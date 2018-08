Выбор НЕредактора: любимая косметика CEO агентства Monstars Иры Ефимовой

АРОМАТЫ

В своих предпочтениях в косметике и ароматах я очень постоянна — если мне нравится средство, то я точно буду использовать его долгие годы, пока случайно не увижу что-то значительно лучше предыдущего.

В 2015 году я нашла Kilian Straight to Heaven A Splash of Lemon и два года скупала этот аромат с запасом на пару лет. Так как это была лимитированная серия в коллаборации с современной художницей Sophie Matisse, и в 2018 году их уже не купить, я перешла на их стандартную версию Straight to Heaven — аромат очень резкий и запоминающийся.

В офисе у меня лежит Replica Lipstick On — когда у меня романтическое настроение, эти духи идеального подходят.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

В прошлом году я открыла для себя корейскую марку AmorePacific. У них просто идеальный гель для умывания, очень мягкий и нереально пахнет, отличный тоник и мой личный фаворит — ночная увлажняющая и восстанавливающая маска Moisture Bound Sleeping Recovery Mask. Как и сообщает надпись на флаконе, маска идеальна для путешествий. Поэтому во всех поездках наношу ее на ночь и просыпаюсь без следов перелета.

Я очень люблю патчи и использую их практически каждый день, самые лучшие — от Shiseido и Too Cool For School.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Так как я никогда не сушу волосы феном, то добиться объема обычно сложно. Проблема спонтанно решилась сама собой: во время поездки в Барселону я остановилась в отеле Soho House, где была представлена полная линейка бренда Cowshed для волос в виде тестеров. Благодаря этому мне удалось найти идеальный шампунь и бальзам для объема — Grumpy Cow Volumising Shampoo.

Очень люблю и уважаю бренд Khiel’s, в особенности за линейку средств тревел-размеров: в зале и путешествиях часто использую серию с маслом оливы, а зимой в качестве дополнительного ухода — маску той же серии.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Примерно раз в полгода я делаю курсы эндосферы, что позволяет не делать особенный уход для тела дома. Из того, что часто использую и очень люблю — легкие и быстровпитываемые масла для тела. Мои фавориты — Bliss Body Butter и Le Labo Santal Body Lotion с нереальным запахом и опять же очень удобной тревел-версией.

Телом я больше занимаюсь изнутри и выбрала для себя оптимальный набор витаминов, которые пью каждый день — это японский коллаген Shiseido, рыбий жир Wild Alaskan Fish Oil от Wiley’s Finest, витамин E, экстракт семян грейпфрута Citrobiotic, а также витамины Skin, Hair & Nails от Wild Nutrition.

[news_photo_11]

[news_photo_12]

[news_photo_13]

КОСМЕТИКА

В целом я использую декоративную косметику по минимуму, но точно взяла бы с собой на необитаемый остров корректор Bare Minerals и тушь Trish McEvoy. Уже более пяти лет оба средства — мои любимые. У меня есть правило: я никуда не выхожу из дома без бальзама для губ Carmex и компактных румян от Givenchy.

[news_photo_14]

[news_photo_15]

Удивительно, но один раз я купила ради интереса корректор H&M, и он оказался очень похож по структуре и цвету на Bare Minerals, но, к сожалению, без зеркала и не совсем удобен в использовании.

[news_photo_16]