Стойкий матовый блеск Lip Magnet от Giorgio Armani

Суперстойкая жидкая матовая помада насыщенного кораллового оттенка от Giorgio Armani просто покорила наше сердце. Благодаря удобному аппликатуру совладать с ней сумеет каждый. Эта малышка способна выдержать самый жаркий августовский день, романтический ужин и светскую вечеринку.

Если ярко-алый слишком смело для тебя, то в таком случае в палитре блеска представлены целых 18 цветов: от нежного нюдового до винного или даже шоколадного. Несмотря на стойкость оттенка и глухой матовый финиш, текстура блеска комфортна для длительного ношения. Из-за высокой концентрации пигмента в составе покрытие получается в несколько раз тоньше, чем у любой матовой помады.

Клиновидный аппликатор позволяет аккуратно прокрасить даже тонкие уголки губ и создать форму без использования карандаша. Стойкость у блеска отличная, он легко переживет перекус, легкий ужин, кофе или даже бокал игристого. Идеальный вариант для светских мероприятий!