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В саратовском колледже юноша таскал ровесницу за волосы и бил головой об стену
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В саратовском колледже юноша таскал ровесницу за волосы и бил головой об стену 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 18-летнему молодому человеку, который избил 17-летнюю знакомую, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Мужчина напал на девушку днем 7 мая этого года в коридоре второго этажа здания колледжа. Он ударил потерпевшую кулаком в лицо, схватил за волосы и дважды ударил головой об стену. Избивать ровесницу он продолжил у дома по Деловому проезду: девушке достался удар ногой по спине и ладонью по лицу.
Повреждения, которые получила несовершеннолетняя жертва насилия, были расценены как легкий вред здоровью. Агрессора приговорили к 200 часам обязательных работ.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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