Косметичка звезды: любимые средства Юлианны Карауловой

Юлианна Караулова , исполнительница хитов «Внеорбитные» и «Море», поделилась с SUNMАG секретами красоты, а также рассказала, почему не сидит на диетах, но регулярно мнет бока.

Диета

Я ем все, что нравится и хочется. Просто делаю это в умеренных дозах и по часам. Такой подход самый эффективный для поддержания стройности. Еще стараюсь придерживаться общеизвестного правила — не набивать желудок перед сном. Вообще, последний прием пищи в это время суток должен быть не за два, как многие считают, а за четыре часа до того, как голова коснется подушки. Плюс после пяти-шести часов вечера строго ограничиваю себя в потреблении жирного, сладкого и даже фруктов. Исключения бывают, когда иду на ужин с друзьями или родными. Главное — не зачастить с подобными историями. Залог моего успешного дня и хорошего настроения — завтрак. Он должен быть плотным, так как заряжает энергией надолго. Утром могу позволить себе что угодно, в том числе шоколадки и конфетки.

Спорт

Физические нагрузки — неотъемлемая часть моей жизни. Без движения никакая диета с правильным питанием не поможет сохранить красивую фигуру. Главное — помнить о стабильности занятий! Если заниматься на износ один раз в две недели, то результат будет почти нулевым. Зато боль от перенапряжения мышц вы точно ощутите. Лучше уделять внимание фитнесу регулярно, но таких героев мало. Я так тоже не всегда делаю — лень перевешивает. Да и вечно куда-то опаздываю по утрам. Зато удается несколько раз в неделю по паре часов тренироваться в зале. Каждые два месяца хожу к специалисту на моделирующий массаж и мну бока. Он шикарно приводит в форму все проблемные зоны.

Косметология

У меня две основные заповеди в вопросе по уходу за лицом — обязательно смывать макияж перед сном и правильно подбирать увлажняющий крем. С моей чувствительной, склонной к аллергическим реакциям кожей правил нужно придерживаться железно. Сейчас все необходимые средства можно легко купить в магазине — экомаски, мицеллярная вода с добавлением серебра и так далее. Но существует один «бабушкин» рецепт, который я давно практикую. Покупаю в аптеке ромашку, завариваю, разливаю настой в форму для льда и убираю в морозилку. По утрам протираю холодными кубиками лицо — бодро и полезно. Не врали дедушки и бабушки, когда рассказывали про успокаивающий эффект этого растения.

Волосы

Ежедневные съемки подразумевают постоянное взаимодействие волос с плойками, выпрямителями, феном, разной химией для укладки. После такого «натиска» им приходится несладко. Лечу их с помощью различных масок, например наношу на ночь третью фазу Olaplex. Что касается шампуней, то мои любимые бренды — это Alterna, Oribe и Davines. Они достаточно дорогие, но, поверьте, это стоит того. Знаю, что полезно хотя бы раз в месяц делать пилинг кожи головы для ускорения темпа роста волос. Но, к сожалению, не всегда получается.

Аромат

Коллекция духов у меня внушительная. Каждый день могу пользоваться новыми. Все зависит от настроения и повода. В повседневной жизни предпочитаю благоухать легкими цитрусовыми, травяными нотками. Если речь идет о вечерних выходах в свет, то тут мой неизменный фаворит — Le Labo Santal 33. Мне безумно нравится его древесно-фужерный аромат. Кто знаком с этим ярко выраженным, ни с чем не сравнимым ароматом, узнают моментально, а кто нет, всегда просят подсказать лейбл и название.

Аромат Le Labo Santal 33 Макияж

Будучи школьницей, я никогда не красилась. Жалела время. Считала, что лучше поспать дополнительные тридцать минут, чем торчать перед зеркалом. Первый раз пришла с накрашенными ресницами в десятом классе, окружающие сильно удивились. Сейчас, в принципе, ничего не поменялось — без особой нужды в косметичку не полезу. Но профессия требует выглядеть хорошо 24/7, поэтому стандартный набор укомплектован. В него входят хайлайтер, бальзам для губ, гель для бровей, тушь и тинт. Когда намечается светский выход, добавляется помада Lime Crime, оттенок Sasha, и тени. Люблю кремовые, английской марки Becca, их можно использовать как основу перед нанесением других оттенков и по прямому назначению.

Тушь Vivienne Sabo Cabaret

Палетка теней для век Urban Decay

Бальзам для губ Carmex

Помада Lime Crime, оттенок Sasha

Тени Becca

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