Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»

Асузе Сакамото 36 лет, но попав в ее дом, вы не поверите, что это жилище взрослой женщины, а не маленькой девочки. Дело в том, что Асуза — большая поклонница куклы Барби, а ее увлечение игрушечной блондинкой стало, по сути, смыслом жизни.

Свою первую Барби Сакамото смогла купить себе лишь в 17 лет и это приобретение разделило жизнь девушки на «до» и «после». Стиль Барби стал для Асузы идеалом, к которому она начала стремиться.

Сейчас небольшая квартирка Сакамото напоминает настоящий кукольный дом, а находиться в нем неподготовленному человеку весьма непросто.

Абсолютно все вещи в доме Асузы розового цвета, все в стиле Барби, из общей гаммы не выбивается ничто. На осуществление своей мечты Сакамото потратила более 80 000 долларов и продолжает приобретать милые сердцу «кукольные» вещички.

@azusabarbie

Крошечная кухня, спальня, гардероб: все выдержано в стиле Барби. Девушка говорит, что ей не жаль средств не то, чтобы покупать новые и новые предметы быта, одежды и аксессуаров с символикой своей пластиковой любимицы.

Если же девушке не удается приобрести понравившуюся вещь в розовом цвете, она красит ее в нужный оттенок сама. Так она поступила практически со всей мебелью, которая находится в ее доме.

@azusabarbie

Разумеется, в кукольном доме Асузы нашлось место и для коллекции кукол Барби. Хотя Сакамото признает, что у нее гораздо меньше экземпляров популярной игрушки, чем у некоторых других фанатов, коллекции которых исчисляются тысячами «образцов». В доме Асузы «живут» чуть более 200 Барби и всего один Кен. Но девушка отмечает, что планирует пополнять свою коллекцию любимых игрушек и заявляет, что такого количества «сопроводительных товаров» наверняка нет ни у кого.

@azusabarbie

При этом Сакамото не стремится и внешне копировать свою кукольную любимицу, ограничиваясь лишь тем, что носит одежду розовых оттенков.

На вопрос, почему именно Барби она выбрала своим «кумиром», Асуза отвечает: