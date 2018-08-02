Свотчи: 11 лучших баз под тени

Средство, в составе которого есть императорский шелк, база-бестселлер, которая сохранит яркость теней даже в экстремальных условиях, основа белого оттенка для smoky eyes — редакция BeautyHack выбрала лучшие средства, которые продлят стойкость макияжа глаз, даже если столбик термометра поднимается выше отметки в 30 градусов.

База под тени Eyelid Base, Sensai

тени с базой

тени без базы

Начиная пользоваться средствами бренда, понимаешь, что наносишь на себя косметику с богатой историей — это всегда «подкупает» искушенного бьютиголика. «Родина» всех средств — Япония, но сделаны они специально для европейцев (то есть, адаптированы для наших погодных условий и особенностей кожи). Но и аутентичность имеет место быть — натуральность составов, текстуры по рецептам древней японской медицины и настоящий императорский шелк в составе (именно в кимоно из этого шелка сидели на троне японские императоры). Ну и, конечно, загадочность — страна много лет не открывала сердце, душу и технологии остальному миру, за счет чего косметика сохранила особое очарование. Уже достаточно, чтобы влюбиться в средство, не так ли?

Мне — нет. Поэтому я устроила базе суровый тест драйв — нанесла средство на веко и отправилась на вечеринку у бассейна с продолжением и долгим вечером у камина. Вода, смех сквозь слезы, долгие 8 часов — тени с базой выдержали все.

У средства легкая кремовая консистенция, которая напоминает подтаявшее сливочное масло. Настоящий подарок для дам с чувствительными глазами. Быстро распределяется и «впитывается», экономя ваше время и нервы. А тени (даже самые «несговорчивые»), ровно ложатся на веко, растушевываются без лишних вопросов и сияют ярче, чем в упаковке. Без сомнения, японцы знают толк в отличном макияже глаз!

Цена: около 2 000 руб.

Праймер для век Eyeshadow Primer Potion, Urban Decay

тени с базой

тени без базы

Средство — священный грааль бьютиголиков во всем мире. Я не встречала ни одного человека, кто остался бы не доволен результатом от работы этого праймера. Всегда удивлялась –неужели он настолько хорош собой?

Первое, что вам нужно знать, — тени не скатаются даже на самой жирной коже век. Второе — они не потускнеют и не сотрутся даже в самых экстремальных условиях. Третье — вы удивитесь насыщенности пигмента (будет шанс открыть для себя коллекцию теней с новой стороны).

Комфортное нанесение — еще один «плюс в карму». Я не выношу большого количества косметики на своем лице, но уже через 10 минут забыла, что наносила базу (нет ощущения липкости, стянутости и прочих неприятностей, которые может доставить база с плотной консистенцией). Попробовала, оценила, сообщаю — да, все так, как об этом говорят.

Цена: 1 900 руб.

Праймер для век Couture Eye Primer, 2 Medium, Yves Saint Laurent

тени с базой

тени без базы

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Даже в те дни, когда я объявляю сознательный бойкот макияжу, оставить глаза «голыми» у меня просто нет возможности — заметные венки предательски делают взгляд больным и уставшим. Как пишет классик, «человеку нужен человек». А мне — база под тени, которую можно носить на веке «соло».

Праймер во втором оттенке, напоминающим в упаковке пыльную розу, пришел на помощь. Плотная, слегка пластилиновая консистенция не отталкивает, наоборот — средство легко распределяется по всему подвижному веку и делает его естественный цвет ровным (как будто вы не наносили ровным счетом ничего).

С тенями любых брендов и оттенков база легко найдет общий язык — сделает их пигмент ярким и продлит стойкость всего макияжа (даже если столбик термометра поднимается выше отметки 30 градусов).

Цена: около 2 500 руб.

Тени Pro Longwear Paint Pot, Quite Natural, M. A. C база на веке соло

Средство с плотной консистенцией — одни из самых стойких теней на бьюти-рынке. Но их любят не только за стойкость — телесные оттенки обладают фантастической цветопередачей, и все чаще их используют как базовый цвет (бонус — они еще и продлевают стойкость теней, которые вы наносите сверху).

Без труда распределила средство на веке подушечками пальцев, но им удалось «подружиться» и с кистью. Не очень быстро «застывают» — даже у новичка будетдостаточно времени, чтобы растушевать их, «усадить» и подправить. А от тепла пальцев будто тают на веке — можно варьировать интенсивность.

Обладательницам жирного типа кожи стоит быть аккуратнее — нанесите дополнительный праймер, чтобы не беспокоиться о стойкости макияжа до конца дня. Средство будто «подсвечивает» другие тени изнутри, делая их пигмент заметно ярче.

И самое важное правило — закрывайте баночку плотно, иначе рискуете увидеть засохшее средство, которым будет невозможно пользоваться. А объем у него внушительный — целых 5 мл (и это при экономичном расходе!).

Цена: 1 530 руб.

База Base Yeux Levres Step 1, Make Up Forever

тени с базой

тени без базы

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Это средство — ветеран моей коллекции, которому я не изменяю уже много лет. Причина всего лишь одна — оно делает то, что должна делать хорошая база под тени. Читайте — продлевает стойкость макияжа.

Приятная кремовая консистенция и комфортное распределение — дополнительные бонусы в копилку средства. Наношу по любому поводу и без — знаю, что никогда меня не подведет!

Цена: около 2 000 руб.

Основа под макияж для век Lid Primer Photo Finish, Smashbox

база на веке

тени с базой

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Скажу сразу — у самого средства насыщенный белый оттенок, нанести его соло на веки не получится (разве что для тематического макияжа или фестивального образа — тут вам все карты в руки). Но именно этот оттенок — главное преимущество средства.

Любые тени (особенно яркие оттенки) будут выглядеть вдвойне насыщенно, даже если в упаковке они совсем не радуют глаз. Тени не осыпаются до конца дня, не тускнеют и ровно распределяются, растушевываясь в легкую дымку.

Отличный выбор для макияжа smoky eyes — всегда наношу этот праймер и делаю его по инструкции, которую можно посмотреть здесь.

Цена: около 1 500 руб.

Праймер под тени для век Eyeshadow Keeper, Inglot

тени с базой

тени без базы

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Настоящее спасение в жару! После этого лета не променяю эту базу ни на что, она — одна из лучших, что я пробовала.

Этим летом основательно «подсела» на яркие оттенки теней, подводок, карандашей и тинтов. Но если под них не наносить базу (особенно в жару), макияж «поплывет» уже через несколько часов, а розовые (желтые, голубые) разводы и «комочки» еще никого не украшали.

Праймер бренда закрепляет любые средства практически навечно (на самом деле на 9 часов), а оттенок даже самых светлых теней сделает насыщеннее.

Цвет средства не прозрачный, скорее нюдовый. Но он практически полностью сливается с цветом кожи, а текстура средства — очень легкая и практически не ощущается на глазах. Наношу пальцем горошину средства и распределяю по всему подвижному веку.

Объем тюбика маленький, но расход очень экономичный — средства хватит не на один летний сезон!

Цена: 1 950 руб.

Выравнивающая основа для век Instant Light Eye Perfecting Base, Clarins

тени с базой

тени без базы

С праймерами для век дружу давно — но не потому что пользуюсь тенями каждый день, а из-за нестандартного применения. Мне они заменяют консилер (девушки с заметными венками на веках меня поймут), поэтому выбор делаю в пользу стойких и тонирующих.

Праймер из линейки Instant Light, которую я нежно люблю хотя бы за увлажняющие блески для губ с ароматом пирожных, мне понравился сразу. По текстуре напомнил легкий консилер цвета «слоновая кость» — то, что нужно, чтобы создать идеальную базу под тени и выступить «соло».

Средство максимально усиливает стойкость косметики, которая ляжет поверх него — будь то тени, тональный крем или фиксирующая пудра. Можно не волноваться, что пигмент «затечет» в складку века в течение (как минимум) шести часов! И, конечно, как и во всех других средствах Clarins, без ухода не обошлось — в основу добавили полисахариды овса для лифтинг-эффекта.

Цена: 899 руб.

Основа под тени для век Pristine Light, Rouge Bunny Rouge

тени с базой

тени без базы

Средство понравится любительницам универсальной косметики — это и праймер для век, и легкая корректирующая основа, в составе которой есть ухаживающие компоненты. Для праймера список полезных ингредиентов действительно впечатляющий — васильковая вода, витамин E, экстракты фиалки и вода гамамелиса (ореха, способного омолаживать кожу).

Текстура средства достаточно плотная, но на подвижном веке оно распределяется легко. Телесный оттенок я особенно оценила — из-за заметных венок и покраснений мои веки часто нуждаются в легкой коррекции. Но не волнуйтесь, что такая коррекция перебьет оттенок ваших теней — наоборот, они станут ярче.

Экзамен по стойкости праймер сдал на твердую пятерку: пробовала его с самыми «капризными» тенями, которые не хотят держаться на веке — в итоге через 10 часов макияж был по-прежнему безупречен. Главный совет — перед нанесением убедитесь, что крем для глаз полностью впитался. Тогда вам удастся избежать и скатавшихся теней, и разочарования от макияжа!

Цена: 2 800 руб.

База под тени Base Constance, Vivienne Sabo

Тестировала ассистент редакции Анна Хоботова

Вдохновение французская марка Vivienne Sabo черпает в самом романтичном городе мира — Париже. Краски этого города под стать тому, что пишут о нем в книгах — все очень яркое, насыщенное, насквозь пропитано легкостью и романтикой (ничего вам не напоминает? Именно таким должен быть настоящий летний макияж!).

Проблема только одна — макияж должен пережить все летние приключения. Но бренд позаботился и об этом.

По консистенции средство напоминает консилер — жидкая формула, бархатистый финиш и бежевый оттенок (будто наносишь легкий матирующий крем). Откручиваете крышку и видите удобны спонж — точно не нанесете больше средства, чем нужно.

Тени на базу ложатся охотнее и держаться дольше. Можете прыгать под брызги фонтанов, смеяться до слез и танцевать до утра — даже самые капризные тени с глиттером не покинут вас до конца вечеринки.

Цена: 350 руб.

Мультифункциональный праймер Multi Blending Base Deep Color Effect Waterproof, Lorigine Minerals

тени с базой

Новый для русского рынка бренд минеральной косметики нежно полюбили все обладательницы жирного типа кожи в нашей редакции (почему — читайте здесь).

Я — одна из них, и каждое лето участвую в увлекательном квесте — найди базу под тени, которая не будет «жирнить» веко и продлит стойкость макияжа. Этим лето я вышла из темной комнаты в числе первых.

Обратила внимание на средство из-за упаковки — прозрачное стекло (сразу видно его), небольшая пипетка, маленький объем (но не пугайтесь — праймера хватит надолго).

У базы нежная кремовая консистенция, средство легко нанести и распределить по всему подвижному веку. Основа «не склеивает» макияж, но тени держатся, словно прибитые. Вместе с праймером мои любимые тени выдержали не один день жары в большом городе (по опыту точно могу сказать, что без базы макияж глаз не продержался бы и больше часа).

Цена: по запросу