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Видео-дневник редактора: создаем летний макияж
BeautyHack.ru
3 часа назад
Женский форум
Фото:
BeautyHack.ru
Как добиться эффекта сияющей, здоровой кожи, как сделать блестки на центре века ярче и каким спреем зафиксировать макияж, чтобы продлить его стойкость и увлажнить кожу, — бьюти-инструкция от старшего редактора
Анастасии Сперанской
уже на BeautyHack.
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