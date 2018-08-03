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17-летнюю жительницу Славгорода нашли спустя четверо суток
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17-летнюю жительницу Славгорода нашли спустя четверо суток
АиФ — Алтай
1 час назад
Женский форум
Фото:
АиФ - Алтай
Девушка жива, другие подробности ее исчезновения не уточняются. Несовершеннолетнюю искали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ориентировки распространяли в соцсетях и городах Алтайского края.
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