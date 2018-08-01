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Привычки, из-за которых мы выглядим старше
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Привычки, из-за которых мы выглядим старше своих лет 

Домашний очаг 2 часа назад
Фото: Домашний очаг
Наука, к сожалению, все еще топчется на месте и до сих пор не придумала простого средства, которое сделало бы всех нас вечно молодыми и красивыми. Но с другой стороны, ученые по крайней мере могут точно сказать, чего не стоит делать каждый день, чтобы как можно дольше сохранить уже имеющиеся свежесть и красоту. Проверьте, не совершаете ли вы каждый день маленького преступления против красоты — и срочно примите меры!

Не пользоваться солнцезащитными средствами

Самое простое, что вы можете сделать, чтобы ваша кожа как можно дольше сохраняла молодость и здоровье (а также чтобы максимально снизить риск меланомы) — это регулярно пользоваться солнцезащитными средствами. Даже если вы не на пляже. Даже если вы проводите лето в городе и бываете на улице всего час в день. Проблема в том, что даже очень небольшое количество ультрафиолета, которое мы «хватаем» каждый день, в итоге накапливается — и однажды отражается на нашем лице.
24% — вот на сколько старше выглядят те, кто не пользуется косметикой с SPF, по сравнению со своими ровесниками. И еще одна новость: если пользоваться средством с уровнем защиты 30 в течение 12 недель, можно обратить вспять повреждения, которые ультрафиолет нанес вашей коже.

Мало спать

Недостаток сна — это болезни (потому что снижается иммунитет), лишний вес (потому что нарушается метаболизм), когнитивные расстройства и уставшая кожа. Все дело в том, что во время ночного отдыха восстанавливается весь организм, в том числе и кожа. Или не восстанавливается — если вы спите мало или в «равном» ритме. Хотите, чтобы морщин было меньше, а кожа — более упругой? Высыпайтесь.

Есть слишком мало овощей и фруктов

И в этом вы не одиноки: по разным данным, от 70% до 80% взрослых людей даже в благополучных странах питаются не сбалансировано и не получают достаточное количество овощей и фруктов.
Между тем, всего лишь наладив диету и употребляя достаточно овощей, ягод, фруктов, можно предотвратить раннее или быстрое старение — благодаря антиоксидантам, которые помогают бороться со свободными радикалами и поддерживать здоровые клетки вашей кожи.
Запомните, взрослая женщина должна съедать пять порций овощей и фруктов ежедневно. Должна прежде всего своей красоте, молодости и здоровью.

Есть много сахара

Да-да, сладости и быстрые углеводы угрожают не только вашей талии — чрезмерное увлечения продуктами такого рода грозит серьезными проблемами с кожей. Например, повышение уровня сахара в крови приводит к воспалительным процессам и акне, а также повреждению естественного коллагена, который и поддерживает гладкость и упругость кожи. Оно вам надо?

Курить

Не только легкие страдают от этой дурной привычки: курение вредит практически всем системам организма и в том числе негативно отражается на состоянии кожи. Исследование, в котором принимали участие 79 пар близнецов, подтвердило: у курящих людей как правило хуже состояние кожи вокруг глаз и больше мимических морщин — в среднем курящие участники исследования выглядели на 5 лет старше своих близнецов, ведущих более здоровых образ жизни.

Много пить

Разумеется, не воды. Проблема в том, что алкоголь снижает количество антиоксидантов в вашей коже и делает ее более восприимчивой к воздействию свободных радикалов — тех самых, которые «награждают» нас морщинами и другими видимыми признаками возраста. Кроме того, алкоголь обезвоживает организм, что также очень вредно для кожи.
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