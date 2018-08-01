«Никогда не путайте элегантность со снобизмом», — Ив Сен-Лоран о стиле, красоте и любви

Мы обязаны ему мужскими костюмами в своих гардеробах, андрогинным стилем, возможностью не стесняться своей сексуальности и многим-многим другим. Ив Сен-Лоран создавал одну успешную коллекцию за другой, но всегда помнил, что главная его заслуга — радость женщин, которые их носят. В честь дня рождения дизайнера вспоминаем его самые знаменитые высказывания о стиле, красоте и любви.

О женской красоте

Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.

Если женщина ухаживает за своим телом, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу.

Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.

О стиле и времени

Мода проходит — стиль остается.

Я обеспокоен не сенсациями и новшеством, а совершенством моего стиля.

Об обратной стороне моды

Мне физически больно видеть, какой жалкой становится женщина, превратившаяся в жертву моды.

О судьбе от-кутюр

Тех, кто заставляет нас плакать, утверждая, что с высокой модой вскоре будет покончено, гоните прочь!

О том, зачем нужна мода

Мода должна не только делать женщин красивыми, но и успокаивать их, придавать им уверенность в себе.

О самом главном

С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.