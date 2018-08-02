В саратовском колледже юноша таскал ровесницу за волосы и бил головой об стену

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 18-летнему молодому человеку, который избил 17-летнюю знакомую, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Мужчина напал на девушку днем 7 мая этого года в коридоре второго этажа здания колледжа. Он ударил потерпевшую кулаком в лицо, схватил за волосы и дважды ударил головой об стену. Избивать ровесницу он продолжил у дома по Деловому проезду: девушке достался удар ногой по спине и ладонью по лицу.

Повреждения, которые получила несовершеннолетняя жертва насилия, были расценены как легкий вред здоровью. Агрессора приговорили к 200 часам обязательных работ.