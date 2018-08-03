Ещё
17-летнюю жительницу Славгорода нашли спустя четверо суток
Далее:
Читайте также:
Ещё

17-летнюю жительницу Славгорода нашли спустя четверо суток 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Девушка жива, другие подробности ее исчезновения не уточняются. Несовершеннолетнюю искали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ориентировки распространяли в соцсетях и городах Алтайского края.
АиФ — Алтай: последние новости
Определяем причину порчи творога: почему появляются пятна и прогорклость? В 2017 году в Алтайском крае откроется детский технопарк В Барнауле возбуждено дело по факту продажи квартиры с мумией женщины
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энистон призналась, почему у нее нет детей24
Российские знаменитости, служившие в армии17
Эмбер Херд полностью обнажила грудь14
Садальский показал фото изменившейся Максаковой19
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана54
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение