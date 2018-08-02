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17-летняя девушка пропала в Алтайском крае
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17-летняя девушка пропала в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
17-летняя девушка без вести пропала в Славгороде, сообщают волонтеры поискового отряда.
В официальной группе «Лиза Алерт» сообщение об исчезновении местной жительницы Виктории Низаевой появилось 1 августа вечером. Девушку разыскивают с 29 июля 2018 года.
Приметы: рост — 150-155 см, среднего телосложения, светлые волосы, стрижка «каре», зеленые глаза. Была одета в короткие джинсовые шорты, желтую майку, синие кроссовки. С собой у девушки была сумочка.
Телефон «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52, 112.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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