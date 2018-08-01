Выбор косметолога: 5 эффективных процедур после отпуска

Косметолог центра «Белый сад» Наталья Родина рассказала, как ухаживать за кожей после отдыха на море, а также посоветовала профессиональные процедуры для лица, на которые стоит потратить вечер.

Пилинги

Если после отдыха вы заработали пигментацию или купероз, которые подлечили за осень и зиму, начинайте восстановление с биоревитализации и пилингов: поверхностных, отбеливающих, кислотных, срединных (мы используем пилинги итальянского бренда Enerpeel). Курс — 4-6 сеансов раз в 10 дней.

Схема такая: салициловый, ретиноевый или другой пилинг делайте в салоне, дома по утрам умывайтесь средствами с кислотами, вечером наносите сыворотку с витамином С и крем с SPF-фактором (все они есть у тренда Tebiskin).

Очищающая и смягчающая эмульсия Sooth-Clean, 2500 руб., Tebiskin; Отшелушивающий гель с гликолевой кислотой и витамином С Gly-C, 4500 руб., Tebiskin; Фотозащитное средство UV-Sooth Cream SPF 50, 3800 руб., Tebiskin.

Через 5-6 дней после пилинга делайте биоревитализацию. У нас в «Белом саду» есть препарат Aquashine с аминокислотами, пептидами, 14 витаминами и 8 минералами. Другой вариант — Aquashine Bright c отбеливающими компонентами: ретинолом и витамином С.

Альтернатива пилингам при пигментации — лазерный аппарат Fraxel. Его можно сочетать с биоревитализацией или плазмотерапией.

Газожидкостный пилинг Jet Peel

Если после отдыха кожа сухая, советую газожидкостный пилинг Jet Peel. Увлажняющие и стимулирующие синтез коллагена сыворотки вводятся барофорезом (безинъекционный метод). Полезные вещества из сывороток доставляются под кожу за счет большой скорости газожидкостного потока. Такой пилинг восстанавливает pH кожи, тонус, тургор и ее эластичность.

Гранд-уход Joelle Ciocco

«Гранд-уход» длится полтора часа и делается не чаще одного раза в месяц. Примечателен тем, что укрепляет мышцы лица, возвращает сияние и увлажнение (о сухости после отдыха я уже говорила), а также снимает отеки.

Сначала кожа глубоко, но неагрессивно очищается сыворотками с растительными компонентами: экстрактом семечек грейпфрута, гинкго билоба, центеллы. Сыворотки наносятся друг за другом, а потом смываются специальным средством эмолентом — кожа буквально «скрипит» от чистоты.

Следующий этап — пипеткой наносим на лицо от 5 до 10 сывороток, подбираем их по типу кожи и проблемам. Все сыворотки без консервантов хранятся в холодильнике, вкусно пахнут — по аромату можно понять из какого растения сделана тягучая смесь, похожая на сироп. Не смывая средств, наносим масло карите и делаем скульптурный ручной массаж Жоэль Сиокко (технику разработала сама француженка). Затем наносим маску по типу кожи: с прополисом или экстрактом тулийского перца.

После этого ухода я советую сутки не умывать лицо, шею и зону декольте и не наносить другие средства, потому что кожа и так напитана.

Маска Propolis Mask, 5150 руб., Joelle Ciocco

Интенсивный ДНК уход с коллагеном, Valmont

Уход длится полтора часа. Первый этап — пилинговая маска Valmont, после нее на 5-10 минут наносим очищающую маску Clarifying Pack с кислотами — она слегка пощипывает кожу.

Затем — Prime Renewing Pack или маска Золушки, а поверх делаем 20-минутный массаж лица, шеи и декольте. Завершаем уход маской «коллагеновый лист» от Valmont на 40 минут. Гиперкератоз (утолщение эпидермиса) уходит, кожа увлажнена и сияет.

Советую уход раз в месяц. Все эти маски можно использовать дома. Но когда вам наносят все средства друг за другом и дополняют массажем — это уже другая история. Будьте готовы к тому, что у бренда Valmont все средства имеют насыщенный запах альпийских трав.

Очищающая маска для сияния кожи Clarifying Pack, 14 840 руб. ; Клеточная восстанавливающая крем-маска Антистресс Prime Renewing Pack, 10 340 руб. ; Коллагеновая маска-комплекс коллаген и мукополисахариды, 10 275 руб.

Пептидный уход Forlle’d Уход хорош при гиперкератозе, дает легкий отбеливающий эффект. Процедура начинается с двухэтапного очищения, которое так любят японцы. Сначала наносится эмульсия Hyalogy P-effect Clearance Cleansing, чтобы удалить жирорастворимые загрязнения. Затем — пенка-мусс Hyalogy P-effect Re-Purerance Wash от водорастворимых загрязнений. Следующий этап — нанесение пилинг-стимулирующего лосьона P-effect Peeling lotion с кислотами для глубокого очищения. Все средства есть и в домашней линии Forlle’d.

Заключительный этап — пептидная сыворотка и маска, поверх которых делаем 10-минутный точечный, лимфодренажный массаж.

В составе всех средств Forlle’d есть гиалуроновая кислота. В 2002 году научный сотрудник компании Коичи Тонака получил Нобелевскую премию за изобретение низкомолекулярной гиалуроновой кислоты размером меньше 5 дальтон. Только такая молекула может проникнуть глубоко в дерму (она меньше межклеточного пространства) и сделать то, за что мы все любим «гиалуронку»: увлажнить и задержать воду.

Очищающая эмульсия Hyalogy P-effect clearance cleansing, около 5280 руб. ; пенка-мусс Hyalogy P-effect re-purerance wash, 4600 руб., лосьон P-effect Peeling lotion, 7000 руб.

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