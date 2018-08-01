По секрету всему свету: необычные бьюти-лайфхаки Лоуренс, Крус и не только

В киноиндустрии новый тренд: наряду с франшизами про супергероев и фантастическими сагами, среди самых кассовых фильмов года — фильмы о смелых и сильных женщинах. Например, «8 подруг Оушена», «Красный воробей» и «Красотка на всю голову». Для нас это отличный повод чаще видеть на экранах красивых и ярких актрис Голливуда. Вместе с Foreo, брендом стильных бьюти-гаджетов, OK-MAGAZINE.RU решили разобраться, как им удается выглядеть сногсшибательно в кадре и вне съемочной площадки.

Фотография: Legion-Media.ru Пенелопа Крус

Одна из самых противоречивых картин этого лета — фильм «Эскобар» с Хавьером Бардемом и сногсшибательной Пенелопой Крус. Актриса сыграла журналистку, влюбленную в соблазнительного наркобарона. В свои 44 года у знаменитой испанки стройная фигура, идеальная гладкая кожа и густые шикарные волосы. В чем секрет красоты и молодости актрисы?

Пенелопа Крус увлекается бикрам-йогой. Ее особенность — выполнение асан в нагретом помещении при температуре до 40 градусов в течение полутора часов. Актриса признается, что эти занятия наполняют ее энергией и подтягивают и омолаживают кожу. Спорт Пенелопа совмещает с безглютеновой диетой, которая помогает ей предотвратить появление целлюлита.

Чтобы поддерживать здоровье волос, актриса редко использует фен и даже расческу. Все дело в нехватке времени: актриса просто не успевает сделать укладку, поэтому легкая волна, которую можно увидеть на фотографиях папарацци — естественный эффект после душа. Также Пенелопа никогда не красит волосы и даже для важных ролей подбирает парики. Окраска пары прядей — максимум, на что готова пойти актриса.

Дженнифер Лоуренс — английская соль против лишнего веса

Фотография: Legion-Media Дженнифер Лоуренс

Новая роль оскароносной актрисы — агент спецслужб в фильме «Красный воробей». В картине актриса носит облегающие платья и костюмы, поэтому накануне съемок она интенсивно занималась под руководством фитнес-тренера. При этом Дженнифер не мучает себя строгими диетами. Она любит вкусно поесть (и выпить) и не отрицает этого, стараясь отрабатывать съеденные калории на беговой дорожке или с помощью силовых упражнений.

Один из лайфхаков актрисы по уходу за волосами — сушить их не полотенцем, а хлопковой футболкой. Так они меньше травмируются.

На красных ковровых дорожках Дженнифер предпочитает естественный макияж, поэтому тщательно ухаживает за кожей. После долгих съемочных дней Дженнифер использует натуральную маску с содержанием масел для лица и ложится в горячую ванну, в которую добавляет органическую английскую соль. Она помогает вывести токсины и борется с лишним весом. Также актриса использует ее в качестве скраба, чтобы отшелушить отмершие частички кожи.

Сандра Буллок — мазь от геморроя и 6-ти разовое питание

Фотография: Legion-Media Сандра Буллок

Главная премьера этого лета с рекордным количеством красоток в кадре — «8 подруг Оушена». Сюжет фильма строится вокруг кражи украшения за 150 миллионов долларов в декорациях главного модного события года — Met Gala. Организатор аферы и главарь банды — Сандра Буллок, которая сыграла Дебби Оушен, сестру известного мошенника.

Главные составляющие образа актрисы в фильме — идеальная укладка, smoky eyes и облегающие дизайнерские наряды. Но в повседневной жизни актриса не перегружает кожу косметикой. Секрет её ухоженной кожи — регулярное очищение и антивозрастной уход.

Иногда голливудская звезда использует не самые стандартные средства — для борьбы с морщинами вокруг глаз актриса использует мазь от геморроя.

Про этот секрет ей рассказали на съёмках фильма «Мисс Конгениальность». Для придания коже свежести и сияния актриса любит делать натуральные пилинги с использованием ломтиков фруктов.

Чтобы эффектно выглядеть в обтягивающих платьях и джинсах skinny, перед съемками звезда прибегает к особому режиму питания под названием The Zone. Данная программа позволяет сжигать жир за счет инсулина. Актриса ест маленькими порциями минимум шесть раз в день, используя особые сочетания продуктов. Можно принимать в пищу нежирное мясо, яйца, обезжиренный творог, фрукты и овощи, содержащие большое количество клетчатки (брокколи, цветная капуста, томаты, огурец). Также ежедневно Сандра пьет очищающий коктейль из бананов, корня женьшеня, побегов сахарного тростника, кунжутного и кокосового масла. При таком правильном питании иногда актриса позволяет себе расслабиться и раз в неделю ест все, что хочется.

Джессика Честейн — вазелин для идеального макияжа губ Фотография: Legion-Media Джессика Честейн

Всё ещё считаете, что в политике только мужчины? Тогда посмотрите фильм «Опасная игра Слоун» с Джессикой Честейн в главной роли. Спустя два года после мирового проката картина наконец-то выходит в России. Сюжет фильма — карьера востребованной и рискованной женщины-лоббиста США Элизабет Слоун. Актриса привлекательна, сексуальна и идеально вжилась в роль акулы политического бизнеса США. В свои 41 актриса выглядит гораздо моложе своего возраста.

Джессика поддерживает красоту с помощью натуральных средств. Для увлажнения кожи лица, вместо множество кремов и сывороток, она регулярно делает домашнюю питательную маску из авокадо.

Чтобы макияж губ выглядел безупречно, актриса использует лайфхак — она наносит вазелин, но не на губы, а на зубы, чтобы помада их не окрашивала.

После напряженных съемок восстановить актрисе помогает домашнее SPA. Джессика зажигает множество свечей и расставляет их по всей ванной комнате, включает музыку Шопена и ложиться в горячую воду, добавляя жасминовое масло. Такой отдых по-королевски помогает расслабиться и делает кожу шелковистой.

Кейт Бланшетт — масло страуса эму и экстракт папайи

Фотография: Legion-Media Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт в роли главной авантюрной подруги Сандры Буллок в фильме «8 подруг Оушена» — одна из самых ярких героинь фильма. Брючные костюмы в стиле Дэвида Боуи и Дэбби Харри еще больше удлиняли ноги актрисы, а макияж с использованием дымчатых теней приковывал все внимание к выразительным глазам австралийской актрисы.

В следующем году Кейт исполнится 50 лет, но разве это заметно? Сияющая кожа, точеные скулы, стройная фигура — её главные достоинства. Чтобы поддерживать молодость кожи, в отличие от многих коллег по цеху, Кейт не использует филлеры или инъекции, а выбирает качественный и регулярный уход за кожей. Как настоящая австралийка, она каждый день использует солнцезащитный крем — ей нравится бледный оттенок лица.

Для тщательного увлажнения и питания кожи актриса использует масло страуса эму, а для тонизирования — крем с экстрактом папайи. Он делает кожу более упругой, регулирует работу сальных желез, выводит токсины.

Как и ее многие коллеги по фильму, актриса использует натуральные ингредиенты в уходовой косметике. Так, вместо покупки скраба в магазинах, она сама готовит его по рецепту мамы: для этого Кейт смешивает оливковое масло, грейпфрутовый сок и морскую соль и наносит на кожу за 10-15 минут до душа.