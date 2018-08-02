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Подарите мужу: 11 лучших летних мужских ароматов
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Подарите мужу: 11 лучших летних мужских ароматов 

BeautyHack.ru 40 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Аромат с насыщенной нотой сандала родом из Новой Каледонии, который пробуждает чувства, парфюм с нотами свежести и свободы, которые надолго останутся в памяти каждой девушки, аромат, ассоциирующийся с нотами свежевыглаженной хлопковой рубашки и другие находки редакции, с которыми запах вашего мужчины станет по-настоящему особенным.
Аромат Bleu De Chanel, Chanel
Первую версию легендарного аромата Жак Польж, главный парфюмер модного Дома, представил нам восемь лет назад. Аккорды кедра, которые сопровождали ноты грейпфрута и ветивера, полюбились мужчинам всего мира не меньше, чем обновленный аромат 2014 года, к которому присоединились амбровые и мускусные ноты.
В версии этого лета, которая сохраняет характерные цитрусовые и древесные ноты, окутанные аккордами герани и лаванды, можно уловить цедру, а также интригующий маслянистый сандал из Новой Каледонии. Именно нота сандала сделала аромат по-настоящему глубоким и насыщенным.
Цена: около 6 000 руб.
Аромат Bottled United, Hugo Boss
В этом году BOSS Parfums представил новый лимитированный аромат, который вдохновит вашего мужчину на свершения. Парфюм Bottled United олицетворяет истории настоящего успеха простых ребят, которые получили признание и уважение всего мира благодаря таланту и упорному труду. Аромат представляют четыре настоящих героя нашего времени — футболисты Юлиан Дракслер, Филиппе Коутиньо, Харри Кейн и Альваро Мората. Их истории страсти, решимости и чести легли в основу нового парфюма, который понравится страстным мужчинам, преданным своему делу и идеалам (какими бы они не были)
Распыляя аромат, вы сразу почувствуете ноты свежести и свободы, которые перекликаются со сладкими аккордами красного апельсина. Мята и ирис органично раскрываются в облаке терпкой ноты пачули, создавая элегантный шлейф, который надолго останется в памяти каждой девушки.
Цена: около 5 000 руб.
Парфюмерная вода Fabulous, Tom Ford
Новинка с провокационным названием в матовом черном флаконе, напоминающем шахматную фигуру, сразу же привлекает внимание.
В аромат с нотами масла горького миндаля, бобов тонка, масла мускатного шалфея, свежей лаванды, аккордов кожи и корня фиалки невозможно не влюбиться с первого взгляда — на то он и «Fabulous». Сам Том Форд так комментирует название новинки: «Я предпочитаю выражать свои мысли прямо и ценю простоту». Прямолинейный, откровенный и эксклюзивный аромат станет отличным дополнением вашего образа на вечернем мероприятии. Кстати, он очень стойкий: останется с вами на всю вечеринку и пробудет до утра.
Цена: 22 600 руб.
Туалетная вода Aqva Pour Homme, Bvlgari
Еще будучи подростком, не могла пройти мимо папиной полки, не позаимствовав пару «пшиков». В начале двухтысячных в моду вошли ароматы унисекс, и с тех пор мой самый любимый вопрос в Duty Free — это «есть ли у вас такие?»
Аромат Aqva Pour Homme был создан Жаком Кавалье в 2005 году. Знаменитого парфюмера вдохновила мощь и благородство водной стихии. Услышав его один раз, точно не забудешь. «Фужерный», горьковато-цитрусовый, парфюм моментально приводит в боевую готовность все обонятельные рецепторы, посылая в мозг сигнал «великолепно». Парфюм очень легкий — ложится дорогой, еле уловимой вуалью, а не тяжелым шлейфом. Верхние ноты — апельсин и мандарин, средние — лаванда и хлопок, нижние — пачули, амбра и кедр. Отлично подойдет для теплых летних вечеров и вечерних прогулок вдоль береговой линии. Мужской парфюм я всегда смешиваю с чем-нибудь «сладковатым». Хотя это и необязательно — он не откровенно «мужественный» и точно не скроет вашу женственность.
Цена: 5 680 руб.
Парфюмерная вода Acqua di Gio Absolu, Giorgio Armani
Первый аромат Acqua di Gio вышел в 1995 году, и с тех пор линейка активно пополняется. Автором первых творений — мужского и женского парфюма — стал Альберто Морийяс, а в этом году он представил свою новую работу.
Новый мужской выпуск Absolu вызывает ассоциации с домом на берегу моря, шумом волн, песчинками на деревянной веранде и теплым соленым бризом. Виновниками таких образов стали морские ноты и пачули, делающие аромат очень мужественным и элегантным. Этот аккорд переплетается с бергамотом, розмарином, лавандой и геранью, а также ладанником и бобами тонка в базе, — что не сможет не понравится мужчинам, наслаждающимся единением с природой. Они же оценят и янтарный флакон с крышкой из натурального ясеня, которые продолжают водно-древесную тематику новинки.
Цена: 5 440 руб.
Аромат L’Homme Cologne Bleue, YSL Beauté
С первых нот представляешь себе мужчину-загадку: он внезапно появляется и исчезает, бережно хранит свои тайны, от чего становится еще желаннее.
Этим летом бренд дополнил линейку мужских ароматов YSL Beauté новой версией парфюма L’Homme. С первых нот L’Homme Cologne Bleue представляешь себе мужчину-загадку: он внезапно появляется и исчезает, бережно хранит свои тайны, от чего становится еще желаннее.
Новый аромат — настоящее воплощение противоречий. В его нотах органично уживаются элегантность и брутальность, изящность и мужской стержень. Парфюм остается верен своим первым нотам, но в нем явно чувствуются аккорды океана и свободы, дополненные свежестью и безмятежностью.
Красный апельсин, мандарин и бергамот вызывают прилив эндорфинов и напоминают любовь с первого взгляда и до последнего вздоха. Раскрывается парфюм терпкими нотами черного перца и кардамона, которые придают ему пикантность.
Но в аромате чувствуется и безмятежное спокойствие и уверенность (как в океане во время штиля) — букет яблок, герани и лаванды словно погружает вас в теплую воду, унося к дальнему берегу спокойным и уверенным течением воды. Прыжок со скалы — аккорд пачули и эфирного масла сандалового дерева (ведь ваш мужчина — хозяин своих эмоций, который умеет рисковать, но не теряет самоконтроль и элегантность).
Отдельного внимания заслуживает флакон из стекла бирюзового цвета, который напоминает безграничные воды океана, а шестиугольный колпачок дает понять, что перед вами — часть культового наследия парфюмерного Дома.
Цена: около 5 000 руб.
Аромат Для Него: L.12 Eau Fraiche Por Liu, Lacoste
Аромат — воплощение всего, что видит бренд в настоящем мужчине. В его сердце — мужественные ноты акватики, которые изящно переплетаются с аккордами лимона, окруженного мятным холодом (как в лимончелле в разгар сезона). Древесные ноты с аккордами мускуса напоминают нам о классике, которая воплощает силу мужского начала и настраивает на уверенный лад — с таким ароматом ваш мужчина может достичь всего, что пожелает!
Цена: по запросу
Туалетная вода для мужчин Acqua Di Neroli, Ermenegildo Zegna
Строгий, элегантный и роскошный аромат Acqua Di Neroli похож на костюм итальянского бренда Ermenegildo Zegna — и неудивительно: все парфюмерные композиции выпускаются в продолжение кутюрных коллекций модного Дома. И так же, как и идеально сидящий на мужчине смокинг, новинка вне времени — подойдет и для снежных зимних дней, и для летнего отпуска на море.
В скромном квадратном флаконе скрывается вся итальянская чувственность: калабрийский бергамот, лимон и петитгрейн встречаются с белой фрезией, переплетаясь со сладковато-горькими нотами эфирного масла нероли. В сердце новинки — арбуз, а в шлейфе — мох и морские водоросли, поэтому делаем вывод: аромат с характером. На самом деле, редакция BeautyHack пришла к одному и тому же выводу: Acqua Di Neroli ассоциируется с ароматом тела после душа и только что выглаженной хлопковой белой рубашкой.
Цена: 11 100 руб.
Мужская туалетная вода Azzaro Solarissimo Favignana, Azzaro
Аромат Favignana — одна из трех новинок парфюмерного Дома Azzaro. Во флаконе цвета догорающего заката три главные ноты, смешанные в идеальных пропорциях парфюмером Филиппом Романо — засахаренный лимон, табак и смоляной китайский кедр, обволакивающий своим теплом.
Композиция мужского амбрового аромата ассоциируется с теплым бризом на берегу Средиземного моря, солнцем, уходящим за горизонт, и прикосновением песка к коже — настоящая ода природе. А деревянная крышка флакона эту оду продолжает — она изготовлена из натуральной древесины ясеня, выращенного с соблюдением стандартов справедливого земледелия.
Цена: по запросу
Туалетная вода Festival Summer Man, Mexx
Ярко-салатовый, как трава на футбольном поле, аромат — ода лету в мужском прочтении. Новинка точно подойдет молодым и амбициозным людям, оптимистам, полным бодрости и позитива. По крайней мере, именно так и позиционирует свой новый аромат голландский бренд.
Туалетную воду я подарила папе — он сразу оценил удобный мини-формат в 35 миллилитров: то, что нужно для походного рюкзака и летних путешествий. По мере раскрытия аромата улавливаются и теплые древесные ноты, и хрустящее зеленое яблоко, и кедр. А в основе — приятные и знакомые каждому ноты пачули и амбры, которые и создают мужественный шлейф Festival Summer.
Цена (35 мл): 1 060 руб.
Туалетная вода для мужчин 7 Loewe Sport, Loewe
Чемпионат мира по футболу не просто превратил в болельщиков даже самых далеких от этого вида спорта людей, но и вдохновил бьюти-бренды на создание новых коллекций. Парфюмерный Дом Loewe подхватил эту спортивную волну и выпустил четыре новинки для самых азартных и энергичных представителей сильного пола. Все они вдохновлены четырьмя старинными видами спорта: греблей на каноэ, хай-алай, стрельбой из лука и хоккеем.
Ароматы коллекции сочетают в себе одновременно традиции и современность, а туалетная вода под названием 7 Loewe Sport имеет инновационную формулу и завораживающее звучание. Новинка состоит всего из семи компонентов: ноты грейпфрута, японской юзу и перечной мяты сочетаются с листьями томата, абсолю ладана, нероли и амбры.
Цена: 5 310 руб.
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