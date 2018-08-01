Ещё
«Никогда не путайте элегантность со снобизмом», — Ив Сен-Лоран о стиле, красоте и любви
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Никогда не путайте элегантность со снобизмом», — Ив Сен-Лоран о стиле, красоте и любви 

Harper’s Bazaar 38 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мы обязаны ему мужскими костюмами в своих гардеробах, андрогинным стилем, возможностью не стесняться своей сексуальности и многим-многим другим. Ив Сен-Лоран создавал одну успешную коллекцию за другой, но всегда помнил, что главная его заслуга — радость женщин, которые их носят. В честь дня рождения дизайнера вспоминаем его самые знаменитые высказывания о стиле, красоте и любви.
О женской красоте
Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.
Если женщина ухаживает за своим телом, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу.
Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
О стиле и времени
Мода проходит — стиль остается.
Я обеспокоен не сенсациями и новшеством, а совершенством моего стиля.
Об обратной стороне моды
Мне физически больно видеть, какой жалкой становится женщина, превратившаяся в жертву моды.
О судьбе от-кутюр
Тех, кто заставляет нас плакать, утверждая, что с высокой модой вскоре будет покончено, гоните прочь!
О том, зачем нужна мода
Мода должна не только делать женщин красивыми, но и успокаивать их, придавать им уверенность в себе.
О самом главном
С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
Harper’s Bazaar: последние новости
Пироги и медитация: 3 секрета самых красивых девушек Умывание холодной водой и санскрин: летние бьюти-секреты француженок Ночные маски, очищение для кожи с акне, блестки-леденцы и другие бьюти-новинки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 признаков того, что старость уже наступила11
Такая любовь: драки звезд и их последствия1
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана2
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Поклонники не узнали Оксану Федорову10
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение