10 самых интересных бьюти-новинок августа

Чтобы не нарушать славную ежемесячную традицию, мы отобрали десять главных новинок августа, которые однозначно заслуживают вашего внимания, и спешим поделится нашими бьюти-открытиями. Благородные ароматы и мастхэвы среди декоративной и уходовой косметики уже ждут вас в нашем материале!

Аромат CH L’Eau от Carolina Herrera

Бренд Carolina Herrera представил обновленную версию туалетной воды CH L’Eau 2011 года выпуска. Стоит признать, что аромат новой версии звучит смело, но при этом он не потерял своей исконной женственности. Цветочные ноты умело разбавлены жгучим красным перцем и грейпфрутом. Аромат построен на сочетании сочетании свежести цитрусов с теплотой восточных ароматов. Туалетная вода безупречно ведет себя на коже: ненавязчивый флористический и при этом слегка горьковатый аромат не покидает вас до самого вечера. Элегантная лаконичная упаковка с миниатюрной подвеской с логотипом бренда дизайнеры решили оставить прежней.

Помада Mon Cher Rouge от L’Etoile

Помада 2-в-1 сочетает насыщенный цвет помады с искрящейся сердцевиной-блеском и ухаживающими компонентами. Идеальный вариант для тех, кто не любит глухой матовый финиш и ощущение сухости на губах. Ухаживающая сыворотка в центре помады помогает увлажнить губы, чтобы пигмент равномерно распределился на коже губ. Благодаря легкой текстуре, помада комфортно ощущается на губах. В линейке представлены 8 универсальных оттенков: от нюдового до винного, но 202, 205 и 206 цвета — наши безоговорочные фавориты.

Цена: 999 руб.

Ночная маска лифтинг от Dr.Jart+

Ночная маска повышает тонус и эластичность кожи, восполняет объем, подтягивает кожу и выравнивает рельеф. Кожа становится шелковистой и гладкой на ощупь. За чудо-действие отвечает высокая концентрация полезных ингредиентов. Специальный биопептидный комплекс выравнивает текстуру, уплотняет и делает кожу упругой. Пептиды — главный антивозрастной компонент, отвечающий за лифтинг и регенерацию кожи. Этот ночной герой способен совершить чудо: на утро кожа приобретает здоровый оттенок и сияющий вид за счет действия коэнзима Q10. Для ускорения синтеза гиалуроновой кислоты и усиленное увлажнение отвечает полисахарид бета-глюкан.

Цена: 2985 руб.

Многофункциональный продукт от швейцарской марки Swissline идеально подойдет тем, кто предпочитает легкий нюдовый макияж. Благодаря светоотражающим частицам в составе, перфектор визуально создает здоровый цвет лица и дарит коже благородное сияние. Микрокапсулы освобождают легкий пигмент при соприкосновении с кожей, в процессе растушевки цвет продукта меняется от светло-голубого к розово-телесному. Средство визуально высветлят темные участки кожи, сглаживает морщины и придает лице здоровый и цветущий вид. Кстати, перфектор можно смешивать с дневным кремом, санскрином или СС-кремом, чтобы создать эффект сияющей вуали на лице.

Цена: 5300 руб.

Mademosielle Azzaro L’Eau Tres Florale от Azzaro

Нежный ненавязчивый аромат идеально подойдет для дневного времени суток. Солнечный цветочно-фруктовый букет подчеркнет женственность и элегантность. После распыления вас окружит облако ароматов летнего сада. Едва уловимая легкая кислинка, которую сопровождают ноты айвы и ревеня, подарит столь необходимую в жаркий августовский день свежесть. В сердце аромата заключены ландыш, зерна амбретты и белый мускус.

Цена: от 3949 руб.

Тени для век MIDNIGHT SKIES PRISME QUATUOR от Givenchy

Текстура настолько мягкая, что напоминает кремовую, она идеальна в нанесении как подушечками пальцев, так и аппликатором. Не бойтесь экспериментировать с вариациями из четырех оттенков, ведь тени отлично тушуются между собой, поэтому получить необходимый оттенок и интенсивность цвета легко. Стойкость теней нас тоже порадовала.

Три цветных оттенка палетки содержат благородный серебряным пигмент и подойдут для создания повседневного образа. Интенсивный и мерцающий красный — звездный цвет лимитированной осенней линейки, станет ярким эффектным акцентом в любом образе. Коллекционный футляр покрыт кожей черного цвета и украшен гравировкой с легендарными узорами, олицетворяющими стиль Дома Высокой моды Givenchy.

Солнцезащитный блеск для губ SPF 30+ от Shiseido

Конечно, подборка летних новинок не могла обойтись без невероятного солнцезащитного средства, которое мы подобрали специально для тех, кто еще не успел познать радости летнего отпуска, но планирует это исправить в августе. Представляем вашему вниманию солнцезащитный блеск для губ от Shieseido. Высокий SPF-фактор и невесомая текстура в сочетании с ярким насыщенным пигментом покорили наше сердце. Для тех, кто предпочитает естественность в линейке санскринов для губ есть и бесцветный аналог.

Напомним, что губы тоже нужно защищать от ультрафиолета, ведь кожа на них гораздо тоньше, чем на теле, а значит и страдает от пагубного воздействия солнечных лучей намного сильнее. Губы становятся тоньше и теряют свой природный пигмент.

Цена: 1950 руб.

Флюид Bee Glow способно сделать вашу кожу нежной и бархатистой и подарить ей благородной еле заметное золотое синие. Этот увлажняющий флюид не только разглаживает мелкие морщинки, но и визуально выравнивает текстуру кожи за счет светоотражающих частиц в составе.

Кроме того, Bee Glow можно использовать и как основу для макияжа. За счет глубокого увлажнения тональные средства легко растушовываются и остаются на коже намного дольше обычного. Изысканный стеклянный флакон и фирменная золотая пчела по центру — квинтэссенция изящества. Нам так и хочется украсить этим шедевром туалетный столик. А вам?

Цена: 6800 руб.

Ароматы Cuvee Abrau и «Настроение Абрау» от Selection Excellence

Коллаборация русского винного дома «Абрау-Дюрсо» и российского бренда селективной парфюмерии Selection Excellence подарила миру два изысканных парфюма, безупречно передающих атмосферу, царящую на виноградниках и винодельнях Абрау-Дюрсо. Первый аромат с нотками брюта переживает невероятную трансформацию на коже: игристое меняется на что-то необычное и чуть винтажное, открывая запах бергамота и гибискуса. Второй парфюм — насыщенный ягодно-цветочный аромат померанца с яркими нотами трюфеля, сандалового дерева и ветивера.

Оригинальную «винную» линию дополнил аромат для дома «Воздух Абрау» — невероятно сложная и утонченная композиция, какую редко встретишь среди традиционно лаконичных хоум-парфюмов. Он наполнен нотками яблока, шампанского и граната, напоминая о воздухе озера Абрау — колыбели виноградников Абрау-Дюрсо. В этом году коллаборация винного дома «Абрау-Дюрсо» и Selection Excellence празднует юбилей и готовит новую серию духов, предназначенных для настоящих «гурманов» селективной парфюмерии.

Аква-флюид «Гений Увлажнения» от L'Oreal Paris

Легкий крем-гель для лицо — идеален на летнюю жару. Невесомая текстура тает на коже, оставляя после себя приятную свежесть. В составе средства сок алое, известный своим успокаивающим и регенерирующим действием. Гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои кожи и помогает удерживать в них влагу в течении 72 часов. После долгого пребывания на августовском солнце кожа скажет вам спасибо за столь щедрое увлажнение. Кстати, продукт подойдет даже женщинам с сухой и чувствительной кожей. А бюджетная цена не может не радовать.

Цена: около 500 руб.

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб