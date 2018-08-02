Что такое slow beauty и зачем нужен этот тренд

Лето — время экспериментов и хорошая возможность сменить образ жизни, тем более, что новый бьюти-тренд для этого уже есть.

Медленная красота в стиле siga-siga (переводится с греческого как медленно) уже покорила Лондон и другие города мира. Кипрский неторопливый образ жизни и система натурального оздоровления мотивируют большое количество людей посетить или даже переехать на остров на ПМЖ. При этом новый тренд «медленная красота» для Кипра не новость, а исконный образ жизни и мысли.

Так что же такое медленная красота или бьюти в стиле siga-siga?

В 80-е годы в ответ на стремительный рост новых ресторанов фаст-фуд, люди со стратегическим мышлением просчитали, какой урон для здоровья он принесет через несколько десятков лет (кстати, они не ошиблись — размеры онкологии и диабета угрожающие). И именно тогда появился ответный тренд на «медленное питание».

Идея, заложенная в те годы, остается актуальной и сегодня, хотя она уже становится мейнстримом, а фаст-фуд приобретает оттенок чего-то отжившего, как мода на курение.

Органическое, правильное питание, вегетарианство, прованский стиль семейных обедов, средиземноморская диета — все это элементы тренда «медленное питание». Так вот, «медленная красота» — это логическое продолжение «медленного питания». Косметический фаст фуд в виде агрессивных инвазийных манипуляций идет на спад в главных мировых столицах, на смену приходит понятие холистической медленной красоты или его кипрского аналога — бьюти в стиле siga-siga. Почему именно Греция? Все просто — кипрские традиции оздоровления уникальны и максимально отражают тренд «медленной красоты».

Как следовать тренду «медленной красоты» в условиях мегаполиса?

Для ежедневного ухода за кожей лица и тела используйте только натуральные органические косметические средства, избегая вредных химических веществ. Например, косметику, которая содержит аминокислоты, полученные из разных частей растений. Взаимно дополняя друг друга, они усваиваются кожей гораздо легче, чем коллаген и эластин. Они выравнивают цвет кожи и борются с меланозами, освобождая клетки от избытка этого пигмента, улучшают генетическую защиту клеток и препятствуют развитию доброкачественных и злокачественных новообразований.

Да, натуральная косметика не дает моментального эффекта, зато она позволяет просто обрести здоровье, естественную молодость и красоту.

Ключевые элементы тренда

— Использование натуральной органической косметики.

— Практика Майндфулнес

— Забота об окружающей среде и защита животных.

— Новое понимание молодости — отказ от понятия anti-age.

— Отказ от стандартного понимания красоты, стремление быть самой собой.

Как перейти на новый тренд — лайфхайки:

Переходите на органическую фито-косметику, веганскую и ту, которая не тестируется на животных.

Практикуйте новый стиль питания — важно не только что ты ешь, а то как ты ешь: еда должна быть формой общения с друзьями, семьей, коллегами, следует рассматривать ее как возможность социализации и очень важно медленно пережевывать пищу во время беседы.

Начните практику осознанности — медитация, размышления, внутренняя и внешняя тишина, отказ от шума, стремление к красоте и позитиву.

Используйте инфузные органические масла на ночь для восстановления кожи.

Используйте балансирующие фито-сыворотки и фито-кремоы для защиты от экологического стресса, жирного блеска и акне.

Пейте 2-3 чашки органического фито-чая для поддержания внутренней красоты и здоровья.

Создайте свой домашний спа — принимайте ванны с травами, используйте благовония, включайте легкую музыку и делайте само-массаж.

Не спешите, старайтесь увидеть что-то новое в привычном — услышать пение птиц, увидеть бутон на дереве, посмотреть на закат солнца в парке и, главное, — как можно чаще улыбаться себе и людям.

Возраст женщины выдает не кожа, а глаза, если женщина находится в мире и радости, она молода душой и телом, если она несчастна — никакие уколы не сведут с ее лица маску апатии и возраста.