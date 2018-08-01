Макияж в стиле 80-х: главные правила 

«Отличные новости: 80-е возвращаются. Доставайте из закромов альбомы ABBA! — смеется визажист салонов Tevoli Ирина Фомина. — А вместе с ними — декоративную косметику самых безумных цветов. Только вот обращаться с ней стоит предельно аккуратно: не растушевывайте тени слишком близко к бровям и ни в коем случае не делайте яркий акцент на губы или щеки — иначе будете выглядеть откровенно по-дурацки». А от себя добавим: не жалейте хайлайтера или как минимум пудры с мерцающими частицами — например, Dior Diorskin Nude Air Compact Powder, 001.