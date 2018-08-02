Дачный уик-энд: как защитить кожу на природе

Выходные на даче — это чистый воздух, солнце и свежие овощи 24 часа в сутки. Конечно, тут есть и минусы: длительное пребывание на солнце и укусы насекомых — всё это стресс для кожи. Но зачем из-за каких-то мелочей лишать себя идеального уик-энда? Рассказываем, как совместить приятный отдых с пользой для кожи.

Пользуйтесь санскрином

Выбирайте солнцезащитный крем с фактором защиты не меньше 30. Следите за тем, чтобы на упаковке было указано, что крем защищает от двух видов излучения: UVA и UVB.

UVA-лучи составляют примерно 95% всего солнечного излучения. Интенсивность этого излучения не меняется в зависимости от сезона, оно проходит через стекло и кожу, вызывая мутацию клеток. Поэтому в идеале кожу нужно защищать круглый год, особенно если ваше рабочее место у окна.

Хотя UVB-излучение составляет лишь 5% всего ультрафиолета, именно из-за этих лучей на коже появляются загар и ожоги. Кроме того, UVB-лучи — главная причина фотостарения.

Солнцезащитный крем нужно наносить за 15—20 минут до выхода из дома и повторить эту процедуру хотя бы ещё раз в течение дня. Если вы постоянно находитесь на солнце, наносить новый слой нужно раз в 1-2 часа.

Сергей Суркичин, врач-дерматовенеролог, косметолог, зав. отделением дерматовенерологии и косметологии ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ

— Наш организм получает пользу от солнца только в течение первых 15 минут, а в период с 10:00 до 16:00 этот показатель вообще снижается до 5 минут. Дальнейшее пребывание на солнце вредно. Sun Protection Factor, или SPF — это солнцезащитный фильтр, который содержится в косметических средствах. Он минимизирует негативное воздействие солнечных лучей на кожу человека.

Чтобы вычислить время безопасного пребывания на солнце с санскрином, нужно время безопасного пребывания на солнце (15 минут) умножить на фактор защиты, который указан на креме. Например, на вашем креме написано SPF 25, тогда вам нужно 15 умножить на 25. В результате вы получите 375 минут — это 6 часов относительно безопасного пребывания на солнце.

Защищайтесь от насекомых

Нет ничего хуже постоянного жужжания мух, комаров и мошки, да и про жуткие расчёсанные укусы тоже не стоит забывать. Это значит, что средство защиты от насекомых — ещё одна банка, без которой не получится толком отдохнуть.

Основные компоненты этих спреев могут вызвать аллергию. Поэтому если у вас чувствительная кожа, то спреи от насекомых лучше наносить на одежду, а не на кожу.

Натуральные эфирные масла также отпугивают комаров, например, таким свойством обладает масло лаванды. Кроме этого, масла растительного происхождения помогут успокоить кожу и вылечить укусы. Поэтому если спрей от насекомых не сработал и вас искусали комары, попробуйте смазать кожу маслом для тела. Оно успокоит кожу и уймёт зуд.

Сергей Суркичин, врач-дерматовенеролог, косметолог, зав. отделением дерматовенерологии и косметологии ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ

— При укусе насекомого происходит резкий выброс биологически активных веществ, которые, в свою очередь, запускают процесс воспаления, в дальнейшем может присоединиться вторичная инфекция. Экстракты ромашки и календулы обладают противовоспалительными свойствами, а экстракт лаванды и бисаболол — антисептическими, что помогает защитить кожу после укусов насекомого. Все эти компоненты содержатся в масле Bio-Oil.

Попробуйте маски из натуральных компонентов

Лето — настоящий праздник для фанатов натуральной косметики по уходу за кожей. Почему бы не сделать маску для лица самостоятельно?

Попробуйте смешать 5—7 ягод малины, ложку мёда и овсяную муку. Нанесите маску на чистую кожу на 15—20 минут и смойте тёплой водой. В такой маске много антиоксидантов, витаминов A и C. Эти компоненты помогут отшелушить и увлажнить кожу.

Очищайте кожу правильно

То, что вы решили провести несколько дней вдали от цивилизации, не означает, что можно игнорировать базовые правила ухода за кожей. Вряд ли получится взять на дачу всё, что хочется. Поэтому придётся научиться пользоваться эффективным минимумом средств: будет достаточно мицеллярной воды и салфеток для снятия макияжа.

Мицеллярная вода идеально подходит для походных условий. Мицеллы снимают с кожи все загрязнения и при этом не раздражают её. Но есть и свои недостатки: если мицеллярная вода изготовлена на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ) или в её составе есть ПАВ (например мыло или спирт), то после её использования лучше умыться чистой водой, иначе на коже могут появиться покраснения и шелушения.

Эти простые правила обеспечат вам комфорт, пока вы за городом. Но если вам этого мало, возьмите с собой ещё и масло с натуральными компонентами — это универсальное средство по уходу. Так ваша кожа всегда будет увлажнённой и эластичной.