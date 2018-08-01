8 мужских ароматов, которые вы захотите подарить своему бойфренду

V76 Blue Cedar

Успокаивающий аромат с нотами голубого кедра, кокосового молока, пряного мускатного ореха и аккордом кожи. Есть предчувствие, что шлейф из кедра, мха и кожи сыграет с вами злую шутку и устоять вы не сможете.

Bvlgari MAN BLACK COLOGNE

Манифест мужественности и наследия модного дома Bvlgari. Может похвастаться пикантными алкогольными аккордами ямайского рома, пряностью сандала и нотами амбры.

Hugo Boss Boss Bottled United

Лимитированный аромат для всех, кто любит эксклюзивные парфюмы и, конечно же, футбол. В кампании аромата приняли участие звезды мирового футбола: Юлиан Дракслер , Филиппе Коутиньо, Харри Кейн и Альваро Мората. Серебристый флакон аромата по задумке создателей должен вызывать ассоциации с кубком, так что смело вручайте заветный футбольный трофей вашему бойфренду.

John Varvatos Artisan Pure

Artisan Pure — первая ласточка в сотрудничестве John Varvaros и музыканта Ника Джонаса. Получился свежий и мужественный аромат, в котором гармонично сочетаются цитрусовые, травяные ноты и древесные аккорды. По умолчанию понравится всем фанаткам Джонаса.

Franck Muller Conquistador

Если не хватило денег на часы для подарка бойфренду, выручает одноименный парфюм Franck Muller Conquistador с коньяком, пряностями и шалфеем. Хорошая идея, правда?

Shaik Opulent Blue Edition

А если хватило на часы, то можно порадовать благоверного дорогим и богатым Shaik. Может он у вас как раз наследник арабских шейхов или как минимум wanna be? Посеребренный флакон, украшенный кристаллами Swarovski, — то, что доктор прописал для обладателя голубых кровей.

Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver

Создавая этот аромат, парфюмер Кристин Нажель, предложила неожиданную трактовку темы власти земли. Ветивер, словно заряженный бодростью от палящего солнца, черный перец с оттенком цитрусовых и бергамот, собранный еще не достигнув зрелости. Наслаждайтесь!

Atelier Cologne Tobacco Nuit

Аромат табака в парфюме на большинство из нас производит гипнотизирующее действие (если что, это был секрет), поэтому аромат с табачными нотами на любимом мужчине — комбо, перед которым все попытки устоять обернутся фиаско.