эти малыши поместятся даже в карман джинсов.

Плюсы: удаляют водостойкий макияж, подходят для обладательниц чувствительной кожи и тех, кто носит линзы. Каждая салфетка щедро пропитана увлажняющим средством, формула которого обогащена провитамином В5, бисабололом и экстрактом ромашки. Благодаря этому составу средство деликатно удаляет макияж, не оставляя на коже жирного блеска. Минус один — их всего 10! Но есть размер побольше (25 штук) — так что в чемодан и в сумочку кладите по пачке каждого вида.

Цена: 300 руб.

Мягкая пенка для умывания, Weleda

Средство не сушит кожу, за что я сразу поставила ему твердую пятерку. Очищение тоже очень мягкое — покраснения и раздражения не спешили заглянуть в гости. Экстракт гамамелиса в составе освежает, оказывает смягчающее и подтягивающее действие, а корень алтея мягко очищает кожу.

Понравился и цитрусовый аромат — по утрам помогает проснуться, а вечером — настроиться на позитивный лад перед сном. Использую пенку для демакияжа, и она отлично удаляет даже водостойкую тушь и угольно-черную подводку для глаз.

Обратите внимание на состав — в нем есть алкоголь, поэтому девушкам с сухой и чувствительной кожей лучше использовать пенку не чаще нескольких раз в неделю. Если у вас жирный или комбинированный тип, это средство займет самое видное место на полочке в ванной — оно отлично подсушивает воспаления и борется с жирным блеском.

Но после умывания все же чувствую легкую стянутость — средство очищает кожу «до скрипа». Эту проблему легко решить при помощи питательного крема — лучшие ищите в нашей подборке.

Цена: 920 руб.

Крем для снятия макияжа Ультраблэнд Ultrabland, Lush

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Если вы любите все натуральное и процессу демакияжа готовы посвящать чуть больше времени, чем 30 секунд, то интересный вариант есть у марки косметики ручной работы Lush. Бренд выпустил крем для снятия макияжа Ультраблэнд Lush Ultrabland уже достаточно давно, в каком-то роде он родственник масел для снятия макияжа: в основе есть масло миндаля, а еще розовая вода, пчелиный воск, мёд и экстракт ириса. Для начала крем нужно разогреть в руках, затем помассировать им лицо до полного растворения макияжа, а дальше смочить ватные диски теплой водой и смыть ими крем с остатками макияжа. Кожа становится чистой, нежной и мягкой.

Цена: 590 руб.

Сыворотка для снятия макияжа Makeup Remover Serum, Biore

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Похожее средство выпустила марка Biore. У сыворотки для умывания и мгновенного снятия макияжа Makeup Remover Serum принцип работы такой же, как и у гидрофильных средств: наносится на сухое лицо и смывается теплой водой. С макияжем расправляется на раз-два-три, не щиплет глаза, не раздражает кожу и стоит вполне доступно — около 800 рублей за флакон 230 мл.

Цена: около 800 руб.

Салфетки для снятия макияжа Exfoliating Wipes, Sephora

Средство имеет удобную и компактную упаковку с крышкой, которая предотвращает высыхание. Одна сторона салфетки гладкая, а другая с отшелушивающими точечками, прямо как нарисовано на упаковке. Одна салфетка без проблем очищает кожу лица от тона и пудры. Обладателям жирной кожи отшелушивающую сторону ткани можно использовать пару раз в неделю вместо скраба (удобно в поездках — не нужно везти с собой всю косметичку), а девушкам с сухой и чувствительной кожей эту сторону лучше не использовать.

Цена: 390 руб.

Гидрофильный бальзам Don’t Touch My Face, Organic Kitchen

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Долгожданная коллаборация Адэль Мифтаховой и Organic Kitchen порадовала всех бьютиголиков — вместе они выпустили гидрофильный бальзам для очищения кожи с аппетитной консистенцией и не менее аппетитным ароматом (средство пахнет свежевыжатым грейпфрутовым соком).

Мое первое знакомство с гидрофильными бальзамами началось именно с этого средства — если честно, я до последнего думала, что смыть макияж чем-то, напоминающим топленое масло, и на сухой коже просто невозможно. Но мои сомнения развеялись в пух и прах после первого же использования. Очень приятные и интересные ощущения при удалении макияжа для человека, который привык делать это ватными дисками и мицеллярной водой.

Отдельные бонусы: цена, экономичный расход и удобная миниатюрная упаковка. К тому же здесь целое буйство органических масел: жожоба, виноградной косточки, миндаля, облепихи и подсолнечника. За натуральность и комфорт, проверенные на себе, ручаюсь и очень советую взять на пробу. Только для снятия макияжа с глаз я бы все-таки не советовала использовать это средство — воспользуйтесь старой-доброй мицеллярной водой или средством для снятия стойкого макияжа.

Цена: 250 руб.

Северное мыло-детокс на основе активированного угля, Natura Siberica

В черном-черном городе на черной-черной улице… Бьюти-ужастика не будет: на деле мыло, похожее на сажу, очищает на 10 из 10. Спонж наощупь как камешек — пока не намочишь.

Потом размякает, но, честно говоря, из-за своей супер-плотности пенится средство не очень хорошо. Мне удалось превратить густую «чернушку» в относительно воздушное мыло с третьего захода.

Состав, как всегда у Natura Siberica, в жанре «широка страна моя родная» — масло косточек сахалинской малины, масло сибирского кедра и другие натуральные компоненты. Для чувствительной кожи всю эту флору не советовала бы. На моей нормальной — реально хорошее очищение и пышущая розовость как после бани. Ах да, еще — пахнет очень вкусно.

Цена: около 500 руб.

Очищающая пенка для ресниц, Nikonorova

У всех девушек, которые наращивают ресницы есть две проблемы: где сделать это качественно и как очищать ресницы после нее. С первой проблемой справились мы, а со второй нам помогла Татьяна Никонорова, которая выпустила специальную пенку для очищения таких ресниц. Ее протестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина: «Первый очевидный плюс — компактная упаковка, поэтому средство удобно брать с собой. Внутри находится жидкость, которая превращается в пенку, когда выдавливаешь ее через аппликатор.

У средства экономичный расход — двух нажатий хватает, чтобы бережно и мягко удалить макияж с глаз. Пенка не раздражает слизистую, а ресницы не выпадают после использования. Больше не мучаюсь во время вечернего умывания — и макияж удален, и ресницы остались на месте!»

Цена: 680 руб.

Очищающие салфетки Daily Fresh Olive Cleansing Tissue, Holika Holika

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Совершенно обычная упаковка, как у детских салфеток, с крышечкой, защищающей от высыхания. А внутри настоящее сокровище! Я брала эти салфетки в самолет — очень удобно. Кожа хорошо очищается, но не сохнет, а выглядит увлажненной. В составе масло оливы, пантенол и лимонная кислота — то есть средство решает сразу три задачи: увлажняет, успокаивает и отшелушивает.

Цена: 585 руб.

Маска-скраб Black Sugar, Skinfood

Выбор креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер

Про этих «новобранцев» из Кореи я вам уже рассказывала. В каждом средстве, а их чуть ли не 900, минимум 40% компонентов — натуральные и «съедобные», типа черного сахара, органической морковки, ягод из Лапландии и многих других.

Бренду больше 50 лет, он один из старейших в Корее, годовые обороты которого, как сказала бы Эллочка-Людоедка, «хо-хо!». Текстура повидла — для тех, кто любит завалиться в ванну и ощутимо скрабиться чем-нибудь пахучим, тактильно приятным и…да, сладким. Эффект — хорошая «продышка» кожи и матирование (блестеть, как мытая тарелка, не будете).

Цена: около 700 руб.

Отшелушивающие салфетки Pure Clean Scrub & Peel Wipes, Kiko Milano

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Салфетки от Kiko Milano стали настоящей находкой для меня — обладательницы комбинированного типа кожи. Несмотря на то, что средство подходит всем, те, кто не понаслышке знает о черных точках и жирном блеске в течение дня, будут особенно довольны. Во-первых, салфетки двусторонние: мягкая сторона освежает кожу, в буквальном смысле оставляя легкий холодок, а вторая — отшелушивает за счет мелкого рельефа.

Именно эти «пупырышки» на салфетке и избавляют от отмертвевших клеток, но будьте готовы к эффекту скраба из косточек, а не деликатной скатки. Полировка происходит мощная, поэтому использую средство только в Т-зоне — там, где больше всего несовершенств. Зато результат, как говорится, налицо — кожа становится гладкой и начинает дышать. Огромным бонусом для меня стало и то, что после использования салфетки необязательно умываться — просто нанесите свой привычный увлажняющий крем.

Цена: 490 руб.

Очищающая маска для лица Volcanic Ash Pore Pack, Secret Nature

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анны Бонд

Корейские средства для ухода за кожей — одни из самых любимых». Причиной такой нежной любви она считает их доступность и эффективность — достаточно взглянуть на прекрасную кожу корейских девушек.

Первое, что понравилось в маске — это аромат. Средство приятно пахнет чем-то свежим и растительным и при этом на 85% состоит из натуральных ингредиентов, выращенных в экологически чистых районах острова Чеджу. В списке главных героев — вулканический пепел, экстракт зеленого чая и уголь. Я предварительно очистила кожу, восстановила pH кожи с помощью тоника и нанесла маску плотным слоем специальной лопаткой, которая идет в комплекте. За 15 минут кожа стала чистой, мягкой и увлажненной. Обычно себорегулирующие маски сушат и стягивают кожу, но на этот раз я была приятно удивлена — новинка деликатно отшелушила сухие участки и сделала поры невидимыми.

Цена: 980 руб.

Очищающее Мицеллярное Масло, Yves Rocher

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Может показаться, что все хорошие гидрофильные масла находятся в высокой ценовой категории, но это не так. Например, очищающее мицеллярное масло Yves Rocher Pure Calmille также отлично справляется с очищением кожи — оно в состоянии смыть не только тон, румяна и бронзер, но и тени с тушью для ресниц. Не могу не отметить аромат: масло очень приятно и расслабляюще пахнет ромашкой — то, что надо перед сном!

Цена: 550 руб.

Очищающие салфетки для лица и области вокруг глаз, L'Oréal Paris

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Салфетки для снятия макияжа — обязательная часть моей бьюти-рутины. Всегда беру их с собой в поездки (с ними можно удалить макияж, загрязнения или просто освежиться в любой ситуации). Но одна упаковка неизменно лежит на тумбочке около кровати — на тот случай, когда я не в силах пойти умыться, а макияж нужно удалить обязательно (почему — читайте здесь).

Для крайнего случая отлично подходят салфетки в розовой герметичной упаковке — они бережно удаляют макияж, мягко очищая кожу (после проводила ватным диском с тоником по коже — остатков макияжа не было обнаружено). Салфетки дарят и ощущение свежести, чем не так часто славятся «коллеги по цеху». Даже девушкам, которым для ощущения полной чистоты нужна вода, салфетки понравятся (а для всего остального есть термальная вода!).

Большой плюс — салфетки не раздражают чувствительную кожу под глазами (смело прикладывайте их к этой зоне, подождите несколько секунд, пока активные smoky eyes не растворятся и удалите остатки свежей салфеткой). Это еще один аргумент, чтобы положить их в отпускную косметичку (салфетки займут меньше места, чем мицеллярная вода и молочко, и не разольются в чемодане, испортив любимое платье). Единственное «но» — не затягивайте с использованием: салфетки быстро высыхают и теряют волшебные свойства.

Цена: около 300 руб.

Мицеллярная вода «Мохито» Fresh Mohito, Yummy Skincare

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Я придерживаюсь многоступенчатой корейской системы ухода, где снятие макияжа мицеллярной водой — это первый и главный шаг. Средство не раздражает сухую и чувствительную кожу, а скорее, наоборот — экстракт лайма и зеленого чая успокаивает покраснения, которые появляются на лице после мороза (отсюда и название — «мохито»). Для тех, у кого кожа сохнет в режиме 24/7 круглый год — это отличное средство, потому что в его составе есть мощный увлажняющий комплекс Hydrovance: он проникает в глубокие слои кожи, увлажняя ее изнутри. Использую средство вечером — оно прекрасно справляется со снятием даже одной из этих водостойких тушей, и бережно очищаю кожу по утрам.

Цена: 186 руб.

Молочко «Абсолютная нежность», L’оreal

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

У меня не особо проблемная комбинированная кожа, и подобрать лучшее средство для умывания лица бывает сложно. Оно или слишком жирное, или совершенно не убирает мейк. Но молочко от L’oreal по-настоящему удивило. Не зря средство назвали «Абсолютная нежность». Микс розы и жасмина не только дает классный аромат, но и делает кожу бархатистой, увлажненной и свежей. Бывает, что после молочка я забываю наносить увлажняющий крем, но утром кожа оставалась увлажненной, а жирного блеска не было.

Цена: 209 руб.

Питательный крем для умывания Riche Créme, Yves Rocher

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

Средство подходит не только обладательницам сухого типа кожи (что понятно из названия, ведь текстура обещает быть питательной), но и тем, кто не понаслышке знаком с жирным блеском и высыпаниями.

Несмотря на то, что моя кожа относится к жирному типу, хорошо пенящиеся очищающие средства ее пересушивают — в результате, высыпаний становится больше. Новинка от Yves Rocher не пенится совсем, поначалу я даже сомневалась, справится ли крем с очищением кожи. Оказалось, питательное средство при контакте с кожей превращается в масло и смывает макияж на ура.

По крайней мере, тональный крем ему точно поддался, а вот на зону вокруг глаз крем я не наносила (предпочитаю удалять тушь мицеллярной водой). Riche Créme хорошо смывается, не оставляет жирной пленки — результатом я очень довольна. Девушкам с сухой кожей новинка подойдет в любое время года, а я, пожалуй, отложу его до зимы, когда в таком деликатном очищении будет необходимость.

Цена: 650 руб.

Мицеллярная вода, Garnier

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Новым витком в эволюции мицеллярки стал гель для снятия макияжа с мицеллами — его выпустили сразу несколько марок, но остановиться я хочу на Garnier — стоит всего 250 рублей. Без проблем справляется с легким ежедневным макияжем и не сушит кожу.

Цена: около 300 руб.

Мицеллярный гель Elixir Jeunesse Micellar Cleansing Lotion, Yves Rocher

Выбор ассистента редакции BeautyHack Анны Хоботовой

Формула содержит 93% ингредиентов натурального происхождения — эта фраза на флаконе меня сразу подкупила. В составе мицеллярного геля экстракт афлои (славится своими защитными и регенерирующими свойствами), сок листьев алоэ (подтягивает кожу и замедляет ее старение) и экстракт листьев ромашки (природный антисептик с противовоспалительным действием). Как вы уже поняли, составу хочется кричать «ура». Макияж глаз средством можно снять буквально двумя движениями, но будьте внимательны — на губах его использовать не советуют. Из приятных бонусов — если на лице есть небольшие воспаления, к утру от них не остается и следа.

Цена: 600 руб.

Тонизирующая пенка для умывания Tone & Eslasticity, Botavikos

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Если вы до сих пор не знакомы с брендом Botavikos — рассказываем: российская марка выпускает натуральные средства на основе трав, семян, кореньев, натурального сока и прочей растительности. В брутальных коричневых бутылочках с винтажным дизайном скрываются целые «букеты» полезных компонентов с индивидуальными ароматическими звучаниями.

Например, тонизирующая пенка для умывания пахнет грейпфрутом и апельсином в сочетании с теплым кориандром и ветивером — аромат останется с вами после умывания на какое-то время, но «спорить» с парфюмом не будет, только окутает едва заметным элегантным шлейфом. Средство предназначено для нормальной и зрелой кожи — формула с мягкими ПАВ и цветочной водой липы подходит для ежедневного ухода, а экстракт женьшеня отвечает за микроциркуляцию и кожный иммунитет. С очищением кожи пенка справляется на ура — борется не только с загрязнениями, но и остатками макияжа.

Цена: 220 руб.

Салфетки для снятия макияжа Essentials, Artistry

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Средство абсолютно универсально во всех отношениях. Используйте в двух случаях:

А) Возьмите в любую, даже самую короткую поездку. Упаковка средств герметична, в составе — витамин E, который защищает кожу от негативного воздействия солнца и дополнительно увлажняет ее (и не только на солнце, ведь любая поездка — большой стресс для кожи).

Б) Используйте как дополнительный этап ухода. Салфетки прекрасно удаляют даже водостойкий макияж. Понравятся девушкам с любым типом кожи и не оставят после себя ощущение сухости, стянутости, жирной пленки и раздражения. К тому же они очень приятны на ощупь — нежная ткань щедро пропитана очищающим гелем (чтобы удалить даже яркий макияж не нужно тереть кожу).

Цена: 635 руб.

Очищающая мицеллярная вода, Diademine

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Хорошо справляется даже с водостойкой косметикой — полностью пропитывате этим средство ватный диск и протираете лицо. А если вы все-таки совершите бьюти-преступление и уснете с макияжем, с помощью этой мицеллярной воды утром вы без труда избавитесь от остатков макияжа и увлажните кожу — в составе глицерин и пантенол, которые ее успокоят.

Цена: 239 руб.

Очищающий гель для умывания Серацин, Librederm

Выбор ассистента редакции BeautyHack Анны Хоботовой

Осенью на моей комбинированной коже всегда появляются высыпания. Гель с серацином остановил этот порочный круг. Если не знаете, какое средство для умывания поможет вам, смело используйте гель от Librederm. Он на 90% состоит из растительных компонентов. Сера и цинк регулируют выработку сальных желез и работают как антисептик. Гель очень экономный, легко смывается, очищает и тонизирует ее. Главное исправно используйте утром и вечером и будет вам счастье!

Цена: 450 руб.

Очищающая пенка для умывания с нимом, Himalaya Herbals

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анастасии Лягушкиной

У средства удобный аппликатор: одно-два нажатия — и на руках столько пенки, сколько нужно для одного умывания. Отлично пенится и почти до скрипа очищает. У меня комбинированная кожа, склонная к жирной, поэтому мне средство подошло идеально. Но еще более полезным оно будет людям с проблемной кожей и частыми высыпаниями. В составе есть масло из семян нима (дерева, растущего в Индии и других странах Азии) и куркума. Отличный антисептик в тандеме! У меня после использования кожа выглядит более матовой и свежей. А еще поры кажутся чище.

Цена: 395 руб.