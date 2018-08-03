17-летнюю жительницу Славгорода нашли спустя четверо суток

Девушка жива, другие подробности ее исчезновения не уточняются. Несовершеннолетнюю искали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ориентировки распространяли в соцсетях и городах Алтайского края.