Парижская неделя «Собеседника»

Франция — это страна красивой музыки, вкусного вина, лавандовых полей и максимально женственных девушек. Конечно, все секреты их невероятного очарования познать невозможно, но новая эксклюзивная коробочка от популярного коробочного сервиса Royal Samples точно поможет каждой приблизится к образу обаятельной парижанки или нежной жительницы Прованса.

В своих новых лимитированных beauty boxes Royal Samples собрали едва ли не лучшие французские бренды. Некоторые из них уже давно завоевали сердца красоток по всему миру. Некоторые же только начинают свой путь в мире красоты и моды. Но объединяет их одно — великолепное качество продукции. В коробочке представлены бренды M.Micallef, Klorane, Thalgo, Uriage, Guinot, Matis, Yllozure, Kerastase, Rexaline Derma, Pierre Rene, Vivienne Sabo, Kure Bazaar, So’bio Etic, Biosecure, Franck Provost.

С такой коробочкой Вы с легкостью сможете создать любой образ, ведь в ней есть все, что необходимо: и восхитительные уходовые средства, которые заботятся о здоровье и красоте кожи и волос; и самые роскошные представители декоративной косметики, с которой создавать образ — сплошное удовольствие; и даже чудесный парфюм, который придаст Вам особого шарма и станет завершающим акцентом в образе. Эти коробочки — однозначно лучший выбор для тех, кто хочет прочувствовать на себе атмосферу Франции.

Заказать эту коробочку, наполненную красотой, можно на сайте сервиса — или выиграть в нашем инстаграме https://www.instagram.com/sobesednik_beauty/

Конкурс стартует с 6 августа, следите за обновлениями.