Мы обязаны ему мужскими костюмами в своих гардеробах, андрогинным стилем, возможностью не стесняться своей сексуальности и многим-многим другим. Ив Сен-Лоран создавал одну успешную коллекцию за другой, но всегда помнил, что главная его заслуга — радость женщин, которые их носят. В честь дня рождения дизайнера вспоминаем его самые знаменитые высказывания о стиле, красоте и любви.
О женской красоте
Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.
Если женщина ухаживает за своим телом, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу.
Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
О стиле и времени
Мода проходит — стиль остается.
Я обеспокоен не сенсациями и новшеством, а совершенством моего стиля.
Об обратной стороне моды
Мне физически больно видеть, какой жалкой становится женщина, превратившаяся в жертву моды.
О судьбе от-кутюр
Тех, кто заставляет нас плакать, утверждая, что с высокой модой вскоре будет покончено, гоните прочь!
О том, зачем нужна мода
Мода должна не только делать женщин красивыми, но и успокаивать их, придавать им уверенность в себе.
О самом главном
С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.