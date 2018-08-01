Ещё
Парижская неделя «Собеседника»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парижская неделя «Собеседника» 

ИД «Собеседник» 34 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Франция — это страна красивой музыки, вкусного вина, лавандовых полей и максимально женственных девушек. Конечно, все секреты их невероятного очарования познать невозможно, но новая эксклюзивная коробочка от популярного коробочного сервиса Royal Samples точно поможет каждой приблизится к образу обаятельной парижанки или нежной жительницы Прованса.
В своих новых лимитированных beauty boxes Royal Samples собрали едва ли не лучшие французские бренды. Некоторые из них уже давно завоевали сердца красоток по всему миру. Некоторые же только начинают свой путь в мире красоты и моды. Но объединяет их одно — великолепное качество продукции. В коробочке представлены бренды M.Micallef, Klorane, Thalgo, Uriage, Guinot, Matis, Yllozure, Kerastase, Rexaline Derma, Pierre Rene, Vivienne Sabo, Kure Bazaar, So’bio Etic, Biosecure, Franck Provost.
С такой коробочкой Вы с легкостью сможете создать любой образ, ведь в ней есть все, что необходимо: и восхитительные уходовые средства, которые заботятся о здоровье и красоте кожи и волос; и самые роскошные представители декоративной косметики, с которой создавать образ — сплошное удовольствие; и даже чудесный парфюм, который придаст Вам особого шарма и станет завершающим акцентом в образе. Эти коробочки — однозначно лучший выбор для тех, кто хочет прочувствовать на себе атмосферу Франции.
Заказать эту коробочку, наполненную красотой, можно на сайте сервиса — или выиграть в нашем инстаграме https://www.instagram.com/sobesednik_beauty/
Конкурс стартует с 6 августа, следите за обновлениями.
ИД «Собеседник»: последние новости
Рецепт дня: Салат с креветками "Анастасии Стоцкой нужно все убрать и сформировать лицо заново" Как выбрать долговечную и удобную школьную форму
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 признаков того, что старость уже наступила30
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана12
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Поклонники не узнали Оксану Федорову12
Некрасивые жены звездных красавцев8
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение