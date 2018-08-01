10 лучших тканевых масок для лица

Выбирая тканевую маску для лица, обратите внимание на те отзывы, которые оставили реальные покупатели, и прислушайтесь к комментариям профессионалов. Хорошая маска должна быть безопасной и гипоаллергенной, давать реальный эффект и улучшать состояние кожи. В тканевых масках важны все показатели: качество и плотность ткани, состав пропитки, удобство нанесения на лицо. В нашей подборке вы найдете варианты масок, проверенные девушками и женщинами с разным состоянием кожи.

Aurealux Mask от Dolce & Gabbana

Начнем с премиум-класса. Продукт от бренда Dolce & Gabbana создан для мгновенного и глубокого увлажнения кожи. Его преимущество — быстрый эффект. Если кожу стянуло после длительного отсутствия увлажнения, под воздействием солнца или после бессонной ночи — уделите 15-20 минут и ваше лицо будет свежим и прекрасным, будто вы ложитесь спать не позднее 9, пьете настои из полезных трав и дышите альпийским воздухом. В составе — витамин Е и натуральное оливковое масло. Стоимость набора из 6 масок — около 7000 рублей.

Animal Mask Red Ginseng от Berrisom

Еще один вариант для быстрого и эффективного увлажнения кожи, который подойдет для всех любительниц корейской косметики. В нашем топе тканевые маски из Кореи займут не одно место — они экономичны, эффективны и доступны. Эта маска увлажняет кожу за счет экстракта корня женьшеня. А еще во время бьюти-процедуры вы поднимете себе настроение — тканевая маска сделана в виде мордочки тигра. Стоимость около 300 рублей.

Gold Essence от Japan Gals

Япония — страна, в которой очень много красивых и юных женщин. Секрет вечной молодости японок в правильном питании, употреблении полезных жиров, содержащихся в рыбе, умеренной активности, пребывании на свежем воздухе и качественной косметике. Обратите внимание, какая ровная кожа лица у представительниц этой национальности. Мы тоже можем стремиться к идеалу. Начать можно с тканевой маски против морщин. В составе маски вы найдете гиалуроновую кислоту, арбутин и витамин С, а также золотую пыльцу, благодаря которой клетки откроют доступ для полезных веществ. Стоимость — всего 500 рублей. Специалисты рекомендуют пройти курс из 7-10 таких масок.

Pureness от Tony Moly

Еще одна корейская маска, эффективность которой была неоднократно отмечена косметологами. В состав этой серии тканевых масок входит плацента, которая хорошо стимулирует выработку коллагена. Результат — красивая и подтянутая кожа лица, упругость, мгновенный лифтинг-эффект. Стоимость — 100 рублей.

Royal Jelly от Steblanc

Маски от Steblanc из Южной Кореи — выбор большинства покупателей, которые желают приобрести товар с оптимальным соотношением «цена-качество». Стоимость маски — всего 250 рублей, зато после ее нанесения вы ощутите на лице упругость и подтянутость. С лица уйдут мелкие морщинки, а также пигментация и раздражение. Неспроста эту тканевую маску можно отнести к одной из лучших.

Hyaluronic Acid Ampoule от Holika Holika

Еще один продукт, который призван бороться с морщинами, тоже родом из Кореи. Вам достаточно нанести его на лицо на 15-20 минут, и вы увидите, как разгладились мелкие морщинки, а кожа стала бархатистой и эластичной. В состав входят гиалуроновая кислота и экстракт бамбука.

Стоимость этой тканевой маски тоже радует — около 100 рублей. Благодаря экономичному ценнику продукт можно использовать 3-4 раза в неделю. Кожа скажет вам спасибо.

Mineral Powder Mask от The Skin House

Большинство масок для лица создается с целью увлажнить кожу и разгладить сеточки морщин. The Skin House — корейский бренд, предложивший средство, которое будет бороться не только с сухостью, но и с прыщами, высыпаниями и покраснением кожи. Благодаря тканевой маске вы сможете подсушить прыщи, удалить излишки кожного сала и привести кожу в порядок за несколько сеансов. Эффект удастся достичь за счет специальной сыворотки, содержащей абсорбирующую пудру. Стоимость продукта — около 250 рублей.

Pearl Essence Mask от Beauty Friends

Как быть, если вы много учитесь и работаете, не гуляете на свежем воздухе и постоянно сидите за компьютером? В первую очередь поменять образ жизни. Но этот вариант возможен не всегда. Для того чтобы избавиться от серого цвета лица, достаточно купить тканевые маски от бренда Beauty Friends. Продукт под названием Pearl Essence Mask содержит экстракт жемчуга, благодаря которому кожа засияет и цвет лица станет абсолютно ровным. Такой вариант значительно лучше тонн косметики и большого количества ядерных румян. Лицо можно привести в порядок с помощью недорогой натуральной косметики, главное — обеспечить систематический уход. Стоимость продукта — около 100 рублей.

Маска с зеленым чаем от Skinlite

Выбирая между разными косметическими продуктами, лучше приобретать варианты, которые решают непосредственно вашу проблему. Один из вопросов, который задают косметологам, наиболее часто относится к тонусу кожи. Маски от компании Skinlite — недорогие и действенные. Продукт с зеленым чаем поможет вернуть коже тонус, освежить внешний вид и привести вас в порядок даже после самой улетной вечеринки. Свежесть лицу придадут ингредиенты, которые отвечают за тонус: витамин Е, корень солодки, фитоколлаген, экстракт портулака. Стоимость удовольствия — около 250 рублей.

Маска с экстрактом граната от Sephora

Завершает топ-10 выбор независимых блогеров. Это идеальный вариант для вечерних бьюти-процедур. Такой продукт быстро снимет усталость, отек и вернет коже свежесть и ощущение легкости. Будто тяжелого рабочего дня и не было вовсе. Стоимость — всего 250 рублей.