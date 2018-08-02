WMJ BOX: топ идеальных тоников для лица

Тоник — одно из незаменимых уходовых средств, которым многие девушки пренебрегают или же вовсе используют средства, не подходящие их типу кожу. Редакция WMJ.ru собрала краткий гид по выбору своего идеального тоника для ежедневного бьюти-ритуала. Чтобы облегчить задачу по поиску, тринадцать лучших вариантов уже ждут тебя в новом WMJ BOX!

Из-за высокой жесткости проточной воды, которой мы умываемся каждый день, косметологи советуют использовать тоники или увлажняющие спреи-мисты. Чтобы удалить оставшиеся на коже соли и хлорку, пагубно влияющие на красоту, после каждого умывания протирай кожу ватным диском, смоченным тоником.

Для девушек с сухой и нормальной кожей идеально подойдут увлажняющие варианты. Они не только обладают мягким составом, но и помогут успокоить кожу и подготовить ее к последующему нанесению кремов, эмульсий или других уходовых средств.

Обладательницам жирной кожи стоит искать на полках тоники с матирующим эффектом. Сушить кожу спиртосодержащими средствами не стоит, ведь от этого секреция кожного сала только увеличится и лицо приобретет жирный блеск. Вопреки распространенному заблуждению, матирующие тоники увлажняют и деликатно очищают эпидермис не хуже любых других, но при этом помогают избежать появления жирного блеска в течение дня.

А вот тем, кому не повезло иметь проблемную кожу с прыщиками и высыпаниями, не повредит обзавестись средством с небольшим содержание спирта или салициловой кислоты. Прыщики подсушиваются и впоследствии больше тебя не побеспокоят. Если салициловая кислота и спирт в составе тебя пугают, тогда отдай предпочтение средствам с календулой. Это растение оказывает противовоспалительное и обеззараживающее, но при этом щадящее действие. Помни, что после использования подсушивающих средств кожа нуждается в усиленном питании и увлажнении, поэтому не пренебрегай нанесением увлажняющего крема.

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Фото: Юлия Воробьева