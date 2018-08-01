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Стойкий матовый блеск Lip Magnet от Giorgio Armani
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Стойкий матовый блеск Lip Magnet от Giorgio Armani 

WMJ.ru 36 минут назад
Фото: WMJ.ru
Суперстойкая жидкая матовая помада насыщенного кораллового оттенка от Giorgio Armani просто покорила наше сердце. Благодаря удобному аппликатуру совладать с ней сумеет каждый. Эта малышка способна выдержать самый жаркий августовский день, романтический ужин и светскую вечеринку.
Если ярко-алый слишком смело для тебя, то в таком случае в палитре блеска представлены целых 18 цветов: от нежного нюдового до винного или даже шоколадного. Несмотря на стойкость оттенка и глухой матовый финиш, текстура блеска комфортна для длительного ношения. Из-за высокой концентрации пигмента в составе покрытие получается в несколько раз тоньше, чем у любой матовой помады.
Клиновидный аппликатор позволяет аккуратно прокрасить даже тонкие уголки губ и создать форму без использования карандаша. Стойкость у блеска отличная, он легко переживет перекус, легкий ужин, кофе или даже бокал игристого. Идеальный вариант для светских мероприятий!
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